Лига наций: главные матчи двух последних туров и борьба за выход в плей-офф

Заключительные матчи общего этапа Лиги наций УЕФА.

В ноябре 2026 года завершится общий этап пятого розыгрыша Лиги наций УЕФА. С 12 по 17 ноября сборные проведут два заключительных тура, по итогам которых определятся восемь участников четвертьфинала и распределятся места в остальных дивизионах. В числе главных матчей — Италия — Франция, Англия — Хорватия, Испания — Англия и Германия — Нидерланды.

Всего за шесть дней состоятся 52 встречи. Действующим победителем турнира является Португалия, которая в 2025 году обыграла Испанию в финале по пенальти.

Когда пройдут заключительные туры Лиги наций

Пятый тур общего этапа Лиги наций сезона-2026/27 пройдет с 12 по 14 ноября, шестой — с 15 по 17 ноября. В ноябрьском международном окне выступят команды всех четырех дивизионов.

Первые четыре тура состоялись с 24 сентября по 6 октября. Теперь сборным предстоит завершить групповой этап и определить дальнейшую судьбу в турнире.

В Лиге А по итогам ноября станут известны восемь участников четвертьфиналов. В других дивизионах определятся сборные, которые получат повышение в классе, сыграют переходные матчи или сохранят свои места.

Сборная России не принимает участия в Лиге наций-2026/27 из-за действующего отстранения от соревнований под эгидой УЕФА.

Сборная Англии. Фото Getty Images

Расписание матчей 5-го тура Лиги наций — 12-14 ноября

Пятый тур начнется в четверг, 12 ноября. В первый игровой день состоятся восемь встреч, в пятницу — десять, в субботу — еще восемь.

Время начала всех матчей указано московское.

12 ноября (четверг)

20.00. Турция — Бельгия (группа А1).

20.00. Армения — Кипр (С2).

22.45. Италия — Франция (А1).

22.45. Чехия — Испания (А3).

22.45. Англия — Хорватия (А3).

22.45. Албания — Финляндия (С1).

22.45. Сан-Марино — Беларусь (С1).

22.45. Черногория — Латвия (С2).

13 ноября (пятница)

20.00. Молдова — Казахстан (С3).

22.45. Нидерланды — Греция (А2).

22.45. Сербия — Германия (А2).

22.45. Шотландия — Северная Македония (В1).

22.45. Словения — Швейцария (В1).

22.45. Словакия — Фарерские острова (С3).

22.45. Болгария — Исландия (С4).

22.45. Люксембург — Эстония (С4).

22.45. Андорра — Гибралтар (D1).

22.45. Лихтенштейн — Азербайджан (D2).

14 ноября (суббота)

17.00. Косово — Израиль (В3).

20.00. Норвегия — Уэльс (А4).

20.00. Грузия — Венгрия (В2).

22.45. Португалия — Дания (А4).

22.45. Северная Ирландия — Украина (В2).

22.45. Австрия — Ирландия (В3).

22.45. Румыния — Польша (В4).

22.45. Швеция — Босния и Герцеговина (В4).

Центральными событиями пятого тура станут матчи Италии с Францией и Англии с Хорватией. Еще одна важная встреча состоится в группе А2, где Нидерланды примут Грецию. Обе команды набрали по восемь очков после четырех туров.

Расписание матчей 6-го тура Лиги наций — 15-17 ноября

Последний тур общего этапа стартует 15 ноября. В этот день состоится встреча Испании и Англии, которая может определить победителя группы А3.

16 ноября Германия примет Нидерланды, а 17 ноября завершится борьба в группе А4, где сыграют Дания и Норвегия, Уэльс и Португалия.

15 ноября (воскресенье)

17.00. Кипр — Черногория (С2).

17.00. Латвия — Армения (С2).

20.00. Беларусь — Албания (С1).

20.00. Финляндия — Сан-Марино (С1).

22.45. Бельгия — Италия (А1).

22.45. Франция — Турция (А1).

22.45. Хорватия — Чехия (А3).

22.45. Испания — Англия (А3).

16 ноября (понедельник)

18.00. Фарерские острова — Молдова (С3).

18.00. Казахстан — Словакия (С3).

20.00. Эстония — Болгария (С4).

20.00. Исландия — Люксембург (С4).

20.00. Литва — Лихтенштейн (D2).

22.45. Германия — Нидерланды (А2).

22.45. Греция — Сербия (А2).

22.45. Северная Македония — Словения (В1).

22.45. Швейцария — Шотландия (В1).

22.45. Гибралтар — Мальта (D1).

17 ноября (вторник)

22.45. Дания — Норвегия (А4).

22.45. Уэльс — Португалия (А4).

22.45. Венгрия — Северная Ирландия (В2).

22.45. Украина — Грузия (В2).

22.45. Израиль — Австрия (В3).

22.45. Ирландия — Косово (В3).

22.45. Босния и Герцеговина — Румыния (В4).

22.45. Польша — Швеция (В4).

Всего в шестом туре пройдут 26 матчей. После их завершения определится итоговое положение сборных на общем этапе турнира.

Килиан Мбаппе. Фото Getty Images

Турнирные таблицы Лиги наций перед двумя последними турами

После четырех туров в Лиге А лидируют Франция, Нидерланды, Испания и Португалия. Испанцы и португальцы выиграли все четыре встречи и уже обеспечили участие в четвертьфинале.

Особенно напряженная ситуация сложилась в группе А2, где сразу три команды сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф.

Лига А. Группа 1

1 Франция 4 +5 10 2 Италия 4 +3 7 3 Бельгия 4 +1 6 4 Турция 4 -9 0



Франция лидирует с десятью очками. Италия отстает на три, Бельгия — на четыре. В пятом туре французы сыграют с итальянцами, а бельгийцы встретятся с Турцией. Затем Бельгия примет Италию, поэтому судьба второй путевки в четвертьфинал пока остается открытой.

Лига А. Группа 2

1 Нидерланды 4 +2 8 2 Греция 4 +2 8 3 Германия 4 +1 5 4 Сербия 4 -5 0

Нидерланды и Греция набрали по восемь очков. Германия отстает от лидеров на три балла и еще может изменить положение в группе. В пятом туре нидерландцы встретятся с греками, а немцы сыграют против Сербии. В заключительном туре Германия примет Нидерланды.

Лига А. Группа 3

1 Испания 4 +7 12 2 Англия 4 +11 9 3 Хорватия 4 -10 3 4 Чехия 4 -8 0

Испания выиграла четыре матча подряд и гарантировала себе участие в четвертьфинале. Англичане занимают второе место с девятью очками и сохраняют шансы на первое.

В пятом туре Англия примет Хорватию, а Испания сыграет в гостях с Чехией. Затем испанцы встретятся с англичанами в заключительном туре.

Лига А. Группа 4

1 Португалия 4 +5 12 2 Дания 4 0 6 3 Уэльс 4 -3 3 4 Норвегия 4 -2 3

Португалия также выиграла все четыре матча и уже вышла в четвертьфинал. За вторую путевку продолжают бороться Дания, Уэльс и Норвегия.

В пятом туре португальцы примут датчан, а норвежцы сыграют с валлийцами. В последнем туре Дания встретится с Норвегией, а Уэльс — с Португалией.

Положение в Лигах В, С и D

В Лиге В лидируют Швейцария (12 очков), Северная Ирландия (8), Австрия (8) и Швеция (10). При этом Швейцария выиграла все четыре встречи и имеет на пять очков больше, чем идущая второй Словения. В группе В4 Швеция опережает Боснию и Герцеговину всего на два балла.

В Лиге С первые места занимают Албания (9 очков), Черногория (10), Словакия (10) и Исландия (8). В группе С1 белорусы и финны набрали по семь очков и продолжают борьбу с Албанией. В группе С4 Эстония отстает от Исландии на два балла.

В Лиге D лидируют Мальта (7 очков) и Азербайджан (5). В отличие от трех других дивизионов, здесь команды проводят по четыре встречи.

Кто выйдет в плей-офф Лиги наций и что решится в ноябре

По итогам общего этапа первые две сборные каждой из четырех групп Лиги А получат путевки в четвертьфинал. Всего в плей-офф выйдут восемь команд.

Четвертьфинальные встречи пройдут с 25 по 30 марта 2027 года. Победители четырех противостояний выйдут в финальную часть турнира, запланированную на 9-13 июня 2027-го.

Однако заключительные туры важны не только из-за борьбы за чемпионский титул. По их результатам определится распределение команд между дивизионами.

В сезоне-2026/27 действует особый порядок повышения и понижения в классе. Он связан с реформой Лиги наций: начиная с розыгрыша-2028/29 турнир будет разделен на три дивизиона вместо четырех.

В Лиге А две лучшие сборные среди занявших третьи места останутся в элитном дивизионе. Две другие команды с третьих мест и две лучшие сборные среди занявших четвертые позиции сыграют переходные матчи с представителями Лиги В. Две худшие команды с четвертых мест вылетят напрямую.

Победители четырех групп Лиги В автоматически повысятся в классе. Сборные, занявшие вторые места, получат возможность побороться за переход в Лигу А в стыковых встречах.

Первые команды групп Лиги С также перейдут в дивизион выше. Сборные со вторых мест сыграют переходные матчи против команд, занявших четвертые позиции в Лиге В.

Все представители Лиги D в следующем розыгрыше перейдут в Лигу С в связи с сокращением количества дивизионов.

Стыковые матчи между Лигами А и В, а также В и С пройдут в марте 2027 года.

Сборная Нидерландов. Фото Getty Images

Главные матчи заключительных туров Лиги наций

В программе пятого и шестого туров выделяются несколько встреч, которые могут повлиять на распределение мест в элитном дивизионе.

Италия — Франция, 12 ноября, 22.45 мск

Франция лидирует в группе А1 с десятью очками, Италия идет второй с семью. В первом очном матче команды сыграли вничью — 1:1. Победа позволит французам досрочно гарантировать выход в четвертьфинал, а итальянцы в случае успеха догонят соперника по очкам.

Англия — Хорватия, 12 ноября, 22.45 мск

Англичане подходят к встрече после крупной победы над Хорватией со счетом 7:0 в октябре. Команда набрала девять очков и занимает второе место в группе А3. Хорваты с тремя баллами находятся на третьей позиции. Для Англии домашняя встреча станет возможностью приблизиться к выходу в четвертьфинал.

Нидерланды — Греция, 13 ноября, 22.45 мск

Обе сборные набрали по восемь очков и занимают два первых места в группе А2. В октябре соперники сыграли вничью — 2:2. Победа в повторной встрече заметно улучшит положение одной из команд перед заключительным туром. Германия, которая отстает на три очка, также сохраняет шансы на выход.

Португалия — Дания, 14 ноября, 22.45 мск

Действующие победители Лиги наций выиграли четыре матча подряд и уже обеспечили себе участие в четвертьфинале. Датчане занимают второе место с шестью очками, но Уэльс и Норвегия отстают всего на три балла. В предыдущей встрече Португалия победила Данию со счетом 4:2.

Испания — Англия, 15 ноября, 22.45 мск

Одна из главных афиш шестого тура. Испания лидирует в группе А3 с 12 очками, Англия идет второй с девятью. В сентябре испанцы обыграли англичан на выезде — 3:2.

В случае успешного выступления обеих сборных в пятом туре очная встреча может определить победителя группы. Первое место также имеет значение для посева перед четвертьфиналами.

Германия — Нидерланды, 16 ноября, 22.45 мск

Немцы занимают третье место в группе А2 с пятью очками. Нидерланды и Греция набрали по восемь. Поэтому встреча в Берлине может оказаться решающей для борьбы за выход в плей-офф.

В первом туре сборные Германии и Нидерландов сыграли вничью — 1:1.

Фото Getty Images

Где смотреть матчи Лиги наций в России

Прямые трансляции пятого и шестого туров Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 в России покажет онлайн-кинотеатр «Okko». Платформа является официальным вещателем турнира на территории страны.

Смотреть матчи можно на сайте и в приложении сервиса при наличии подписки, включающей спортивные трансляции. Игры доступны на смартфонах, компьютерах и телевизорах с поддержкой приложения.

Большинство встреч пятого и шестого туров начнется в 22.45 по московскому времени. Часть матчей пройдет раньше — в 17.00, 18.00 и 20.00 мск.

На 12 ноября «Okko» запланировал прямые эфиры матчей Италия — Франция и Англия — Хорватия. Обе встречи начнутся в 22.45 мск. В следующие дни болельщики смогут посмотреть игры Нидерландов с Грецией, Испании с Англией, Германии с Нидерландами и другие противостояния.

Следить за результатами, турнирными таблицами и ключевыми событиями заключительных туров также можно в футбольном матч-центре и разделе Лиги наций на сайте «СЭ».