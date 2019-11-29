10 футболистов «Сочи» заразились ангиной

«Сочи» в Twitter сообщил о том, что ряд футболистов заразились ангиной.

— За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов, — говорится в сообщении.

— Ситуация, честно сказать, критическая. Понятно, что при этом матч никто не отменит. Части игроков придется играть недолеченными. Теперь остается только отслеживать ситуацию, что врачи и делают, — прокомментировал ситуацию «РИА Новости» пресс-атташе клуба Александр Груднев.