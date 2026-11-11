Лига наций: главные матчи двух последних туров и борьба за выход в плей-офф
Заключительные матчи общего этапа Лиги наций УЕФА.
- Когда пройдут заключительные туры Лиги наций
- Расписание матчей 5-го тура Лиги наций — 12-14 ноября
- Расписание матчей 6-го тура Лиги наций — 15-17 ноября
- Турнирные таблицы Лиги наций перед двумя последними турами
- Кто выйдет в плей-офф Лиги наций и что решится в ноябре
- Главные матчи заключительных туров Лиги наций
- Где смотреть матчи Лиги наций в России
В ноябре 2026 года завершится общий этап пятого розыгрыша Лиги наций УЕФА. С 12 по 17 ноября сборные проведут два заключительных тура, по итогам которых определятся восемь участников четвертьфинала и распределятся места в остальных дивизионах. В числе главных матчей — Италия — Франция, Англия — Хорватия, Испания — Англия и Германия — Нидерланды.
Всего за шесть дней состоятся 52 встречи. Действующим победителем турнира является Португалия, которая в 2025 году обыграла Испанию в финале по пенальти.
Когда пройдут заключительные туры Лиги наций
Пятый тур общего этапа Лиги наций сезона-2026/27 пройдет с 12 по 14 ноября, шестой — с 15 по 17 ноября. В ноябрьском международном окне выступят команды всех четырех дивизионов.
Первые четыре тура состоялись с 24 сентября по 6 октября. Теперь сборным предстоит завершить групповой этап и определить дальнейшую судьбу в турнире.
В Лиге А по итогам ноября станут известны восемь участников четвертьфиналов. В других дивизионах определятся сборные, которые получат повышение в классе, сыграют переходные матчи или сохранят свои места.
Сборная России не принимает участия в Лиге наций-2026/27 из-за действующего отстранения от соревнований под эгидой УЕФА.
Расписание матчей 5-го тура Лиги наций — 12-14 ноября
Пятый тур начнется в четверг, 12 ноября. В первый игровой день состоятся восемь встреч, в пятницу — десять, в субботу — еще восемь.
Время начала всех матчей указано московское.
12 ноября (четверг)
- 20.00. Турция — Бельгия (группа А1).
- 20.00. Армения — Кипр (С2).
- 22.45. Италия — Франция (А1).
- 22.45. Чехия — Испания (А3).
- 22.45. Англия — Хорватия (А3).
- 22.45. Албания — Финляндия (С1).
- 22.45. Сан-Марино — Беларусь (С1).
- 22.45. Черногория — Латвия (С2).
13 ноября (пятница)
- 20.00. Молдова — Казахстан (С3).
- 22.45. Нидерланды — Греция (А2).
- 22.45. Сербия — Германия (А2).
- 22.45. Шотландия — Северная Македония (В1).
- 22.45. Словения — Швейцария (В1).
- 22.45. Словакия — Фарерские острова (С3).
- 22.45. Болгария — Исландия (С4).
- 22.45. Люксембург — Эстония (С4).
- 22.45. Андорра — Гибралтар (D1).
- 22.45. Лихтенштейн — Азербайджан (D2).
14 ноября (суббота)
- 17.00. Косово — Израиль (В3).
- 20.00. Норвегия — Уэльс (А4).
- 20.00. Грузия — Венгрия (В2).
- 22.45. Португалия — Дания (А4).
- 22.45. Северная Ирландия — Украина (В2).
- 22.45. Австрия — Ирландия (В3).
- 22.45. Румыния — Польша (В4).
- 22.45. Швеция — Босния и Герцеговина (В4).
Центральными событиями пятого тура станут матчи Италии с Францией и Англии с Хорватией. Еще одна важная встреча состоится в группе А2, где Нидерланды примут Грецию. Обе команды набрали по восемь очков после четырех туров.
Расписание матчей 6-го тура Лиги наций — 15-17 ноября
Последний тур общего этапа стартует 15 ноября. В этот день состоится встреча Испании и Англии, которая может определить победителя группы А3.
16 ноября Германия примет Нидерланды, а 17 ноября завершится борьба в группе А4, где сыграют Дания и Норвегия, Уэльс и Португалия.
15 ноября (воскресенье)
- 17.00. Кипр — Черногория (С2).
- 17.00. Латвия — Армения (С2).
- 20.00. Беларусь — Албания (С1).
- 20.00. Финляндия — Сан-Марино (С1).
- 22.45. Бельгия — Италия (А1).
- 22.45. Франция — Турция (А1).
- 22.45. Хорватия — Чехия (А3).
- 22.45. Испания — Англия (А3).
16 ноября (понедельник)
- 18.00. Фарерские острова — Молдова (С3).
- 18.00. Казахстан — Словакия (С3).
- 20.00. Эстония — Болгария (С4).
- 20.00. Исландия — Люксембург (С4).
- 20.00. Литва — Лихтенштейн (D2).
- 22.45. Германия — Нидерланды (А2).
- 22.45. Греция — Сербия (А2).
- 22.45. Северная Македония — Словения (В1).
- 22.45. Швейцария — Шотландия (В1).
- 22.45. Гибралтар — Мальта (D1).
17 ноября (вторник)
- 22.45. Дания — Норвегия (А4).
- 22.45. Уэльс — Португалия (А4).
- 22.45. Венгрия — Северная Ирландия (В2).
- 22.45. Украина — Грузия (В2).
- 22.45. Израиль — Австрия (В3).
- 22.45. Ирландия — Косово (В3).
- 22.45. Босния и Герцеговина — Румыния (В4).
- 22.45. Польша — Швеция (В4).
Всего в шестом туре пройдут 26 матчей. После их завершения определится итоговое положение сборных на общем этапе турнира.
Турнирные таблицы Лиги наций перед двумя последними турами
После четырех туров в Лиге А лидируют Франция, Нидерланды, Испания и Португалия. Испанцы и португальцы выиграли все четыре встречи и уже обеспечили участие в четвертьфинале.
Особенно напряженная ситуация сложилась в группе А2, где сразу три команды сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф.
Лига А. Группа 1
|1
|Франция
|4
|+5
|10
|2
|Италия
|4
|+3
|7
|3
|Бельгия
|4
|+1
|6
|4
|Турция
|4
|-9
|0
Франция лидирует с десятью очками. Италия отстает на три, Бельгия — на четыре. В пятом туре французы сыграют с итальянцами, а бельгийцы встретятся с Турцией. Затем Бельгия примет Италию, поэтому судьба второй путевки в четвертьфинал пока остается открытой.
Лига А. Группа 2
|1
|Нидерланды
|4
|+2
|8
|2
|Греция
|4
|+2
|8
|3
|Германия
|4
|+1
|5
|4
|Сербия
|4
|-5
|0
Нидерланды и Греция набрали по восемь очков. Германия отстает от лидеров на три балла и еще может изменить положение в группе. В пятом туре нидерландцы встретятся с греками, а немцы сыграют против Сербии. В заключительном туре Германия примет Нидерланды.
Лига А. Группа 3
|1
|Испания
|4
|+7
|12
|2
|Англия
|4
|+11
|9
|3
|Хорватия
|4
|-10
|3
|4
|Чехия
|4
|-8
|0
Испания выиграла четыре матча подряд и гарантировала себе участие в четвертьфинале. Англичане занимают второе место с девятью очками и сохраняют шансы на первое.
В пятом туре Англия примет Хорватию, а Испания сыграет в гостях с Чехией. Затем испанцы встретятся с англичанами в заключительном туре.
Лига А. Группа 4
|1
|Португалия
|4
|+5
|12
|2
|Дания
|4
|0
|6
|3
|Уэльс
|4
|-3
|3
|4
|Норвегия
|4
|-2
|3
Португалия также выиграла все четыре матча и уже вышла в четвертьфинал. За вторую путевку продолжают бороться Дания, Уэльс и Норвегия.
В пятом туре португальцы примут датчан, а норвежцы сыграют с валлийцами. В последнем туре Дания встретится с Норвегией, а Уэльс — с Португалией.
Положение в Лигах В, С и D
В Лиге В лидируют Швейцария (12 очков), Северная Ирландия (8), Австрия (8) и Швеция (10). При этом Швейцария выиграла все четыре встречи и имеет на пять очков больше, чем идущая второй Словения. В группе В4 Швеция опережает Боснию и Герцеговину всего на два балла.
В Лиге С первые места занимают Албания (9 очков), Черногория (10), Словакия (10) и Исландия (8). В группе С1 белорусы и финны набрали по семь очков и продолжают борьбу с Албанией. В группе С4 Эстония отстает от Исландии на два балла.
В Лиге D лидируют Мальта (7 очков) и Азербайджан (5). В отличие от трех других дивизионов, здесь команды проводят по четыре встречи.
Кто выйдет в плей-офф Лиги наций и что решится в ноябре
По итогам общего этапа первые две сборные каждой из четырех групп Лиги А получат путевки в четвертьфинал. Всего в плей-офф выйдут восемь команд.
Четвертьфинальные встречи пройдут с 25 по 30 марта 2027 года. Победители четырех противостояний выйдут в финальную часть турнира, запланированную на 9-13 июня 2027-го.
Однако заключительные туры важны не только из-за борьбы за чемпионский титул. По их результатам определится распределение команд между дивизионами.
В сезоне-2026/27 действует особый порядок повышения и понижения в классе. Он связан с реформой Лиги наций: начиная с розыгрыша-2028/29 турнир будет разделен на три дивизиона вместо четырех.
В Лиге А две лучшие сборные среди занявших третьи места останутся в элитном дивизионе. Две другие команды с третьих мест и две лучшие сборные среди занявших четвертые позиции сыграют переходные матчи с представителями Лиги В. Две худшие команды с четвертых мест вылетят напрямую.
Победители четырех групп Лиги В автоматически повысятся в классе. Сборные, занявшие вторые места, получат возможность побороться за переход в Лигу А в стыковых встречах.
Первые команды групп Лиги С также перейдут в дивизион выше. Сборные со вторых мест сыграют переходные матчи против команд, занявших четвертые позиции в Лиге В.
Все представители Лиги D в следующем розыгрыше перейдут в Лигу С в связи с сокращением количества дивизионов.
Стыковые матчи между Лигами А и В, а также В и С пройдут в марте 2027 года.
Главные матчи заключительных туров Лиги наций
В программе пятого и шестого туров выделяются несколько встреч, которые могут повлиять на распределение мест в элитном дивизионе.
Италия — Франция, 12 ноября, 22.45 мск
Франция лидирует в группе А1 с десятью очками, Италия идет второй с семью. В первом очном матче команды сыграли вничью — 1:1. Победа позволит французам досрочно гарантировать выход в четвертьфинал, а итальянцы в случае успеха догонят соперника по очкам.
Англия — Хорватия, 12 ноября, 22.45 мск
Англичане подходят к встрече после крупной победы над Хорватией со счетом 7:0 в октябре. Команда набрала девять очков и занимает второе место в группе А3. Хорваты с тремя баллами находятся на третьей позиции. Для Англии домашняя встреча станет возможностью приблизиться к выходу в четвертьфинал.
Нидерланды — Греция, 13 ноября, 22.45 мск
Обе сборные набрали по восемь очков и занимают два первых места в группе А2. В октябре соперники сыграли вничью — 2:2. Победа в повторной встрече заметно улучшит положение одной из команд перед заключительным туром. Германия, которая отстает на три очка, также сохраняет шансы на выход.
Португалия — Дания, 14 ноября, 22.45 мск
Действующие победители Лиги наций выиграли четыре матча подряд и уже обеспечили себе участие в четвертьфинале. Датчане занимают второе место с шестью очками, но Уэльс и Норвегия отстают всего на три балла. В предыдущей встрече Португалия победила Данию со счетом 4:2.
Испания — Англия, 15 ноября, 22.45 мск
Одна из главных афиш шестого тура. Испания лидирует в группе А3 с 12 очками, Англия идет второй с девятью. В сентябре испанцы обыграли англичан на выезде — 3:2.
В случае успешного выступления обеих сборных в пятом туре очная встреча может определить победителя группы. Первое место также имеет значение для посева перед четвертьфиналами.
Германия — Нидерланды, 16 ноября, 22.45 мск
Немцы занимают третье место в группе А2 с пятью очками. Нидерланды и Греция набрали по восемь. Поэтому встреча в Берлине может оказаться решающей для борьбы за выход в плей-офф.
В первом туре сборные Германии и Нидерландов сыграли вничью — 1:1.
Где смотреть матчи Лиги наций в России
Прямые трансляции пятого и шестого туров Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 в России покажет онлайн-кинотеатр «Okko». Платформа является официальным вещателем турнира на территории страны.
Смотреть матчи можно на сайте и в приложении сервиса при наличии подписки, включающей спортивные трансляции. Игры доступны на смартфонах, компьютерах и телевизорах с поддержкой приложения.
Большинство встреч пятого и шестого туров начнется в 22.45 по московскому времени. Часть матчей пройдет раньше — в 17.00, 18.00 и 20.00 мск.
На 12 ноября «Okko» запланировал прямые эфиры матчей Италия — Франция и Англия — Хорватия. Обе встречи начнутся в 22.45 мск. В следующие дни болельщики смогут посмотреть игры Нидерландов с Грецией, Испании с Англией, Германии с Нидерландами и другие противостояния.
Следить за результатами, турнирными таблицами и ключевыми событиями заключительных туров также можно в футбольном матч-центре и разделе Лиги наций на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3