Адриану – обладатель приза лучшего игрока "Спартака" в прошлом сезоне по версии болельщиков

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану получил награду от болельщиков красно-белых "Золотой кабан", сообщает официальный Инстаграм москвичей. 31-летний бразилец признан лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона.

В прошлом сезоне Адриану провел за "Спартак" 38 матчей, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач. Вместе с красно-белыми стал обладателем бронзовых медалей РПЛ, а также завоевал Суперкубок России.

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