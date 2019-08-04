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17 человек привлечены к ответственности после стычки болельщиков с ОМОНом на матче "Зенит" - "Краснодар"

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После столкновения болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвертого тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" (1:1) 17 человек привлекли к административной ответственности. Об этом сообщил  начальник УИиОС ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко, информирует 78.ru.

По словам Степченко, болельщиков привлекли к ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. При этом серьезных нарушений общественного порядка допущено не было.

Раннее сообщалось, что конфликт могло спровоцировать ограждение, установленное в зоне для курения.

Стычка ОМОНа и фанатов "Зенита". Причина

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Зенит - Краснодар

 

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https://78.ru/news/2019-08-04/17_chelovek_privlekli_k_otvetstvennosti_posle_stichki_fanatov_s_omonom_na_machte_zenita_?fbclid=IwAR2Iq9oWWZIYUD_f0JxqTHQ33_Fh96BJPf783IfMuTuEM0pDKgUTY2miLbs

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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