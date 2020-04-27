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18 клубов в РПЛ — уже в следующем сезоне? «Отставка» Гончаренко — правда или вымысел? Live Алексеева, Зеленова и Короткина

15:15

В понедельник рванули сразу две информационные бомбы. Первая — Российскую премьер-лигу могут расширить до 18 клубов уже в следующем сезоне. Такой вариант обсуждается футбольными властями. Подробности — здесь.

А вторая — это вброс информации об уходе Виктора Гончаренко из ЦСКА. Гендир армейцев Роман Бабаев опроверг это сообщение. Но кому выгоден этот «инсайд»? Подробности — здесь.

Обсудим эти темы на YouTube-канале «СЭ» в 17.00 с нашими журналистами Константином Алексеевым, Дмитрием Зеленовым и Вячеславом Короткиным.

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