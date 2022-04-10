18-летний Шитов дебютировал в составе «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Нападающий Владислав Шитов дебютировал в составе «Спартака» он вышел на замену в самом конце второго тайма матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы.

К тому моменту «Спартак» вел со счетом 3:0.

До этого он провел в этом сезоне 26 матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и забил 11 голов.