25 лет назад «Локомотив» завоевал первую медаль чемпионата страны. Помните, как это было?

«Локомотив» на своем официальном сайте вспомнил, что 25 лет назад 6 ноября 1994 года красно-зеленые завоевали первую медаль чемпионата России в истории — бронзу.

«Локомотив» набрал 36 очков и по дополнительным показателям обошел «Ротор». А в 30-м туре железнодорожнике сыграли в очень важную для себя ничью со «Спартаком».

День в истории ?

25 лет назад «Локомотив» впервые в своей истории завоевал медали чемпионата России ?



?? https://t.co/BltOrcPnKc pic.twitter.com/zFq6xamxXo — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 6, 2019

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