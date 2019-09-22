ЦСКА дома одержал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». На 32-й минуте хавбек хозяев Никола Влашич открыл счет, забив с пенальти. Спустя 5 минут форвард армейцев Федор Чалов удвоил преимущество москвичей. На 41-й минуте встречи Влашич забил второй гол.

У «быков» дублем отметился шведский нападающий Маркус Берг — 57-я и 60-я минута.

ЦСКА с 22 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 4-е место и 20 баллов.

Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

ЦСКА (Москва) — «Краснодар» — 3:2 (3:0)

Голы: Влашич, 32 — с пенальти (1:0). Чалов, 37 (2:0). Влашич, 41 (3:0). Берг, 57 (3:1). Берг, 60 (3:2).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Шарлия, Дивеев, Карпов, Мариу Фернандес, Влашич, Бистрович, Ахметов (Марадишвили, 90+3), Кучаев, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 64).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Сулейманов, 46), Кайю (Камболов, 72), Олссон, Вандерсон Масиэл, Ари, Скопинцев (Берг, 46).

Предупреждения: Ахметов, 23. Скопинцев, 40. Сулейманов, 58. Влашич, 90+5. Мартынович, 90+7.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Петросян (Бронницы).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Вилков (Нижний Новгород).

22 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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