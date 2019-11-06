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25 лет назад «Локомотив» завоевал первую медаль чемпионата страны. Помните, как это было?

12:37
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«Локомотив» на своем официальном сайте вспомнил, что 25 лет назад 6 ноября 1994 года красно-зеленые завоевали первую медаль чемпионата России в истории — бронзу.

«Локомотив» набрал 36 очков и по дополнительным показателям обошел «Ротор». А в 30-м туре железнодорожнике сыграли в очень важную для себя ничью со «Спартаком».

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Да, оба клуба
6.6%
Только «Зенит»
46.0%
Только «Локомотив»
2.4%
Нет, не выйдут
45.0%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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