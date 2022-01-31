Футбол идет в школы. Как связать обычный урок физкультуры с Аршавиным и Сычевым

В России с осени начата реализация уникального проекта в области массового футбола.

В декабре многие СМИ облетели новости о приезде звезд сборной России из недавнего прошлого в Екатеринбург и Норильск. На Урале побывали Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Руслан Пименов и Александр Филимонов. В Заполярье приезжали те же Сычев, Быстров и Пименов, а также Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов.

Первые результаты проекта «Футбол в школе».

Популярные в недавнем прошлом игроки провели очень насыщенные несколько дней — посещали заводы и шахты, встречались со школьниками и студентами, проводили мастер-классы. И, конечно, играли в футбол. Видео гола Аршавина, забитого со штрафного в Норильске, собрало в интернете несколько миллионов просмотров. Мероприятия, проведенные Российским футбольным союзом, несомненно, привлекли внимание публики в самом широком смысле этого слова. А значит, организаторы достигли цели и смогли чуть подробнее рассказать многим о кропотливой, но часто остающейся за кадром работе РФС в этом направлении.

Зайти в школу

Между прочим, такие фестивали под названием «Урок футбола» проводятся не столько для прессы и болельщиков, сколько для юных игроков из провинции. Обычно программа фестиваля включает в себя мастер-классы, живое общение с известными спортсменами и товарищеский матч с участием бывших игроков сборной России. И для простых школьников и их учителей физкультуры, которые раньше видели таких звезд, как Аршавин и Сычев, только в интернете и на обложках газет, выйти с ними на одну площадку — незабываемое событие.

Шанс получить эти яркие эмоции теперь есть у многих, поскольку подобные фестивали планируется проводить на регулярной основе в рамках проекта РФС «Футбол в школе». Его реализация начата в рамках Стратегии школьного и студенческого футбола до 2024 года, утвержденной исполкомом Российского футбольного союза в декабре 2020 года.

Пилотная стадия проекта была запущена с 1 сентября 2021 года. В ней принимают участие 150 учебных заведений из восьми регионов страны: Петербурга, Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, а также Татарстана и Чувашии.

Работа ведется по пяти основным направлениям, среди которых включение футбола в расписание регулярных уроков физкультуры, организация школьных секций и клубов, обучение и поддержка учителей общеобразовательных школ, проведение Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» и организация национальной Школьной футбольной лиги. На эти цели уже потрачено около 15 миллионов рублей.

Для начала давайте остановимся на первых двух пунктах. Как известно, с начала десятых в российских школах вводится третий урок физкультуры в неделю. Причем наполнение этого дополнительного часа отдано на откуп самим учебным заведениям. Можно использовать стандартную программу либо воспользоваться специальным модулем по одному из видов спорта. Заполнить этот третий час хотят многие спортивные федерации. В разных регионах внедряются уроки плавания, шахмат, гимнастики и даже бадминтона.

Теперь этот список пополнился и футболом. Причем РФС заручился поддержкой Министерства просвещения РФ, совместно с которым разработан модуль «Футбол», уже утвержденный в статусе федерального государственного образовательного стандарта. Кроме того, с Минпросвещения согласован список пилотных регионов проекта, а также разработан план совместных мероприятий по его реализации.

— Очень хорошо, что у нас запускаются такие проекты, — сказал «СЭ» учитель физкультуры МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 124» Советского района Казани Дмитрий Хатанов. — Я как учитель физкультуры постоянно стараюсь привлекать детей к занятиям спортом — мы и отдельно тренируемся, и выступаем на разных соревнованиях. Чем больше таких проектов, тем проще ребятам определиться с тем, что им интересно. Получается, мы уводим детей с улицы. Рад, что наша школа попала в эту программу.

Вторит коллеге и учитель физкультуры МБОУ «Морецкая средняя школа» Еланского района Волгоградской области Александр Прокофьев. По его словам, дети встречают новость о том, что занятия футболом будут регулярными, с большим энтузиазмом.

— Когда детям сказали, что один из уроков физкультуры теперь будет чисто футбольным, они были в восторге, — говорит Прокофьев. — Учебная программа у нас обширная — в нее входят и баскетбол, и волейбол, и гимнастика с акробатикой. А тут одно из трех занятий в неделю целиком выделили под футбол. Я только за внедрение такого проекта, потому что почти все дети сейчас большую часть времени проводят в гаджетах и интернете. Вспомните, наше поколение никто не заставлял играть в футбол, наоборот, домой вечером загонять нужно было.

При этом немаловажно и то, что РФС берет на себя материальную часть проекта. Всем пилотным школам выделяется необходимый инвентарь. Его количество позволяет учителю организовать урок в соответствии с методическими рекомендациями. Каждой школе выделено по 40 мячей и другой инвентарь на сумму более 60 тысяч рублей.

— По другим видам спорта есть похожие программы, но они охватывают в основном большие города, тогда как районные школы редко туда попадают, — напоминает Прокофьев. — Здесь же все доступно. РФС снабдил нас инвентарем, по своему опыту скажу, что очень качественным — отличные мячи, манишки, конусы и так далее. Все, что нужно для развития футбола. Проводим соревнования — и внутри школы, и районные, весной организуем футбольный фестиваль. Дети увлечены, занимаются. РФС продолжает свой проект, поэтому через год-два, думаю, мы уже увидим результаты.

Фестивали РФС «Урок футбола» проводятся для юных игроков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

А для тех детей, кому мало одного урока в неделю, предусмотрены занятия футболом и во внеурочное время в рамках школьных секций и спортивных клубов. Кстати, особое внимание в проекте «Футбол в школе» уделено девочкам. В нашей стране до сих пор существует стереотип, что футбол не женский вид спорта. Поэтому одна из целей проекта для РФС — показать, что футбол — это игра для всех. В настоящее время ведется разработка специализированных методических рекомендаций «Футбол для девочек».

— На последних районных соревнованиях по мини-футболу процентов 40 от общего числа участников — девочки, — рассказывает Прокофьев. — У меня девчонки здорово играют, лучше некоторых мальчиков. Сами приходят на уроки и спрашивают: «Александр Николаевич, сегодня в футбол поиграем?» Да и в районной ДЮСШ, если не ошибаюсь, есть целая женская команда.

Поддержка и развитие

Как справедливо заметили оба учителя, с которыми довелось пообщаться при подготовке материала, очень важен методический вопрос. Ведь не все учителя физкультуры способны готовить начинающих футболистов на уровне специализированных тренеров. Поэтому ключевым элементом проекта «Футбол в школе» является обучение школьных педагогов основам футбола и современным методикам проведения занятий этим видом спорта.

В РФС разработан бесплатный онлайн-курс, доступный всем желающим, а также комплект методических материалов в помощь для организации урока, секции и участия в футбольных мероприятиях. Методическое сопровождение включает планирование учебного материала от 1-го до 11-го класса, а также рекомендации для проведения каждого урока в конкретном классе. Также налажена постоянная поддержка педагогов через различные мессенджеры.

— Я с детьми работаю с 2003 года — сам всю жизнь в спорте, играю в футбол, работал в ДЮСШ, поэтому мне проще, — отмечает Прокофьев. — А ведь есть и учителя-женщины, которые этим видом спорта не увлекаются. Но РФС в этом плане хорошо сработал. Мы прошли специальные курсы. Созданы группы в соцсетях, чаты — постоянно на связи со специалистами, проводим семинары, видеоконференции. Что-то обсуждаем, дорабатываем. И вот последний вариант программы очень хорошо вписывается в план учебных заведений и написан доступным языком. Надеюсь, методическую базу и дальше будут расширять.

Одной из задач пилотного проекта как раз и является доработка существующей программы, адаптация ее под нужды школ. Поэтому, как отмечают учителя, очень важно, что проект не является чем-то застывшим, отлитым навечно в бронзе.

— С РФС мы постоянно на связи, — говорит Хатанов. — Ведь мы, учителя физкультуры, — практики, которые должны опробовать все на своем опыте. Программы мы обсуждаем, вносим замечания, доносим свое видение — насколько содержание верно, всем ли полезно. Хотим довести их до идеала. Стараемся учесть все моменты, чтобы увлечь детей. По своему опыту знаю, что детям не особо интересно постоянно осваивать только технические моменты, поэтому, например, мы просили внедрить больше игровых упражнений. Сейчас это уже скорректировано.

В проект «Футбол в школе» также включен одноименный всероссийский фестиваль, доступный не только участникам пилотной программы. Любая школа страны может провести свой футбольный фестиваль на основе разработанного в РФС положения. А союз поощряет лучшие школы в регионах и выбирает победителей, которых награждают мячами и другим инвентарем.

Еще одно важнейшее направление — организация регулярных соревнований. Многие знают, что для школьников не так-то просто проводить турниры, соблюдая все правила и нормы. Поэтому РФС при участии Минспорта и Минпросвещения с сентября 2022 года планирует запуск Школьной футбольной лиги.

Ее главные принципы — регулярность и доступность для максимального количества школ страны. Проект предусматривает многоэтапное соревнование для школ по единым форматам, срокам и возрастным группам. При этом предусмотрены как отдельные дивизионы для девочек, так и участие в лиге смешанных команд.

— Очень ждем внедрения полноценных регулярных турниров, — подчеркивает Хатанов. — У нас в Татарстане уже существовала школьная лига, но недолго — из проекта ушел спонсор, и все заглохло. Очень хорошо, что теперь подобное планируется ввести по всей России. Ведь одно дело — тренироваться каждую неделю, а другое — показывать себя, свои умения и навыки на поле.

Каковы же ближайшие перспективы «Футбола в школе»? С учетом большого интереса к проекту с нового учебного года РФС планирует начать его реализацию более чем в 40 регионах страны. Будет задействовано около 2500 школ. В это число войдут как учебные заведения, на базе которых будут реализованы все элементы проекта, так и те, кто выберет один или несколько элементов проекта. При этом с каждым новым учебным годом количество школ-участниц будет увеличиваться.

Конечно, никто не говорит, что на обычных уроках физкультуры вырастут профессиональные спортсмены. Но у этого проекта и нет задачи конкурировать с традиционной системой подготовки в виде спортшкол. Гораздо важнее с раннего возраста прививать детям любовь к футболу. Сделать так, чтобы они вместе играли в футбол, следили за матчами как болельщики. Возможно, кто-то из этих ребят и пойдет дальше других. Но то, что футбол станет частью жизни каждого из них, — несомненно.