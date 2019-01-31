"Адмирал" по буллитам обыграл минское "Динамо"

"Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграл минское "Динамо" - 3:2. Победный бросок исполнил Сергей Коньков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Феоктистов - 3 (Зайцев), 8:34 - 0:1. Захарчук - 2 (В. Стрельцов, Угольников), 20:09 - 0:2. Когалев - 4 (Терещенко, С. Костицын), 32:09 - 1:2. Ковыршин - 6 (бол., Блум, Пулккинен), 57:47 - 2:2.

Победный буллит: Коньков.

Вратари: Энрот (Карнаухов, 65:00) - Красоткин.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 41 (10+12+19+0) - 24 (8+6+6+4).

Судьи: Беляев, Гамалей.

31 января. Минск. "Минск-Арена".