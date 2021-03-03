Репортажи Юрия Розанова, которые мы никогда не забудем

Ушел из жизни один из лучших российских комментаторов.

3 марта не стало Юрия Розанова. Он совмещал работу на хоккейных и футбольных матчах, поэтому полюбился болельщикам двух главных видов спорта в России.

«СЭ» вспоминает главные репортажи легендарного комментатора, с которыми он всегда будет ассоциироваться у болельщиков.

Камбэк России в финале МЧМ-2011 с Канадой

Пожалуй, самые яркие репортажи в карьере Розанова — с МЧМ. Ради них хоккейные болельщики просыпались ночью и слушали хорошо знакомый голос. Самый культовый комментарий молодежки Розанова — финал 2011-го года, когда Россия отыгралась с 0:3 у Канады, забив пять шайб и выиграв турнир.

«А если покатим, Никита?! А если положим корпус, Никита?! А если забьем, Никита-а-а-а?!» — так Розанов сопровождал пятый гол россиян от Никиты Двуреченского.

Евгений Кузнецов, Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Никита Зайцев — новых российских звезд мы узнавали вместе с Юрием Альбертовичем.

Историческая победа «Рубина» над «Барселоной»

Чемпион России-2008 «Рубин» приехал в гости к шикарной «Барселоне» Хосепа Гвардиолы, которая била все рекорды и играла в образцовый футбол. Команда Курбана Бердыева обыграла каталонцев под легендарный комментарий Юрия Розанова.

«Только с пасом теперь не обмануться! Отличная передача, Гекдениз — один на один. Забей. Забил! Забил Карадениз — 2:1!» «Победа, браво, «Рубин»! Браво!» — радовался комментатор.

Победный гол Аршавина в матче ЛЧ с «Барселоной»

За «Арсенал» у Андрея Аршавина помимо покера в ворота «Ливерпуля» был и победный гол в ворота «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2011 году.

Розанов сопроводил его как всегда эмоциональным комментарием: «Насри катит мяч на Аршавина! Гол! Андрей Аршавин — 2:1, «Арсенал»! Ах, какой футбол! Как все логично!»

Знаменитый матч «МЮ» — «Реал» с семью голами

Четвертьфинал Лиги чемпионов-2002/03 между «МЮ» и «Реалом» — один из самых легендарных матчей в истории. Команды забили семь голов на двоих, Роналдо провел один из лучших матчей в карьере, а комментировал это все Розанов в паре с Василием Уткиным.

«Сейчас фигурное катание во многом состоит из показательных выступлений. И когда-то это считалось апофеозом всего, чисто зрительское восприятие. Мы сегодня увидели показательное футбольное выступление, сдобренное интригой, которую футболисты нам до конца не отдавали. Много раз казалось, что все кончено и можно выключать телевизор, ложиться спать. Но что-то не отпускало, что-то заставляло думать, что чудеса возможны», — говорил Розанов.

Полуфинал Олимпиады-2002 Россия — США: гол-фантом, камбэк и вылет

Юрий Розанов в паре с Борисом Майоровым комментировал один из ярчайших матчей хоккейной сборной России на Олимпиаде. Россия в полуфинале турнира в Солт-Лейк-Сити проиграла хозяевам — команде США, хотя могла спасти матч: проигрывая 0:3, россияне забили две шайбы, а третью судьи не засчитали.

Гол-фантом Сергея Самсонова — до сих пор один из самых спорных моментов в истории российского хоккея. Судья тогда даже не изучил повтор, а звездная сборная России с Буре, Яшиным, Федоровым, Ковальчуком и Дацюком в итоге проиграла американцам.

После обидного поражения российских болельщиков ярким спичем утешал Розанов: «Мы заставили Америку буквально в панику впасть. Могли за один период не только сравнять счет, но еще и выиграть. Чего не хватило? Об этом будут говорить позже. Неподдельное расстройство. Казалось, что многое не так. Но вышли и отдали все. Им не должно быть стыдно за себя. Они освободили трон. Увы, не для себя. Но так чаще всего в жизни и бывает. Русские очень любят создавать себе непреодолимые преграды и потом их героически преодолевать. Это значит, что это наша команда — русская».

Последний финал Лиги чемпионов для «Арсенала»

Розанов часто комментировал финалы главного еврокубка в нулевые. Финал 2006-го в Париже — один из самых бодрых отчасти и из-за комментария. «Арсенал» впервые и пока в последний раз сыграл в финале ЛЧ, где проиграл «Барселоне».

А Розанов подмечал детали: «Барселона» выигрывает Лигу чемпионов! И, чудо или нет, закончился дождь — вот сейчас, на последних минутах! Перестал он стучать по перекрытиям и полю, как будто нарочно ждал награждения!"

Победа «Интера» в Лиге чемпионов над «Баварией»

«Интер» обыграл «Баварию» в финале ЛЧ-2009/10, а Жозе Моуринью принес итальянцам победу впервые за 45 лет.

Счастье португальца искрометно комментировал Розанов: «Спать они не дадут никому — и Жозе Моуринью, из которого полез его адреналин. Он имеет на это право. Он зыркал своими глазищами, выпускал этот ток в адрес своей команды и соперника. Сейчас он счастлив. С победой, «Интер»!»

Один из самых ярких матчей России на ЧМ-2018 — против Хорватии

Юрий Альбертович поработал на домашнем чемпионате мира, в том числе на четвертьфинале Россия — Хорватия. Одна из самых ярких встреч нашей сборной последних десятилетий и обидное поражение в серии пенальти.

«По-русски ничего не бывает понарошку. Гуляют и баяны рвут! Эмоции живут, а?! Ничего не бывает понарошку, от матча к матчу эмоции нарастают», — говорил Розанов после того, как Мариу Фернандес сравнял счет в дополнительное время.

После проигрыша в серии пенальти Юрий Альбертович провожал нашу сборную с турнира характерной для себя трогательной речью: «Когда прошли испанцев, было понятно, что герои. От полуфинала чемпионата мира лишь в одном ударе... Кому-то она не нравилась: не так играли, мало пятками играли. Но они вытащили этот момент. Слезы Федора Смолова... Есть ли смысл кого-то винить? Если бы эта команда могла быть разбита на хороших и плохих, поверьте, она бы никуда не попала. Мы бы не болели за нее, не ездили по всем городам. Низкий поклон! Пусть следующее поколение попробует попасть в четвертьфинал чемпионата мира».

«Я выл по нему беззвучно...» Комментатор Казанский — о смерти Розанова

Федоров — о смерти Розанова: «Удивительно глубокий и невероятно романтичный человек»

Виктор Гусев — о попытках помощи Розанову: «К сожалению, не всегда деньги помогают»

Орлов вспоминает Розанова: «У него была добрая интонация, он чтил заветы Озерова»

Шмурнов — о смерти Розанова: «Я плачу!»