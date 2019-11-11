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Адвокат Глушакова отказалась комментировать информацию об иске футболиста к экс-супруге

12:39
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Адвокат полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, Марина Дубровская, отказалась комментировать информацию о том, что футболист подал в суд на бывшую супругу, Дарью. Супруги развелись 3 августа 2019 года.

Как сообщает Mash, теперь Глушаков подал иск о защите чести и достоинства.

— Мы пока ничего не комментируем, — сказала Дубровская. (Иван Торопцев)

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