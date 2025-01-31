«Договорные игры в нашем футболе есть»

Летопись Акселя Вартаняна. 1987 год. Часть первая.

В прошлый раз мы щедро раздавали подарки лучшим клубам и игрокам, наградили и победителей детско-юношеских турниров. Сегодня объявим лучших футболистов минувшего года по версии двух еженедельников, советского и французского. Обнародовали они итоги плебисцита в новогоднюю ночь.

«Футбол-Хоккей»

На предложение газеты участвовать в голосовании откликнулись 175 футбольных обозревателей из 108 печатных изданий, ТАСС, АПН, радио и телевидения. Каждый журналист вписал в анкету трех футболистов. Расположенным на первом месте начисляли три очка, на втором — два, на третьем — одно. Наибольшее количество очков набрал хавбек киевского «Динамо» и сборной СССР Александр Заваров — 357 (81+51+12). На второй и третьей позициях — его одноклубники: Игорь Беланов — 313 (64+54+13) и Олег Блохин — 81 (13+10+22).

France Football

Удивил, поразил: обладателем «Золотого мяча» объявил форварда киевлян и советской сборной Игоря Беланова. В третий раз наших футболистов признавали сильнейшими в Европе: в 1963 году — Льва Яшина, в 1975-м — Олега Блохина, спустя одиннадцать лет — Игоря Беланова.

Победил Игорь убедительно. Получив 84 очка, он на 22 очка опередил лучшего бомбардира чемпионата мира в Мексике англичанина Гарри Линекера. Третий — испанец Эмилио Бутрагеньо, у него 59 очков.

Перевозбужденные радостной новостью советские любители обратились с просьбой: «Огласите весь список, пожалуйста». Просьбу уважили. Сообщили трудящимся, что изначально было 27 претендентов. Среди них — четыре советских футболиста. Чтобы не утомлять вас, уважаемые читатели, назову только своих. О Беланове знаете, его партнер, Александр Заваров, разделил 6-е место, Ринат Дасаев оказался на 16-м, Павел Яковенко — поделил 21-е.

Люди в недоумении: почему французы лучшим в Европе объявили Беланова, а наш «Футбол-Хоккей» — Заварова? Редколлегия еженедельника провела разъяснительную работу, объяснила, что зарубежные специалисты видели наших игроков только в еврокубках, чемпионате мира и в нескольких отборочных играх к ЧЕ-1988. А советские наблюдали за ними на протяжении всего сезона и в матчах внутреннего календаря. И посчитали, что Заваров внес вклад в победу киевского «Динамо» более весомый.

Действительно, Заваров разнообразнее, прекрасный дриблер, силен в индивидуальной и коллективной игре, тонко разбирался в сложных игровых хитросплетениях, хорош в единоборствах, в игре головой и по сумме футбольных компонентов, безусловно, превосходил (не в обиду ему) Беланова, футболиста однообразного, главное достоинство которого — скорость.

Классификация сборных

Расставляя по ранжиру европейские национальные сборные, французский еженедельник в годы проведения чемпионатов мира ориентировался прежде всего на его результаты. Однако десятка лучших команд 1986 года выглядела так: 1. Испания. 2 Англия. 3. ФРГ. 4. Франция. 5-6. Италия и СССР. 7-8. Бельгия и Дания. 9. Швеция. 10.Чехословакия. Призеры чемпионата мира, ФРГ и Франция, оказались ниже сборных Испании и Англии, вылетевших в 1/4 финала. Четвертая на ЧМ, Бельгия, выбила из турнира Испанию и СССР, но поместили ее ниже от нее потерпевших.

Дело в том, что учитывались и другие моменты: ранг встречи, сила соперника, результаты отборочных матчей ЧЕ-1988 и, конечно же, общий баланс за сезон. Вот тут-то блеснули испанцы, полюбуйтесь, не цифры — красавцы: +10=2-0, 28-7. Без единого поражения. Да, выбыли после матча с Бельгией, но в серии пенальти, игра была ничейная — 1:1. А при подготовке к главному событию года Испания выдала несколько отличных матчей, обыграв сильные сборные, ту же Бельгию и Польшу с одинаковым счетом — 3:0, Бразилию — 1:0... А в отборочном турнире европейского первенства успела провести четыре встречи и набрала 7 очков из 8 возможных.

Годовые итоги призеров мексиканского турнира меркнут перед суммарными показателями сборной Испании и немногим уступившей ей Англии. Так что все справедливо.

С Новым годом, дорогие товарищи!

Так уже два десятка лет поздравляли советских граждан, вдохновляя на новые трудовые подвиги (хотя старыми особо нечем было гордиться), первые лица страны, генсеки ЦК КПСС, и манили народ в светлые дали, неизменно удалявшиеся по мере приближения к ним. Со вступлением в 1987-й вновь поздравил советский народ, все еще надеясь придать социализму человеческое лицо, Михаил Горбачев.

Отвлекаться на утопические задачи и цели не будем. У нас реальные, будничные — футбол. В конце декабря — начале января клубы и различные футбольные структуры приступали к подготовке к новому сезону. Уже 2 января, достойно встретив Новый год, вышли на первую тренировку чемпионы. Продолжения не последует, сегодня мы свернем с проторенной тропинки и пойдем другим путем. Посвящу главу теме всегда горячей, будоражащей миллионы болельщиков и участников футбольного действа, имеющих представление о понятии «совесть». Часто мы заводили разговор о договорных матчах... Явственно доносятся до слуха моего голоса: «Опять он сел на своего осла». Прошу спокойствия, господа-товарищи, позвольте досказать. Обычно касались мы этого безобразного явления ближе к концу сезона, когда спрос на договорняк резко возрастал. А с осла своего, как вы изволили выразиться, я и не слезал. Даже во времена неблагоприятные, закрытые, подцензурные. Но и тогда порядочные журналисты не могли молчать и находили возможность, минуя цензурные препоны, говорить о творившемся в советском футболе зле.

Но как только перестройка открыла шлюзы, хлынул бурный поток признаний от футболистов, тренеров, журналистов. Вы хотите, чтобы в пору откровений молчавших годами игроков и их наставников я слез с осла, закрыл тему и не позволил людям излить душу, то есть самому стать цензором? Нет уж, увольте.

«Советский спорт» по окончании сезона-1986 рубрику завел — «Футбол в зеркале мнений», предложив футбольным людям ответить на вопросы анкеты, один из которых касался договорных матчей. Признавая существование договорняка, некоторые наши «звезды» и рецепт пытались выписать для лечения серьезно захворавшего футбола нашего.

Откровения откликнувшихся на предложение спортивной газеты решил не воспроизводить в третьем лице, дабы читатели ознакомились с ними в оригинале.

Олег Блохин: «О так называемых договорных играх. Кто с ними должен бороться? Общественность? Не верю в такой туманный рецепт. Думаю, что после реформы договорные игры вообще станут невозможны, ибо самоокупаемость клубов повлечет за собой борьбу за зрителя, которого привлечь на стадион можно будет лишь красивой, честной, содержательной игрой. Не будет ее, клуб прогорит. А какому клубу это захочется...»

Ринат Дасаев: «О договорных матчах много говорят, но сколько на эту тему не распространяться, ясно, что только мерами извне тут не обойтись. Никакие экспертные комиссии не помогут, если мастерам безразлична честь футбола».

Желание избавить наш футбол от скверны похвально, однако предложенные рецепты не что иное, как горчичники, прописанные тяжело больному.

Валентин Иванов: «Но заметьте, дальше разговоров дело не идет, хотя в Положении о соревнованиях записан пункт, предусматривающий аннулирование очков в том случае, если команды только имитируют борьбу. А ведь выявить такие матчи при современной технике не сложно — достаточно внимательно посмотреть видеозапись. Надеюсь, в 50-м чемпионате экспертная комиссия применит наконец свою власть, если того потребуют обстоятельства, причем наказание не будет зависеть от титулов и званий команд — закон должен быть одинаковым для всех: и чемпионов, и аутсайдеров».

Александр Чивадзе ничего не предлагал, он свято верил, что зло будет повергнуто: «Еще один злейший враг футбола — «договорные» игры... Меры, которые до сих пор принимались в надежде пресечь проявления футбольной нечистоплотности, особой пользы не принесли. Я не сторонник полумер, поэтому считаю, что уличенные в сговоре команды или футболисты должны понести строжайшее наказание, вплоть до расформирования, перевода в низшую лигу или отстранения от футбола. Именно так поступали в Италии, Бельгии, некоторых других странах. Если и мы решимся на строжайшие санкции (а это когда-то обязательно должно произойти), ключ к решению проблемы будет найден».

Эдуард Малофеев: «Мне не понравилась позиция отдельных футбольных руководителей, которые, пытаясь перевести вину с больной головы на здоровую, упрекают прессу в преувеличенном якобы интересе к тем матчам, которые вся спортивная общественность окрестила «договорным». Выходит, мы должны придерживаться страусиной политики и вынуждать журналистов говорить эзоповым языком? Разве не ясно, что матчи с фиксированным результатом воздвигают стену между клубами и болельщиками, разве не ясно, что такие матчи наносят ущерб прежде всего самим футболистам!»

Говорил Эдуард Васильевич эмоционально, по делу. Все бы ничего, если бы не одно «но». Поборник искреннего футбола был не до конца искренен. Не сказал, как в 1971-м, будучи игроком минского «Динамо», на самом финише сезона стал активным участником договорняков: в двух матчах, сыгранных минчанами со счетом 3:3, он забил пять мячей и вырвал приз газеты «Труд» из рук тезки своего ереванского, Эдуарда Маркарова. Общественность была возмущена, Алексей Леонтьев, Игорь Нетто, Лев Яшин и Лев Филатов выступили в СМИ и открыто назвали эти матчи договорными. Как это им удалось? Удивительно.

Не упомянул и о двух матчах в Москве под занавес чемпионата-1982, когда минчанам, которыми Малофеев руководил, нужны были победы, чтобы, опередив киевлян, овладеть золотом чемпионата. Цель была достигнута, но способ ее достижения вызвал массу домыслов, особенно последний матч со «Спартаком», никак на его местоположение в таблице не влиявший. До и после игры Москва была полна слухами. А Юрий Рост едва ли не прямым текстом написал в «Литературной газете», что по этому поводу думает. Уже в перестройку заговорили и некоторые очевидцы, в их числе известный фотокор Юрий Соколов, он во время встречи стоял за спартаковскими воротами и слышал реплики футболистов, не оставлявшие сомнений на сей счет.

Подозреваю, что два этих эпизода были не единственными в биографии футболиста и тренера Малофеева. Один, еще в 1967-м, описал в СМИ замечательный журналист Аркадий Галинский, за что был наказан, сняли с должности и редактора газеты, опубликовавшего статью Галинского.

«Инопланетянин»

Многие игроки и тренеры (и те, кому не имел возможности дать слово), не отрицая существования договорных матчей, все же были не до конца правдивы, ни один не сказал о своем участии в отрежиссированных спектаклях и неблаговидной роли, какую приходилось им выполнять. Но что удивляет и возмущает, нашелся человек, рискуя быть осмеянным, он решился опровергнуть признания своих коллег.

Вы только послушайте: «Поставлен вопрос о бескомпромиссности поединков, и вновь сделан намек или кивок в сторону игр, которые с чьей-то легкой руки стали называться «договорными». Категорически заявляю, что такие попытки поднимать на страницы прессы этот вопрос выглядят неправомерными. Такие публикации сводят на нет всю нашу большую работу о пропаганде здорового образа жизни средствами физкультуры и спорта, пропаганде основополагающих принципов нашего спортивного движения. Футбольные сделки противоречили бы всем нашим моральным принципам, и потому делать ничем не подтвержденные намеки — это вести антипропаганду футбола.

У нашего футбола есть большой, годами завоеванный авторитет. И нельзя его подрывать, делить команды и тренеров на «честные» и «нечестные», компрометировать домыслами известных специалистов и целые коллективы. Это противоречит здравому смыслу, и попыткам очернить работу большого отряда советских футболистов надо дать отпор».

Кто он и откуда? Пришелец с другой планеты? Вряд ли. Больше напоминает погрязшего в застойном болоте. Его речь вызвала бы бурю долго не смолкающих аплодисментов на съезде партии в эпоху правления Брежнева.

Отповедь

Имя его — Олег Базилевич, известный в стране футболист и тренер. Отповедь в январском номере «Огонька» (№ 4) дал ему Лев Филатов: «Не правда ли, знакомая печально памятная фразеология? Некоторое время назад с ее помощью ставились заслоны перед справедливой критикой, лишь бы соблюсти видимость благополучия. Согласитесь, в наши дни уже странно читать сей отрывок, исполненный в духе угрожающей демагогии. И как хорошо, что он нисколько не пугает, не говоря уж о том, что не убеждает».

Урезонил его Лев Иванович, как умел только он, убедительно, интеллигентно, не выходя за рамки.

Вы только что ознакомились с выступлением соавтора выездной модели, который со своим другом и соратником химичил в творческой лаборатории, разрабатывая победную стратегию в чемпионате. Выездная модель в отдельных случаях стала синонимом договорных матчей, тренеры до игры легко заключали мир с хозяевами (к большому их удовольствию), дабы устроить своим игрокам разгрузочные дни, берегли их силы для серьезных боев. Базилевич с Лобановским, уверенные в безнаказанности, не обращали внимания на бурную реакцию общественности: возмущенные письма в различные инстанции, критические статьи в СМИ, звучавшие в эфире слова осуждения комментатора Николая Озерова. И только футбольные чиновники с олимпийским спокойствием взирали на происходящее с начальственных высот.

Большой резонанс вызвал в 1974-м матч в Одессе «Черноморца» с киевлянами, устроившими голевое шоу — 3:3, столь халтурное, издевательское, что Лев Филатов и корреспондент «Комсомолки» Дейви Аркадьев предали его гласности. Киевские футболисты признавались журналисту, что стыдились участвовать в дешевых спектаклях с известной заранее развязкой. Примеров множество, о наиболее ярких я вам рассказывал.

И только раз (случай описан в «Летописи» — 1981) начальники под напором возмущенных писем болельщиков и острой реакции прессы вынуждены были вызвать друзей на ковер, когда они тренировали разные команды: Лобановский оставался в Киеве, а Базилевич работал в ЦСКА. Играли в Москве, футболом это назвать было трудно, команды неумело, не обладая артистическими навыками, разыграли жалкий фарс. На протяжении 90 минут, боясь приблизиться к чужим воротам, ломали комедию, откровенно издеваясь над зрителями и огромной телеаудиторией — 0:0. Команды и их тренеры прилюдно оскорбили всех, кто наблюдал за этим позорным зрелищем.

«Режиссеров» призвали к ответу. Не зная, чем дело кончится, они малость струхнули. Сидели тихо, боясь поднять глаза, словно проштрафившиеся школьники. Только Лобановский, пытаясь оправдаться, сослался на шахматистов. Мол, если им можно заключать мир фактически после выхода из дебюта, почему нельзя нам. Уж лучше бы молчал.

Лобановский

Валерий Лобановский так до конца и не признал выездной модели, а разговоров о договорных матчах, в отличие от Базилевича, избегал. Отвечая на вопросы анкеты, этой темы не коснулся, потому как корреспондент «Советского спорта» вопрос этот заменил другим, видимо, по предварительной договоренности. То же в интервью другим изданиям. К примеру, опубликованном в газете «Труд» 14 декабря 1986 года. Говорил тренер толково, умно, обстоятельно. О самоокупаемости клубов, необходимости перехода нашего футбола на профессиональные рельсы и многом другом. Было интересно и познавательно. И вдруг...

Отвечая на последний вопрос, все испортил. «Какие человеческие качества вам более всего близки?» — поинтересовался журналист. Ничуть не смущаясь, Лобановский ответил: «Честность. Если человек откровенно и прямо говорит с людьми и люди знают, что он правдив, это главное». Как же так, Валерий Васильевич, вы же ни разу не признались в участии в сговоре, а выиграв чемпионат, нередко отдавали очки в оставшихся матчах, немотивированных, по вашей терминологии, нуждающимся.

Удивительно, как мог быть столь неискренним выдающийся тренер, не словом, а делом доказавший свою состоятельность блестящими победами в стране и за ее рубежами. Он опережал свое время, у него учились ведущие зарубежные тренеры. Но из песни слов не выкинешь. Читая ответ корреспонденту «Труда», испытываешь неловкость за этого незаурядного тренера и человека. Подробно о достоинствах и недостатках его писал Лев Филатов в статье, озаглавленной «Валерий Лобановский: «за» и против». Настоятельно рекомендую ознакомиться с ней.

Вот мы и добрались до Олимпа, где властвовал наш, советский

Зевс

Поставленный партией на ответственный пост, он должен был способствовать дальнейшему развитию футбола в стране и нес ответственность за все в нем происходящее. Вы, конечно, расшифровали имя громовержца — Вячеслав Колосков. Немало лет рулил новый начальник, а страшную болезнь, пустившую метастазы, в упор не видел. Мало того, отрицал само ее существование. Даже в перестройку, уже в 1986-м, когда все вокруг заголосили, он был спокоен. Выступая после окончания сезона в «Футбольном обозрении», заявил на всю страну, что управление, которое он возглавляет, «не располагает доказательствами существования договорных матчей и что печать совершенно напрасно привлекает внимание к этой проблеме».

На что Филатов в том же номере «Огонька» отреагировал мгновенно: «То ли начальник управления хуже информирован, чем В.Иванов, И.Нетто, О.Блохин, то ли не готов посмотреть правде в глаза... Когда поставлены под сомнения моральная репутация, доброе имя, нравственные устои, само собой напрашивается единство мнений и единство усилий. Уходить от проблемы, получившей общественное звучание, прячась за «отсутствие улик», не что иное, как нежелание отвечать за порученное дело...»

После выступления Колоскова в «Футбольном обозрении» прошло чуть более двух месяцев. «Советский спорт» организовал прямую линию с начальником Управления футбола, наиболее интересные диалоги опубликовал 20 февраля. Группа читателей поинтересовалась: «Оценивая итоги сезона, большинство специалистов резко критически высказались по поводу этих матчей. Какие меры выработало Управление футбола по борьбе с этим злом?»

Неожиданно Вячеслав Иванович, развернувшись на 180 градусов, заявил: «Договорные игры, по всеобщему мнению, в нашем футболе есть... Экспертная комиссия и Федерация футбола не располагают конкретными аргументами, позволяющими прямо утверждать, что тот или иной матч относится к числу договорных». И тут же: «Считаю, что отдельные игры в прошлом году прошли без должной спортивной борьбы и уважительного отношения футболистов к зрителям» (на чиновничьем эзоповом языке — те же договорные матчи). Чуть дальше: «В этом деле мы не собираемся прибегать к помощи правоохранительных органов, считаем, что у Федерации и Управления футбола достаточно собственных сил и прав, чтобы покончить с подобного рода «играми». Из множества «таких игр» Колосков назвал две: киевлян с «Шахтером» и «Араратом». На каком основании? Доказательства получил? Если так, почему не воспользовался «собственными силами и правами», чтобы наказать заговорщиков?

И тут же обратился к помощи журналистов, не так давно отвергнутую: «Рассчитываем мы на помощь печати — принципиальную, конкретную оценку «псевдоигры». К сведению начальника: звучала она на протяжение многих лет.

Нестыковок уйма. Так почему же он не применил свои возможности? Об этом чуть позже.

Собрал я кипу интервью разных изданий с Колосковым. В 1990-е с ним часто общались корреспонденты «Московского комсомольца». Как-то пожаловался он на тяжелую чиновничью долю. Смысл сказанного: врагу не пожелал бы находиться в его начальственном кресле, унижаться, быть под постоянным прессом вышестоящих инстанций. Искренне посочувствовал тогда начальнику. Но по некотором размышлении подумал: коли стало невмоготу, что же вынудило сгибаться под тяжестью непосильной ноши? Так сбрось ее, расправь плечи, вдохни полной грудью. И уйди. Конституция СССР гарантировала гражданам страны право на труд, обеспечивала работой. И Колоскова, номенклатуру партии, мигом бы трудоустроили, направили на другой объект, к примеру, навести порядок в системе ЖКХ или общепита. Вячеслав Иванович, человек ученый, диссертацию защитил, мог бы вернуться к преподавательской деятельности в ГЦОЛИФК...

Ан нет. Терпел, покидать теплое кресло не было сил, с годами слился с ним, не оторвешь. Так и оставался примерно четверть века у кормила (не путать с кормушкой).

Человек в европейской и мировой футбольной организациях авторитетный (знаю об этом только со слов самого Колоскова), в середине 90-х возглавлял в УЕФА комитет (не смейтесь) по честной игре! В своей стране обеспечить честную игру не сумел, так взялся навести порядок в Европе.

С годами многие были начальником недовольны, требовали отставки. Шум усилился в середине октября 2004 года после случившейся в Лиссабоне Цусимы, где сборная России попала под Португалию — 1:7.

Уходить Колосков и не думал, даже пригрозил санкциями ФИФА, отлучением российского футбола от мирового, если кто попытается покуситься на независимость РФС. И только когда с самого верха поступило предложение, от которого Вячеслав Иванович не посмел отказаться, он наконец оставил российский футбол в покое.

Свято место пусто не бывает. В удобное кресло усадили других чиновников (один из них поразил соотечественников и иноземцев знанием английского), и многие критики Вячеслава Ивановича, я в их числе, испытали запоздалые, но искренние нежные и теплые к нему чувства. Уж лучше бы он остался.

Резюме

У Колоскова было немало оппонентов, на передовой — Лев Филатов, Валерий Винокуров, неистовый Марк Рафалов... Обвиняли его в бездействии, в нежелании очистить советский футбол от скверны. Однако если взглянуть на ситуацию без эмоций, трезво, объективно, он и в самом деле не мог, если бы даже захотел? Находясь в существующей тогда системе координат, Колосков был связан по рукам и ногам. Управление зависело от Спорткомитета и идеологического отдела ЦК КПСС. Кто бы позволил выносить сор из избы и ставить под удар престиж страны? Ссылки на опыт Италии и других стран у нас не применим. Там ссылали в провинцию даже чемпионов. У нас же участвовали в закулисных сделках все — кто больше, кто меньше, число фальшивых матчей не поддавалось счету. Так что же — наказывать всех и закрывать футбол? Позора не оберешься.

Мы были обречены, договорные матчи стали неотъемлемой частью отечественного футбола. Так он с ним и жил, как тогда говорили, мирно сосуществовал.