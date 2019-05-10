Аccистент Адиева Избулатов: "Ничего не хочется говорить насчет судей, но в чемпионате бывают двойные стандарты"

Аccистент главного тренера "Анжи" Магомеда Адиева Ренат Избулатов после поражения в матче 28-го тура российской премьер-лиги от "Арсенала" отметил, что в судейской системе чемпионата бывают двойные стандарты. Он также похвалил игроков махачкалинцев, добавив, что они отдали все силы.

– Ребята отдали все силы, – сказал Избулатов в эфире канала "Матч Премьер". – Были хорошие подходы. Могли реализовать. Не забили. Тут такой момент. Ничего не хочется говорить насчет судей, но в чемпионате бывают двойные стандарты. Мы все понимаем. Если ставите в одну сторону, можно поставить и в другую. А так, по самоотдаче у ребят проблем нет. Молодцы, ребята.

– Чего не хватило в реализации?

– Мастерства. Оно и закладывается вот так. Бывает столько моментов, надо их реализовывать. Это как раз и качество футболиста. Я думаю, игроки растут, прибавляют в каждом компоненте. Со временем, будут забивать.

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