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10 футболистов «Сочи» заразились ангиной

17:00
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«Сочи» в Twitter сообщил о том, что ряд футболистов заразились ангиной.

— За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов, — говорится в сообщении.

— Ситуация, честно сказать, критическая. Понятно, что при этом матч никто не отменит. Части игроков придется играть недолеченными. Теперь остается только отслеживать ситуацию, что врачи и делают, — прокомментировал ситуацию «РИА Новости» пресс-атташе клуба Александр Груднев.

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