25 лет назад «Локомотив» завоевал первую медаль чемпионата страны. Помните, как это было?
12:37
«Локомотив» на своем официальном сайте вспомнил, что 25 лет назад 6 ноября 1994 года красно-зеленые завоевали первую медаль чемпионата России в истории — бронзу.
«Локомотив» набрал 36 очков и по дополнительным показателям обошел «Ротор». А в 30-м туре железнодорожнике сыграли в очень важную для себя ничью со «Спартаком».
День в истории ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 6, 2019
25 лет назад «Локомотив» впервые в своей истории завоевал медали чемпионата России ?
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46.0%
Только «Локомотив»
2.4%
Нет, не выйдут
45.0%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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