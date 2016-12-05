22:51 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Рыжиков: "Не хотел нанести Реброву травму. Сразу извинился перед ним"

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Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков после поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2) подвел итоги 2016 года для казанцев. Голкипер добавил, что его команда могла добиться лучших результатов, передает из Тушина спецкор "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– В концовке вы даже чуть гол не забили...

– Угодил Артему Реброву по рукам – и сразу извинился. Не хотел нанести ему травму.

– Как оцениваете итоги первой части сезона для "Рубина"?

– Если бы взяли сегодня очки, можно было бы поставить твердую "четверку". А так только "три". После неудачного августа поднялись, да и в Кубке прошли дальше, но все равно 5 - 6 очков недосчитались.

– Однако путевка в Лигу Европы еще достижима?

– Да. Надежда умирает последней. Весенняя часть чемпионата будет очень интересной. Теперь надо хорошо отдохнуть. Всех болельщиков "Рубина" и "Спартака" с Новым годом.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Spiridonovich

Судья милый человек, старался, как мог работал на наш успешный клуб ЦСКА.

17:40 6 декабря

msdan

не рыжикову а жонатесу, который рукой выбивал мяч у реброва из рук...и удалять его к хренам

00:27 6 декабря

Jean4

Желтую можно было Рыжику выписать в этом эпизоде, но судья почему-то простил.

23:47 5 декабря

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