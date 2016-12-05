14:02 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Анатолий Бышовец: "Зенит" стал менее классной командой"

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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец в интервью "СЭ" отметил, что у "Зенита" накопилось много проблем. По его мнению, из игры выпадает нападающий Александр Кокорин.

– Почему нет коллективной игры?

– Много проблем. С обороной, где возрастные футболисты, с вратарем. Средней линии не хватает организации, креатива. Философия "Зенита" еще и в том, что игра выстроена на сильных индивидуальностях – Халке, Данни. Луческу нужно внедрить систему, когда не выпадают футболисты.

– Сейчас выпадают?

– Да, как пример – Кокорин. Он иногда просто пропадает. Кроме того, "Зенит" стал менее классной командой, уровень усреднился. (Сергей ЕГОРОВ)

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