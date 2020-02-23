Валерию Шмарову — 55! Его гол киевскому «Динамо» вошел в историю
08:00
23 февраля празднует день рождения бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Шмаров. Сегодня ему исполняется 55 лет.
Шмаров трижды выигрывал чемпионат СССР и России в составе «Спартака» — 1987, 1989, 1996. Был лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1990 года (12 мячей).
Именно он забил «золотой гол» в 1989 году на последней минуте в ворота киевского «Динамо» (2:1).
«На тренировках я клал такие восемь из десяти». 30 лет легендарному голу Шмарова в золотом матче «Спартак» — «Динамо» (Киев)
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