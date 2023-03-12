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Сегодня, 19:15

Абрамов: «Больше всего удивило разгромное поражение «Сочи» от «Оренбурга»

Абрамов заявил, что удивлен разгромным поражением «Сочи» от «Оренбурга»
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Бывший нападающий «Торпедо» Валерий Абрамов прокомментировал победу «Оренбурга» над «Сочи» в 19-м туре РПЛ (4:0).

«Какой результат в 19-м туре удивил больше всего? Разгромное домашнее поражение «Сочи». Думаю, этот результат удивил не только меня, но и всех, кто следит за российским футболом. В матче с ЦСКА у них хорошо пошла игра, а вот с «Оренбургом» где-то не повезло. Взять хотя бы автогол Нобоа. Не произойди этот несчастный случай, «Сочи» еще был бы в игре, но после ситуация стала очень сложной», — приводит слова Абрамова «Евро-Футбол.Ру»

После разгромного поражение «Сочи» с 28 очками опустился на 9 место в турнирной таблице РПЛ. Столько же очков у «Оренбурга», но команда Марцела Лички впереди по дополнительным показателям.

Курбан Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре прошлого года. В его дебютном матче сочинцы переиграли ЦСКА (2:0) в 18-м туре РПЛ.

ФК Оренбург
ФК Сочи
Курбан Бердыев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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