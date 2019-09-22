Кайю: «Дебют с ЦСКА? Я рад, тренер говорил, что получу свой шанс»
Полузащитник «Краснодара» Кайю Панталеон рассказал о дебюте в премьер-лиге в матче 10-го тура с ЦСКА (2:3) и адаптации в России.
— Вы наконец-то сыграли за «Краснодар». Какие ощущения?
— Мне все очень понравилось, но, к сожалению, мы не смогли добиться победы в важном матче. А она была очень нужна. Лично я рад, что дебютировал за главную команду, все парни меня поддерживали.
— Вы довольно долго не могли дебютировать.
— Когда я пришел, тренер сразу успокоил, сказал, что у шанс обязательно будет. И вот я его получил.
— Как проходит адаптация в России? Ведь до этого дня вы играли только за вторую команду «Краснодара».
— Отлично! Тренеры, игроки очень помогают. Все довольно спокойно.
— До «Краснодара» вы выступали в португальской «Санта-Кларе». Как там?
— Первый год был непростым из-за адаптации, а во втором сезоне я уже выходил в стартовом составе.
— Почему решили переехать в Россию?
— Это новый опыт, ставлю перед собой новые цели. Думаю, «Краснодар» хороший вариант для моей карьеры.
— Все игроки хвалят клуб за инфраструктуру.
— Все по первому классу! Клуб заботится о футболистах. (Юлия Яковлева)
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