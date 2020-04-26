6 лет назад Файзулин забил последний гол в карьере

Ровно шесть лет назад бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин забил последний гол в карьере. Хавбек отличился в матче премьер-лиги-2013/14 против «Волги» (2:0).

Файзулин играл за «Зенит» с 2008 по 2015 год. Летом и осенью 2015 года хавбек провел несколько матчей за петербуржцев в премьер-лиге, после чего так и не смог вернуться на поле из-за травм, хотя числился в составе команды до конца сезона-2017/18.

Файзулин выиграл в составе «Зенита» три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА. В национальной команде он отыграл 24 встречи, забил 4 мяча и принял участие в ЧМ-2014.