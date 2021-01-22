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18-летний полузащитник Аванесян присоединился к ЦСКА на сборах в Кампоаморе

21:01
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Полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян присоединился к команде на сборе в Испании, сообщает пресс-служба клуба.

18-летний игрок — воспитанник академии ЦСКА. В 2021 году футболист занимался с молодежкой на мини-сборе в Ватутниках и отправился с ними на сбор в Турцию. Ранее Аванесян уже привлекался к тренировкам с основой клуба.

23 января ЦСКА встретится со сборной свободных агентов. Начало — в 18.00 по московскому времени.

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