5:0! «Зенит» уничтожил «Рубин», несмотря на три отмененных гола. У Сутормина — дубль
«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 10-го тура чемпионата России — 5:0. Счет открыл во втором тайме Бранислав Иванович. Перед игрой гендиректор петербуржцев Александр Медведев поздравил серба с сотой игрой в составе клуба. Юбилейной для него стала предыдущая встреча против «Арсенала».
Затем дубль оформил вышедший на замену Алексей Сутормин, который в течение недели был игроком «Рубина».
Летом форвард перешел из «Оренбурга» в «Рубин» — об этом казанцы официально объявили. Однако всего через неделю после трансфера было объявлено о переходе Сутормина в «Зенит». В результате за «Рубин» он провел только один контрольный матч.
В концовке встречи голами отметились Роберт Мак и Олег Шатов.
В первом тайме арбитр Сергей Карасев не засчитал из-за офсайдов два мяча петербуржцев, а в концовке второго — еще один. Два гола отменены у Артема Дзюбы и еще один — у Себастьяна Дриусси.
В таблице РПЛ «Зенит» вышел в единоличные лидеры, но его может догнать «Краснодар», если одолеет ЦСКА. «Рубин» занимает десятую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 5:0 (0:0)
Голы: Иванович, 58 (1:0). Сутормин, 65 (2:0). Сутормин, 75 (3:0). Мак, 82 (4:0). Шатов, 87 (5:0).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Барриос (Краневиттер, 78), Кузяев (Мак, 76), Дриусси (Сутормин, 46), Дзюба.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Денисов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 56), Ташаев (Подберезкин, 71), Кьяртанссон (Микелтадзе, 76), Зуев.
Предупреждение: Могилевец, 90+4.
Судьи: Карасев. Березнов (оба — Москва), Стипиди (Краснодар).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Сухой (Люберцы).
21 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/?from=header-main-menu