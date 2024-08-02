«Команды обязаны выступать в форме только отечественного производителя»

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть вторая.

С днем рождения, 49-й юбилейный! Ошибки нет, 49-й по счету чемпионат совпал по времени с годом его рождения. Появившись на свет в 1936-м, отметил пятидесятилетие.

Дробили крупную гальку на мелкую

В прошлый раз мы из уст тренеров киевлян, «Спартака» и «Зенита» узнали об их предсезонных хлопотах. Уделить внимание остальным, кучкующимся на берегах самого синего в мире Черного моря, нет возможности. К знакомой вам из предыдущих репортажей с мест экзотической картине, достойной кисти Сальвадора Дали, добавлю несколько штрихов.

Народу в Сочи и его окрестностях — пруд пруди. Клубы высшей и первой лиг выстраивались в привычные в стране длиннющие очереди за возможность потренироваться на самых приличных в том регионе полях — гаревых. Тренер «Днепра» Владимир Емец отпустил на сей предмет горькую шутку: «Приходится много бегать на гальке. Каждый год дробим крупную гальку на мелкую. За что отдыхающие летом нам спасибо говорят».

Съезжались сюда не только футболисты. Прекрасной базой обзавелись парусники, велосипедисты, превосходные условия для тренировок и соревнований создали легкоатлетам. Футболисты, глядя на них, слюной истекали, черной завистью исходили, роптали: мол, до каких пор ютиться нам на жестком прямоугольнике поля бурого цвета, его и полем назвать стыдно. Выбора не было.

В ранний предрассветный час на беговой дорожке Центрального стадиона Сочи — столпотворение. Горячо дыша в затылок друг другу, вытянувшись в длинную цепочку, бежали игроки минского «Динамо», «Днепра», «Арарата», «Металлурга», «Факела»... Терпели все это ради спарринг-партнеров. Выбор богатый, на любой вкус. Но и эта медаль имела оборотную сторону: опять же необходимо отстоять в очереди. Расписание предельно уплотнено. Таймы сокращены до сорока минут, времени на перерыв между ними не всегда оставалось.

Что же до результатов, тренеры не придавали им особого значения. И я не буду. А с мнением судьи Алексея Спирина вас ознакомлю: «Обслуживать эти матчи значительно легче, нежели в чемпионате. Нарушения в основном игровые». И тренеры довольны — судят строго, но справедливо, свистят, что видят. «Стенка» сооружена близко — карточка, отбросил мяч после свистка — карточка... Игра не на очки или места. Никто не давит, не требует результата здесь и сейчас, влиятельные меценаты еще заняты своими делами. Так бы и в чемпионате. Еще чего. Так не получится. Даже в объявленный ФИФА Год арбитра.

Тбилисцы, пока позволяла погода, оставались в городе. «Дома нам не приходится прибегать к услугам зала. А то, что тренировались и играли на побережье в трудных условиях, то это даже полезно», — объяснял журналистам Нодар Ахалкаци.

Доволен и коллега его минский, Вениамин Арзамасцев. Повез он ребят на 10-дневный сбор уже в январе: «Погода, признаться, нам не помогла — метели, грязь на поле скверного качества. Но на этом этапе подготовки так даже лучше».

И «Черноморцу» погода позволила значительную часть предсезонной подготовки оставаться дома. Однако в поисках партнеров вынужден был податься на юг. Потренировались там малость, но как только возможность возникла, ноги в руки — и за кордон: в Африку, в Африку гулять. В Камерун. В первом матче одесситы престиж страны не уронили: сыграли вничью (3:3) со сборной страны. На ЧМ 1982 камерунцы покинули турнир, ни разу не проиграв: сыграли вничью с будущими чемпионами, итальянцами, и поляками — третьим призером.

От возможности хотя бы часть зимней подготовки провести за рубежом не отказывались. Адрес обычный: ближнее зарубежье, Болгария и Венгрия.

Договоримся о терминах

Один из постулатов популярного в нашей стране в 1970-е годы американского психолога Дэйла Карнеги гласил: прежде чем спорить, необходимо договориться о терминах. Это правило применимо и в спорте. До начала турнира следует выработать четкие правила и неукоснительно им следовать.

О регламенте чемпионата-1986 корреспондент «Футбола-Хоккея» (№ 9) Валерий Березовский накануне открытия расспрашивал сидящего на двух стульях Алексея Парамонова. В государственной структуре Алексей Александрович занимал высокую должность (соответственно оплачиваемую) заместителя начальника Управления футбола СССР, в общественной, всесоюзной федерации, работал ответственным секретарем.

В первой части я вам Алексея Парамонова представил, когда в декабре 1985-го он рассказывал обозревателю «Известий» о предполагаемых изменениях в Положении. Рассказ, если помните, в ряде пунктов противоречивый, произвел двойственное впечатление. И новая версия, утвержденная Спорткомитетом (неслучайно назвал версией, а не законом, поскольку закону обязаны подчиняться все и прежде всего его создатели), в ряде случаев порождала сомнения. Позже они подтвердились.

В декабре Парамонов говорил о неких льготах для команд, отдавших лучших своих сынов в сборную. Теперь расплывчатые предположения приняли конкретные очертания. Пострадавшим клубам разрешили увеличить заявочный список на число призванных в сборную футболистов. Определить это число затруднительно: сегодня взяли одних, завтра от услуг некоторых отказались или, наоборот, призвали других. Далее. Клубы, отдавшие от двух и более игроков, получали право в ходе матчей чемпионата производить не две, а три замены, как в Кубке. Сделали им еще одно послабление: на них лимит на ничьи не распространялся в матчах 4 го тура (перед игрой СССР — Англия) и на период чемпионата мира — с 10-го по 15-й туры.

Интервью распространенное, многостраничное, данной мне властью сокращаю: выжму водичку, а на двух проблемах, вечнозеленых, в советском футболе процветающих, ненадолго задержусь.

1. Судейство. Начальник доволен: «С удовлетворением заявляю, что качество судейства было лучше, чем в прошедшем году... В целом претензий к судьям стало меньше». Поняв, что народ может его не понять, добавил: «Но успокаиваться на достигнутом, полагаю, рано».

2. Договорные матчи. Широко распространенного в народных массах словосочетания функционеры избегали, как и журналисты в общении с ними. Даже в набиравшую ход перестройку, когда позволили (в разумных пределах) называть вещи своими именами, не решались произносить вслух. Потому и вопрос звучал обтекаемо, тяжеловесно: «Многие любители футбола в письмах в редакцию выражают беспокойство по поводу матчей, в которых соперники идут на компромиссы, уклоняются от борьбы, ущемляя интересы зрителей. Какие «меры пресечения» предусматриваются в этих случаях?»

Ответ собеседника звучал оптимистично: «Спорткомитет СССР и общественные организации резко осудили неспортивные методы ведения борьбы. Поскольку данное в прошлом году право аннулировать результаты таких встреч ни разу не было использовано, настало время перейти от слов к делу. С этой целью создается экспертная комиссия. Если в том или ином матче, по ее мнению, не велось должной спортивной борьбы, президиум Федерации футбола СССР по представлению экспертной комиссии вправе принять решение об аннулировании результата с зачетом поражения обеим командам».

Напомню чиновнику. Экспертные комиссии существовали не первый год и ни разу не обнаружили сговора. Даже в прошлом сезоне, когда бесстрастно следили за финишным рывком безнадежного аутсайдера, сокрушавшего на своем пути всех, включая чемпиона. И дерзким, циничным «подвигом» честолюбивого форварда, надругавшегося над бомбардирским рекордом 35-летней давности.

Комиссия, уверен Парамонов, будет руководствоваться рапортами судей-инспекторов, арбитров и материалами центральной прессы: «Решение будет выноситься на основе тщательного изучения видеозаписей матчей, предоставленных в федерацию обеими сторонами по первому ее требованию». Излишне говорить, что ни одного рапорта судьи или инспекторы комиссии не предоставили. С нее и взятки гладки. Хотя повод имелся. И не один.

Беседу журналиста с чиновником прерываю, поскольку никакого интереса уже не представляла, а о некоторых пунктах Положения расскажу. Напомню: число участников высшей лиги сократилось до 16, переходный турнир отменили. Циркуляция между лигами сохранена: две худшие команды высшей лиги переводятся в первую, а две лучшие из нее идут на повышение. Турнир дублеров, урезанный в 1985-м, вновь обещали провести в полном объеме. На сей раз слово сдержали. Появился довольно странный пункт: «В играх чемпионата и Кубка СССР команды обязаны выступать в спортивной форме только отечественного производителя».

О правилах договорились, можно начинать.

Повременю, однако. Первые лица советского футбола, так сказать, отцы родные, в преддверии крупных турниров, каким являлся мировой чемпионат, активно общались с прессой. Говорили, естественно, о сборной. Но не только.

Безнадега

Поскольку коснулся тяжело больной в отечестве темы, хотелось бы услышать, что обо всем этом думают и что собираются предпринять главы двух высших в советском футболе организаций, общественной и государственной. Общественную, Федерацию футбола СССР, возглавлял Борис Топорнин. В беседе со спортивным обозревателем «Правды» (от 17 февраля) Львом Лебедевым Топорнин коснулся договорных матчей, не называя их договорными. Предался грустным воспоминаниям: «Нельзя не вспомнить, что конец сезона 1985 года был омрачен рядом матчей, которые прошли без должной спортивной борьбы, при пассивности команд, легко даривших очки и мячи соперникам. Были попраны устои футбола как игры. Зрителей попросту обманули, им подсунули псевдофутбол в матчах динамовцев Киева, «Днепра» и московских торпедовцев» с одним из аутсайдеров — «Торпедо» (Кутаиси)".

И все? А как быть с остальными договорщиками, тянувшими кутаисцев из болота и таки вытянувшими на земную твердь. Или с не названным председателем форвардом, кому мячи дарили. И кто дарил. Но на извечно русский вопрос (Что делать?) ответил уверенно: экспертные комиссии спасут положение. Стало ясно, целебные свойства комиссии столь же эффективны, как и припарки для мертвецов. Безнадега. Жуликов и их пособников Топорнин назвал, но не всех. Что же до первого лица советского футбола, Вячеслава Колоскова, в интервью журналу «Спортивные игры» (№ 2), начальник Управления, прослывший тонким дипломатом, проблему обошел, словно ее и не было.

Молчание — золото?

Начальник со знанием дела отметил плюсы и минусы сборной и дал несколько ценных советов Эдуарду Малофееву (об этом позже). О прошедшем чемпионате: «Мы должны быть удовлетворены тем, что чемпионат СССР получился интересным, напряженным, боевым. От начала до конца футболисты большинства клубов сохраняли высокий игровой тонус». Читал я эти слова сквозь навернувшиеся на глаза слезы. Едва сдерживал себя, чтобы не воскликнуть: «Как же повезло советскому футболу, что Вы, Вячеслав Иванович, им руководите. Большое Вам спасибо!»

Охарактеризовав игру лидеров, произнес немало правильных слов о «задачах дальнейшего развития футбола в стране». Ни словом не обмолвился о существующей в руководимом им футболе грязи, тормозящей его развитие, о безобразиях, исказивших в минувшем сезоне итоговое расположение нескольких команд в таблице, особенно в подвальной ее части. Зато осыпал комплиментами «рекордсмена»: «Пока в нашем футболе одно счастливое исключение — Олег Протасов. Он показывает высокий класс, к.п.д. при использовании голевых ситуаций. Причем он не только четко реализует созданные партнерами возможностями (и дружески расположенных к нему соперников. — Прим. А.В.), но и сам их создает». Все так, футболист высокого класса, чего скрывать. Не сказал главный начальник о моральных качествах форварда, позволивших ему «мочить» рекорд бомбардирский, и клубов, замешанных в нечистых играх.

Первый гол чемпионата забил Заваров

Открыли чемпионат поднятием флага под торжественные звуки государственного гимна в первый день весны в Москве и в Тбилиси. Динамовцы столицы принимали гостей из Ленинграда в тесном зале ЛФК ЦСКА в присутствии чуть более 4 тысяч человек. В грузинской столице за игрой одноклубников Тбилиси и Киева наблюдала, что странно, всего половина стадиона — примерно 40 тысяч зрителей. Для матча открытия сезона, да еще и с чемпионом, маловато.

О проблемах киевлян в подготовке к началу чемпионата, совпавшего по времени с четвертьфиналом Кубка кубков, мы вам рассказывали со слов старшего тренера. Команда воссоединилась накануне тбилисского матча: футболисты прибыли из разных частей света и не провели в оптимальном составе ни одной игры. Вышли на тбилисское поле несыгранные, в разном физическом и эмоциональном состоянии. Болезненно, попав с корабля на бал, переносили реакклиматизацию «мексиканцы».

Откровения Балтачи в день матча: «День сегодня начался как обычно — завтрак, тренировка, обед. Все по давно заведенному порядку. А меня так ко сну и тянуло. Прилег соснуть перед игрой и словно провалился. Вася Рац долго будил меня, а я все не мог понять, чего ему от меня нужно. Оказывается, пора было на стадион ехать». В таком состоянии находились и его товарищи по сборной. Так и на поле вышли. И, представьте, неплохо сыграли. Матч получился живым, изобиловал острыми моментами, два из них завершились забитыми мячами. Счет в игре и голам в чемпионате открыл киевлянин Заваров, ответный — его товарищ Кузнецов, сумевший перехитрить своего вратаря Чанова — 1:1. На том и разошлись.

В Москве соперники устроили «пиротехническое шоу», опасное для небольшого крытого помещения. Однако ни у организаторов, ни у правоохранителей претензий к «шоуменам» не возникло. А зрители визжали от восторга. Начал москвич Бородюк, продолжили ленинградцы. К перерыву — 1:3. После, благодаря двум метким ударам форварда хозяев Стукашова, счет сравнялся — 3:3. Последнюю точку через пять минут после выхода на искусственный газон поставил молодой нападающий, дебютант «Зенита» Саленко. 4:3.

На табло — нули, на трибунах — просторно

Если в столице команды устроили зрителям голевое пиршество, то в остальных городах держали людей на строгой диете или вовсе оставили голодными: забили в семи играх столько мячей, сколько в одном московском — семь. Жалкий коэффициент (1,75 гола за игру) списали на традиционные весенние издержки. Во втором туре — еще хуже: 12 мячей и 1,50. В третьем взбодрились — 19 и 2,38. Перенапряглись, видимо, и через неделю сил не осталось: малокровный, дышащий на ладан коэффициент — 0,88. В четырех матчах зрители покинули трибуны, не заморив червячка — 0:0. Удручающее «безголье» отразилось на посещаемости стадионов и, как следствие, денежных сборах.

Посещаемость футбольных матчей напрямую зависит от качества игры. Истина неоспоримая, подтвержденная практикой. Матч тбилисцев с киев лянами, всегда кассовый, собрал, как было сказано, полстадиона. Но игру обе команды, особенно хозяева, показали зрелищную, и результат для них приемлемый — ничья с чемпионом. Потому и на матче с минчанами через неделю трибуны были заполнены едва ли не до отказа — 74 300 зрителей. В ходе сезона планку «70 тысяч» преодолели еще два раза, опять же в Тбилиси. А всесоюзный рекорд установил киевский Республиканский стадион — 100 тысяч собрал в последний день чемпионата, 7 декабря, когда решалась судьба золотых наград.

Возвращусь к матчу тбилисских динамовцев с минскими потому только, что выделялся на общем бледном фоне азартной, моментами мастерской игрой обеих команд. В первые полчаса гости чаще тревожили вратаря Габелию, затем игра выровнялась, и все же счет открыл по истечении часа полузащитник минчан Алейников. После чего хозяева полностью овладели мячом и оккупировали территорию соперников. Сначала Сулаквелидзе на 78 й минуте счет сравнял, а когда завершалась последняя, победный гол забил дебютант хозяев Газзаев — 2:1.

Дисквалификация

Довольно интересную игру омрачили гости. Группа игроков, возглавляемая вратарем Жекю, окружила московского арбитра Александра Кириллова и в выражениях, которые не осмелюсь воспроизвести, потребовала отмены второго гола. Основание: мяч, по их мнению, был забит после истечения времени. Судья тут же показал бунтовщикам секундомер (хотя мог этого не делать). Играть оставалось около минуты. Тогда разъяренные футболисты попытались убедить судью в том, что Газзаев находился в положении «вне игры», да к тому же подталкивал защитника. Эпизод представители команд вместе с арбитром просмотрели в подтрибунном помещении. Видеозапись претензии гостей опровергла. Руководители минчан, убедившись в правоте судьи, извинились перед ним.

Тренеры минского «Динамо» от претензий к Кириллову отказались, чего не скажешь о журналистах. Упрекали арбитра в либерализме: не решился предъявить распоясавшимся футболистам желтые карточки (как минимум) и не сделал соответствующую запись в протоколе. В излишней мягкотелости, ставшей привычной, обвинили в СМИ и омского судью Владимира Кузнецова. Во встрече «Спартака» с «Зенитом» он, цитирую: «Бесстрастно смотрел на то, как спартаковец Суслопаров чуть ли не каждый раз ставил под сомнение его решения, театрально размахивал руками, а когда тот же Суслопаров грубо прервал прорыв Канищева, не рискнул предъявить желтую карточку»".

Безнаказанность поощряла футболистов. Минский защитник Трухан, избежав серьезного наказания в Тбилиси, бушевал в Бресте, где минчане принимали «Арарат». Он обрушился на судью Александра Хохрякова (Йошкар-

Ола) с нецензурной бранью и отделался лишь предупреждением, хотя арбитр обязан был за оскорбление в свой адрес удалить распоясавшегося футболиста.

О проступке Трухана стало известно благодаря рапорту инспектора Марка Рафалова, растиражированного в СМИ журналистом Алексеем Леонтьевым. СТК реагировала только на судейские записи в протоколе или сигналы инспекторов. Тут уж вынудили ее принять меры. Приняли — дисквалифицировали Трухана на четыре игры.

Блаттер напоминает

Грубых судейских ляпов, влиявших на результат, в пяти мартовских турах не было, но в объявленный ФИФА Год арбитра им постоянно напоминали — будьте на высоте. Только в этом году? После можно судить как раньше? Подобные мысли возникнуть могли. Тем более у самих арбитров. Поэтому и небольшое выступление генсека ФИФА Йозефа Блаттера, опубликованное в FIFA News, перепечатал наш футбольно-хоккейный еженедельник.

Небольшие из него отрывки: «Судья следит за точным выполнением правил игры и принимает решения во всех спорных случаях... Решения судьи по всем фактам, имевшим место в игре, являются окончательными... Таким образом, арбитр не только руководит игрой, он одновременно является высшей инстанцией всего, что происходит на поле. Он обязан немедленно выносить решения согласно правилам игры. Фактически он одновременно действует как прокурор, судья и исполнитель».

В заключение Блаттер напомнил: «Арбитр должен демонстрировать мудрость, интуицию, тонкость оценок, все время помня, что он руководит игрой двух команд. Он обязан оставаться человеком мудрым и объективным, несмотря ни на что».

Совет ценный. Подобные наши судьи выслушивали по нескольку раз в сезоне: от начальства во время запланированных и внеплановых заседаний, неоднократно в ходе сезона от журналистов, когда их к тому принуждали. Правда, не так часто, как ныне.

Вялый «Спартак»

Дел у нас невпроворот. Бесстрастное, беспощадное время вынуждает ограничить рассказ о чемпионате мартовскими событиями, вместившими в себя пять туров. Общая характеристика качества игры умещается в двух словах: весенний футбол. Под ним разу мели футбол незрелый, суматошный, атлетичный, беговой, примитивный — много движений, мало достижений, в смысле забитых мячей. Одно оставалось неизменным — кто-то выигрывал, кто-то проигрывал... Соответственно, одни оказались наверху, другие — внизу, остальные — между ними.

К началу апреля таблица приняла такой вид: впереди с восемью очками тбилисцы, за ними с семью прошлогодние призеры — динамовцы Киева и «Днепр». На противоположном полюсе — завсегдатай турнирных окраин, кутаисское «Торпедо». За него можно не волноваться, в концовке минувшего сезона кутаисцы доказали: безнадежных ситуаций не существует, по крайней мере для них. Возникнут — извлекут богатые внутренние ресурсы. Замкнул строй с двумя очками «Металлист».

Чемпион мартовские игры провел с четырьмя закавказскими клубами в эконом-режиме, вел себя тихо-мирно — три ничьи и победа над «Араратом». Крупно обыграв на посошок «Черноморец» (4:1), сбросил его с первой позиции. Столь вальяжное начало объясняли причинами, давеча нами упомянутыми. Однако календарные встречи чередовались у киевлян с еврокубковыми, и в двух мартовских четвертьфиналах с австрийским «Рапидом» команда в форме киевского «Динамо» не была похожа на ту, что встречалась с игроками «кавказской национальности». Подробности — в еврокубковом блоке.

Причины вялого начала «Спартака», плавал он в экваториальных водах, иные. Игроки сборной, особенно Черенков с Родионовым, на себя прежних походили лишь внешне, выглядели утомленными, пассивными, малоподвижными. Большая группа новичков объяснялась с аборигенами, образно говоря, с помощью жестов. Чтобы говорить на одном языке, нужно время. Его-то и не было.

И еще. Команда испытывала болезненный переход с искусственного поля Сокольников, где провела весь предсезонный период, на естественный газон. Впервые выйдя в третьем туре из зала на свежий воздух, ребята почувствовали дискомфорт. На естественном покрытии мышцы другие работают, да и голова от обилия кислорода кружится. Потому, объясняли красно-белые поклонники, проиграли «Шахтеру» — 1:3. В Харькове не смог «Спартак» совладать с опустившимся на дно «Металлистом» и разделил с ним очко — 0:0. Вроде как пришел в себя в Москве и уверенно обыграл на стадионе «Торпедо» «Кайрат» — 3:0.

В четвертом туре начальники слово сдержали, четыре лучших прошлогодних клуба (динамовцы Киева, Минска, «Спартак» и «Днепр») провели матчи без игроков сборной. Великолепная четверка, словно сговорившись, разделила очки с соперниками. Эти ничьи в зачет десяти лимитированных не вошли.

Итак, участники турнира дебютную стадию миновали. Что радует — экспертная комиссия, отслеживающая матчи, в которых соперники, выражаясь шершавым чиновничьим языком, «уклонялись от борьбы и ущемляли интересы зрителей», в первый весенний месяц оставалась без работы. Не думаю (опыт предыдущих лет порождает сомнения), что и в жаркую турнирную пору, когда будет решаться судьба медалей и претендентов на вылет, хлопот у уважаемой комиссии прибавится.