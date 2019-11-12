18-летний нападающий «Калуги» едет на сборы с «Уфой»

Нападающий «Калуги» Николай Суханов получил приглашение на сборы «Уфы», сообщает пресс-служба клуба Олимп-ПФЛ. Сборы пройдут в Сочи в середине ноября во время паузы на матчи сборных.

В нынешнем сезоне 18-летний Суханов провел 17 матчей и забил 8 мячей в группе «Центр».

Форвард защищает цвета «Калуги» с весенней части сезона-2016/17. Всего он отыграл за команду 63 встречи и отметился 9 голами.