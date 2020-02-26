118 лет исполнилось бы основателю «Спартака» Николаю Старостину
26 февраля 1902 года родился основателя «Спартака» Николай Старостин. Сегодня ему исполнилось бы 118 лет.
В 1935 году председатель ЦК ВЛКСМ Александр Косарев решил создать на базе «Промкооперации» физкультурно-спортивное общество. По предложению Николая Старостина его назвали «Спартак».
В составе «Спартака» Старостин вместе с братьями Александром, Андреем и Петром участвовали в первом чемпионате СССР, который прошел в 1936 году.
В 1942 году братья Старостины были арестованы и осуждены на десять лет за антисоветскую пропаганду. Впоследствии все обвинения признали незаконными, и Старостины были освобождены.
В 1955 году Старостин стал начальником футбольного «Спартака» и руководителем спортивного общества «Спартак», которое теперь носит его имя.
В 2014 году на стадионе «Спартака» был установлен памятник Николаю Старостину.