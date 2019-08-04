17 человек привлечены к ответственности после стычки болельщиков с ОМОНом на матче "Зенит" - "Краснодар"

После столкновения болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвертого тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" (1:1) 17 человек привлекли к административной ответственности. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко, информирует 78.ru.
#ЗенитКраснодар Конфликт ОМОНа с фанатами "Зенита" во время матча с "Краснодаром" pic.twitter.com/ARuqC082CA— СЭ Футбол (@se_football) August 3, 2019
По словам Степченко, болельщиков привлекли к ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. При этом серьезных нарушений общественного порядка допущено не было.
Раннее сообщалось, что конфликт могло спровоцировать ограждение, установленное в зоне для курения.
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https://78.ru/news/2019-08-04/17_chelovek_privlekli_k_otvetstvennosti_posle_stichki_fanatov_s_omonom_na_machte_zenita_?fbclid=IwAR2Iq9oWWZIYUD_f0JxqTHQ33_Fh96BJPf783IfMuTuEM0pDKgUTY2miLbs