«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 10-го тура чемпионата России — 5:0. Счет открыл во втором тайме Бранислав Иванович. Перед игрой гендиректор петербуржцев Александр Медведев поздравил серба с сотой игрой в составе клуба. Юбилейной для него стала предыдущая встреча против «Арсенала».

Затем дубль оформил вышедший на замену Алексей Сутормин, который в течение недели был игроком «Рубина».

Летом форвард перешел из «Оренбурга» в «Рубин» — об этом казанцы официально объявили. Однако всего через неделю после трансфера было объявлено о переходе Сутормина в «Зенит». В результате за «Рубин» он провел только один контрольный матч.

В концовке встречи голами отметились Роберт Мак и Олег Шатов.

В первом тайме арбитр Сергей Карасев не засчитал из-за офсайдов два мяча петербуржцев, а в концовке второго — еще один. Два гола отменены у Артема Дзюбы и еще один — у Себастьяна Дриусси.

В таблице РПЛ «Зенит» вышел в единоличные лидеры, но его может догнать «Краснодар», если одолеет ЦСКА. «Рубин» занимает десятую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 5:0 (0:0)

Голы: Иванович, 58 (1:0). Сутормин, 65 (2:0). Сутормин, 75 (3:0). Мак, 82 (4:0). Шатов, 87 (5:0).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Барриос (Краневиттер, 78), Кузяев (Мак, 76), Дриусси (Сутормин, 46), Дзюба.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Денисов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 56), Ташаев (Подберезкин, 71), Кьяртанссон (Микелтадзе, 76), Зуев.

Предупреждение: Могилевец, 90+4.

Судьи: Карасев. Березнов (оба — Москва), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Сухой (Люберцы).

21 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».