В понедельник рванули сразу две информационные бомбы. Первая — Российскую премьер-лигу могут расширить до 18 клубов уже в следующем сезоне. Такой вариант обсуждается футбольными властями. Подробности — здесь.

А вторая — это вброс информации об уходе Виктора Гончаренко из ЦСКА. Гендир армейцев Роман Бабаев опроверг это сообщение. Но кому выгоден этот «инсайд»? Подробности — здесь.

Обсудим эти темы на YouTube-канале «СЭ» в 17.00 с нашими журналистами Константином Алексеевым, Дмитрием Зеленовым и Вячеславом Короткиным.