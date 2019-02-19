Адвокат Алисы Аршавиной: "Андрей на проявляет интерес к дочери"

Жену бывшего нападающего сборной России и "Зенита" Андрея Аршавина – Алису – опросили в полиции Санкт-Петербурга. Об этом "СЭ" сообщила ее адвокат Марина Дубровская.
Как утверждает Алиса, Аршавин вместе с незнакомыми людьми отобрал у нее Mercedes GL 350, а также угрожал посадить ее в тюрьму, если она не вернет деньги в размере миллиона евро, которые форвард когда-то ей давал.
В случае, если вина Аршавина будет доказана, ему грозит наказание сразу по нескольким статьям УК РФ.
– Есть какое-либо продвижение по делу?, – вопрос Дубровской.
– Пока нет.
– Андрея или Алису допросили?
– Вчера в полиции опросили Алису. Она дала объяснение. Так называется процессуальное действие.
– На чье имя была оформлена машина, которую Андрей забрал у супруги?
– На мать Андрея.
– Скоро начнется бракоразводный процесс. Андрей требует, чтобы дочь проживала с ним?
– Нет. Он даже с ней не общается. Не проявляет к ней интерес, не приезжает. (Арман Мкртчян)