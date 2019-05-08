Адвокат: "Досрочное освобождение Кокорина и Мамаева – вполне реалистичный вариант"

Александр и Кирилл Кокорины получили 1 год и 6 месяцев в колонии, Максим Пашков объяснил "СЭ", что означает такой приговор и что будет происходить дальше в деле футболистов. получили 1 год и 6 месяцев в колонии, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. Адвокатобъяснил "СЭ", что означает такой приговор и что будет происходить дальше в деле футболистов.

– Странно, что суд вынес решение, опираясь на рекомендации прокурора, поскольку из обвинения исключили некоторые моменты, например, сговор, – сказал Пашков. – На мой взгляд, срок должны были снизить. Полагаю, что у защиты есть вариант обжаловать приговор. Хотя бы потому, что прокурор запрашивала вердикт по первоначальному обвинению, а сейчас оно изменилось. Думаю, что с помощью апелляций у адвокатов есть шансы снизить сроки.

– То, что адвокаты смогли избавиться от обвинения в сговоре – успех?

– Конечно, это хорошо для защиты. С другой стороны, отсутствие сговора было очевидно. Я изначально говорил, что в этой ситуации доказать, что действия Кокориных, Мамаева и Протасовицкого являлись спланированными, невозможно. Каким образом это сделать? Все происходило спонтанно, понятно, что никакого сговора не было.

– Сейчас, после объявления приговора, все четверо виновных отправятся в колонию?

– Нет. До того момента, пока не будет рассмотрена апелляция, они будут по-прежнему находиться в СИЗО. После суда, их повезут обратно, в "Бутырку".

– Возможно ли условно-досрочное освобождение?

– УДО возможно по истечении половины срока. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий отбыли в СИЗО уже 7 почти месяцев (6 месяцев и 28 дней – Прим. "СЭ"), а поскольку день в изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии, то половина их срока уже точно истекла. К тому же, пока будет рассматриваться апелляция, они продолжат находиться в "Бутырке", что ускорит истечение наказания. Досрочное освобождение – вполне реалистичный вариант.

– Кокориным осталось сидеть 7,5 месяцев, Мамаеву и Протасовицкому – 6,5. Могут ли они провести все оставшееся время в СИЗО?

– Это вряд ли. Апелляцию будут рассматривать около 2 месяцев. Кстати, думаю, что благодаря апелляции можно снизить срок до того времени, что футболисты отбудут в СИЗО. Обвинение в полном объеме не подтвердилось, это хотя бы как-то должно изменить наказание в меньшую сторону. (Иван Торопцев)

Суд Кокорина и Мамаева: большой онлайн