«Советская симфония в мажоре». Как били французов в Париже

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть тринадцатая.

Мы все еще не расстаемся со своей сборной. Сегодня простимся с ней до следующего года, когда завершится отбор на чемпионат Европы-1988. А в сентябре нынешнего она только в него вступила.

Если театр начинается с вешалки, то крупные футбольные (и спортивные) турниры — с жеребьевки.

Только не в Западном Берлине

Очередной евротурнир изъявили желание провести аж восемь стран — четверть членов УЕФА! Но к моменту окончательного выбора (на конгрессе УЕФА 15 марта 1985 года в Лиссабоне) осталось всего три претендента — ФРГ, Англия и Голландия: одни взяли самоотвод, других отсеяли функционеры.

Огромное влияние западногерманского представителя Херманна Нойберга в Союзе европейских футбольных ассоциаций и тонкая закулисная работа превратили выборы в простую формальность. Их исход был предопределен в пользу ФРГ. Представители соцстран, имевшие обыкновение на международных форумах любого уровня и профиля выражать единое мнение, настаивали на исключении Западного Берлина из списка городов, в которых должны были проходить матчи финального турнира.

Не стану распространяться о спе­цифике «вольного города», скажу только, что опасения товарищей были не напрасны. Матчи чемпионата мира 1974 года, состоявшиеся в Западном Берлине, сопровождались политическими эксцессами и сожжением государственного флага прямо на футбольном поле. И с усилением перестроечных ветров опасения за сохранность Берлинской стены не казались излишними. Она чуть позже и впрямь рухнула, только к футболу эта история не имеет никакого отношения. Что же до предложения делегаций соцстран, стороны договорились: Западный Берлин из списка исключили.

Жеребьевка отборочных турниров состоялась 14 февраля 1986 года во Франкфурте-на-Майне. Обстановка деловая, провели ее оперативно. Серьезные люди делом занимались, а не многочасовыми шоу. Шары с названием 32 сборных поместили в пять корзин. В соответствии с коэффициентом. Определялся простыми арифметическими действиями — сложением и делением. Сначала сложили очки, набранные сборными в отборочных циклах предыдущего первенства Европы и чемпионата мира-1986. Полученную сумму разделили на число проведенных в этих турнирах матчей. Сборная СССР оказалась во второй корзине. А после манипуляций с шарами — в третьей группе, в соседстве с Францией, ГДР, Норвегией и Исландией.

Доступ в финальную часть получали только победители семи групповых турниров. К ним на заключительной стадии присоединялась сборная ФРГ, хозяйка чемпионата, освобожденная от кастинга. Третью группу можно было считать для нашей сборной, ярко выступившей в Мексике, проходимой. Однако присутствие в ней Франции энтузиазма в футбольной среде не вызвало.

«Они работают, а вы их труд ядите»

Смысл вынесенной в подзаголовок фразы раскрою позже. Примерно за месяц до первой игры с Исландией провели товарищескую встречу со шведами. Собрались на базе в Новогорске. За два дня до отлета в Гетеборг Лобановский пригласил журналистов и около двух часов отвечал на вопросы. Тренер озабочен: «Команда оказалась в сложной ситуации. Связана она с высокими требованиями болельщиков, впечатленных игрой на чемпионате мира». Не плакался Валерий Васильевич, не перестраховывался от возможных неудач. Был честен и откровенен. «Кто может утверждать, — продолжил, — что на чемпионате мира не было всплеска, где гарантия, что мы сможем повторить ту игру? Гарантии нет».

После Мексики, потребовавшей предельного напряжения физических сил и эмоционального подъема, последовал естественный спад. Подготовка к евротурниру осложнялась бешеным ритмом, навязанным киевскому «Динамо», основному поставщику сборной, в союзном чемпионате. Киевляне погашали задолженность в количестве матчей. Август перенасыщен. В течение 29 дней (с 2 по 31 августа) команда провела девять матчей. Играли каждый третий день на фоне все возрастающей усталости: первенство, Кубок, два мини-турнира, в Голландии и Испании (оба выиграли), между ними контрольная игра в Швеции. Перелеты, переезды, тренировки, матчи... Сумасшедший дом. Сколько времени в воздухе провели, следуя маршрутом Киев — Ставрополь — Москва — Амстердам — Мадрид — Гетеборг, с попеременным возвращением в Киев и Москву? Да кто считал.

Стоило гонять вконец измотанных ребят по европам? Аналогичный вопрос задал во время открытой линии, устроенной 2 сентября «Комсомольской правдой» (любители футбола общались с начальником Управления футбола) житель Еревана Тарумов Вячеславу Колоскову: «Почему летом у нас в футбол почти не играют, а команды посылают на турниры в европейские страны?» Товарищ из Еревана, как и читатели газеты ответ получили довольно откровенный: «Мы должны добывать валюту для спорта, для футбола в частности».

Многие уже знали, что валюту, заработанную нашими футболистами (не только), клубами и сборной, в зарубежных турнирах и матчах, прикарманивало государство, Спорткомитет. Ребятам перепадали крохи. Одни вкалывали, другие обогащались. Говоря научным языком, верхи присваивали чужой труд, то есть эксплуатировали. Толковые словари, издаваемые в СССР, утверждали, что грабеж (назовем вещи своими именами) распространен исключительно в «классово-экономических формациях». С неизменной сноской: «При социализме отсутствует эксплуатация человека человеком». Блажен, кто верует.

Николай Новиков, русский писатель XVIII века, издатель журнала «Трутень», смысл французского слова, получившего российское гражданство, выразил в эпиграфе, заимствованном у современника, Александра Сумарокова: «Они работают, а вы их труд ядите».

Возвращаемся в Новогорск. Выхолощенным донельзя футболистам играть в Швеции. Через месяц, чередуя игры чемпионата с еврокубками, — матч чемпионата Европы в Рейкьявике. «Так пригласите на игру в Гетеборге других футболистов, проверьте их в деле», — советовали тренеру журналисты. Лобановский провел среди них разъяснительную работу: «Довольно значительные наши сложности связаны с тем, что пока в нашем распоряжении очень ограничен круг футболистов, соответствующих требованиям, которые мы предъявляем. Необходимо проделать огромную работу для того, чтобы найти игроков, способных выполнять эти требования. На это нужно время».

Не обладал, видать, тренер мирового масштаба возможностью приглашать на сборы по четыре десятка человек, половину из которых задействовать в одном только матче, и способностью распознать их возможности за 10-15 минут (а то и меньше), проведенных ими на поле. Посочувствуем Валерию Васильевичу, он такой россыпью претендентов в сборную, как ныне, не обладал.

Матч в Гетеборг

Состояние игроков сборной не позволяло надеяться ни на качество игры, ни на приемлемый результат. Так оно и вышло. Суть происходящего на поле объяснил О.Сергеев (псевдоним Олега Кучеренко): «За весь матч обе команды создали минимальное число острых ситуаций, и счет 0:0 справедливо отразил суть событий на поле». Самый острый (пожалуй, единственный) момент возник у наших ворот на 56-й минуте, когда Чанов неудачно принял мяч, а подсуетившийся Палмер, целясь в пустые ворота, не попал, пробил выше. В обороне наши как-то справлялись, впереди из-за отсутствия скорости у утомленных хавбеков и, наоборот, чрезмерной прыти Беланова, не способного энергию обуздать (то и дело забегал в офсайд), ничего не получалось.

ШВЕЦИЯ — СССР — 0:0

Швеция: Равелли, Нильссон, Хюсен, Ларссон, Фредрикссон (к), Эрикссон, Стремберг (Хельстрем, 82), Прютц, Палмер, Экстрем (Энквист, 82), Магнуссон.

СССР: Вик.Чанов, Ларионов, Чивадзе, Хидиятуллин, Демьяненко (к), Кузнецов, Алейников (Родионов, 46), Рац (Блохин, 74), Яремчук (Яковенко, 67), Заваров, Беланов.

Судьи: Дамгард. Хорстед, Лунг (все — Дания).

20 августа. Гетеборг. Стадион «Нью Уллеви». 13 049 зрителей.

Визит к исландским рыбакам

Стереотип стараниями самих «рыбаков» давно перестал быть актуальным. В 1986-м уже более половины состава сборной выступали в профессиональных европейских клубах, может, не самых сильных. И все же. Аусгейр Сигурвинссон — игрок западногерманского «Штутгарта», Арноур Гудйонссон — бельгийского «Андерлехта»... Тренер — серебряный призер ЧМ-66 в составе ФРГ

Зигфрид Хелд.

Готовясь к отборочному турниру, исландцы провели несколько контрольных матчей, одержав одну победу — над Бахрейном — 2:0. Однако в первой же игре в группе с самими чемпионами Европы французами сотворили громкую сенсацию — 0:0. Присутствовавший на игре в Рейкьявике помощник Валерия Лобановского Сергей Мосягин был удивлен внешне простоватой, но боевитой, самоотверженной игрой хозяев.

Лобановский вызвал на сбор 16 футболистов. Отсутствовали травмированные Бессонов, Яковенко, Яремчук. После матча в Гетеборге Яремчук отправился с хлопцами в Испанию пополнять государственную казну и вернулся на костылях.

Задача хозяев проста: не пропустить, впереди — как получится, если получится — забить. Простенькая тактика и определила поведение команды на поле. Играли от обороны, на контр­атаках. Середину отдали нам без сопротивления. Захватив стратегический объект, гости долго владели мячом: в цифровом выражении, ныне модном, примерно 70 на 30. Однако реальную пользу извлечь не смогли. Не получалось преодолеть многослойную, плотную, грамотно построенную оборону, состоявшую из рослых, цепких и самоотверженных, четко друг друга страхующих футболистов. Выказать преимущество, не будучи в соответствующих кондициях, к тому же на поле, очень уж напоминавшем родные черноморские, было проблематично.

Поле стадиона с труднопроизносимым названием (в «компоте» воспроизвел его в несколько приемов, во второй раз не решусь), укороченное и за­уженное, на руку обороняющимся. Траву в тех местах, где произрастала, обильно увлажнил ливший накануне дождь. Была мокрая, скользкая, вязкая.

На такой поляне, учитывая массированную оборону, наиболее эффективное средство — дальние удары. Блохин уже на пятой минуте произвел полу­удар, полунавес. Мяч чиркнул по перекладине и был таков. Вторая попытка Олега, вслед за ним и Алейникова тоже цели не достигли.

Исландцы же намеченный план претворяли в жизнь последовательно. Когда первые страхи и дрожь в коленках прошли. Играли все увереннее, хладнокровнее и вскоре замелькали в пределах видимости Дасаева. А на 31-й минуте огорчили Рината и его товарищей. В воздушном поединке Демьяненко с Гудйонссоном мячом овладел исландец и извлек из ситуации, в какой оказался, максимум — 1:0. Не отыграйся наши до перерыва, не известно, чем все это кончилось бы.

На последних секундах самый у нас активный, Заваров, приложился к мячу. Рикошет от защитника, и Сулаквелидзе разрядил свою пушку — 1:1. Слово Тенгизу: «Как я там оказался, сам не знаю. Наверное, интуиция подсказала, что надо поближе подойти к воротам. Ударил от души».

Возвращение Сулаквелидзе пошло на пользу. Всегда оказывался там, где нужно, четко взаимодействовал с партнерами и гол забил такой нужный. К середине второго тайма наши подсели. Физически. За весь тайм создали два... я не решился бы назвать их моментами. Блохина бросили в прорыв, догони он мяч, был бы гол. Опередил его вратарь. Незадолго до конца издали пробил Рац, в сантиметрах от стойки пролетел мяч. У наших ворот временами было тревожнее.

Финальный судейский свисток совпал со взрывом радости на трибунах и на поле. Футболисты прыгали, обнимались, что-то кричали. К ним присоединились рванувшие на поле тренер, запасные, под шумок прорвалось и несколько десятков зрителей. Эта сцена удивила Алексея Водягина, автора отчета об игре в еженедельнике: «Ход матча, образ игры и ее развитие были в тот день таковы, что очень затруднительно сказать, кто же из соперников потерял очко, а кто приобрел».

Так же оценил игру и тренер исландцев Хелд на пресс-конференции: «Характер встречи давал нам право рассчитывать и на победу. Если все считают, что ничья — успех исландцев, то это и успех их соперников».

Валерий Лобановский: «Мы понимали, что исландцы изберут именно этот вариант, и готовились преодолеть сопротивление соперников. Но не получилось. У нас есть претензии к ряду игроков. Будем стараться устранить все пробелы к игре со сборной Франции».

Кто помимо исландцев радовался ничьей в Рейкьявике? Легко догадаться, конечно же, французы. Их тренер Анри Мишель: «Советская команда, к счастью, не победила. Теперь у нас с Лобановским — 1:1. Счет меня вполне устраивает».

ИСЛАНДИЯ — СССР — 1:1

Голы: Гудйонссон, 31 (1:0). Сулаквелидзе, 45 (1:1).

Исландия: Сигурдссон, Гисласон, Эдвальдссон (к), Торфасон, Ауг.Йонссон, Сав.Йонссон, Гудьонссон, Сиг.Йонссон, Маргейрссон, Сигурвинссон, Петурссон.

СССР: Дасаев, Бессонов, Сулаквелидзе, Кузнецов, Демьяненко (к), Ларионов (Литовченко, 83), Алейников, Хидиятуллин (Родионов, 46), Рац, Заваров, Блохин.

Предупреждения: Сиг.Йонссон, Петурссон; Рац, Бессонов.

Судьи: К-Й.Айзенмахер. Нойнер, Аленфельдер (все — ФРГ).

24 сентября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур». 6370 зрителей.

Завертелась карусель

Сборная Франции — чемпион Европы 1984 года. Старая вывеска с новым содержанием. Команда к матчу со сборной СССР напоминала ту, чемпионскую, разве что цветом футболок и оставшимися в составе игроками. Многие утратили былой блеск. После чемпионата мира в Мексике покинули команду Босси, Жиресс, Рошто. О том же подумывали Платини и Тигана. Контрольный матч, проигранный Швейцарии (0:2), и нулевая ничья в Рейкьявике вызвали беспощадную критику в обществе. К матчу с СССР все же удалось уговорить капитана вернуться. Но травмы Баттистона и Ле Ру осиротили защиту. И мы при­ехали в Париж не в оптимальном составе, но по числу потерь французы нас превзошли. Однако тренер Мишель перед игрой хорохорился: «Если мы сыграем вничью, я буду доволен». Лобановский прогнозов избегал.

Начали хозяева агрессивно, Платини дважды предоставил возможность товарищам отличиться, но выстрелы из удобных позиций Папена и Стопира Дасаев уверенно парировал. Да и весь матч провел он на присущем ему высоком уровне. Говорили, что сыграл свой лучший матч в сезоне. У нас был близок к успеху Чивадзе. Сильный удар тбилисца пришелся в стойку. Мяч отскочил от нее в спину Батса и срикошетировал в другую штангу. После секундного раздумья не решился пересечь пограничную полосу, прокатился вдоль нее и оказался в надежных мужских объятиях вратаря.

На 31-й минуте еще одна потеря — унесли с поля Бессонова. Пока над ним колдовали эскулапы, наши оставались в меньшинстве. Воспользовавшись численным преимуществом, хозяева перехватили инициативу и прижали ребят к воротам. Появление на поле Хидиятуллина мало что изменило. Самая надежная у нас средняя линия — в растерянности. Парни занервничали, ошибались в передачах в элементарных ситуациях. Беланов и Родионов отрезаны от мяча. Французы свободно принимали мяч и имели время для развития наступательных акций. Где же фирменный прессинг? Стало трудно. В эти минуты огромную нагрузку испытывала оборона. Хорош Дасаев, уверенно играл на линии и на выходах. Великолепен вернувшийся в сборную Чивадзе. Его мастерство, опыт и хладнокровие вселяли уверенность в товарищей.

Прозвучал долгожданный свисток на перерыв итальянского арбитра Казарина. Грацие, синьор Паоло, долгих лет тебе жизни. Передохнем, а там видно будет.

О чем говорили в раздевалке, Лобановский после игры рассказал журналистам: «Мы знали, что французы на своем поле будут атаковать. Готовились использовать пространство, своевременно переходя от обороны к атаке. В первом тайме не получилось. Полностью реализовали задачу во втором».

Ликвидировав на первых минутах несколько хозяйских атак, наши надолго овладели игрой. Что тут началось! Вы видели, как школьники выбегают из класса после звонка? Вот так, с гиканьем и торжествующим воплем наши мальчишки набросились на несчастных чемпионов и чуть было не переусердствовали при выполнении тренерского задания: французы едва дух не испустили. Зрители с трибун и французские футболисты в непосредственной близости увидели, что такое футбол Лобановского. Суть его Маэстро излагал не раз: «Когда мяч у нас, мы атакуем, когда у соперника — обороняемся». Завертелась карусель, кто где, понять невозможно. Чивадзе, Демьяненко, Рац, Яковенко, Заваров, Беланов, Родионов — везде, они основательно перепахали поле парижского стадиона.

Заваров — прима!

Что он творил! Техника — на уровне международных стандартов. Обводка тончайшая. На скорости. Невероятными финтами раскидывал в разные стороны, поодиночке и оптом, французов, в одном эпизоде — четверых. В таком порядке: Тигана, Фернандес, Айаш, Жанноль. После чего отдал мяч одиноко стоявшему в штрафной Родионову. Не ожидал партнер, небось любовался фокусами товарища. Проделывал Заваров подобные трюки не раз. Не ради чистого искусства — с пользой для команды. И к двум забитым мячам ногу приложил.

На пару с Родионовым разобрались в хозяйской штрафной со всеми, кто там был. Поставить последнюю точку доверили Беланову. Поставил с благодарностью — 1:0. Вы думаете, отошли назад защищать добытый улов? Как бы не так. Батс, лучший среди французов, под обстрелом. Опять не дал забить Рацу, перебросил мяч после удара Василия из-под планки на угловой. Не успел вратарь вытереть пот со лба, как Заваров, уловив рывок Демьяненко, снабдил его мячом. Передача — и заряженный на ворота Рац пробил метров с 15 в стоявшего перед ним Беланова. Не попал. Игорь, проявив отличную реакцию, подпрыгнул. И несчастный Батс увидел мяч в нижнем углу защищаемого им объекта — 2:0. Фантастика! Лобановский со своей командой воссоздал панораму

Отечественной войны 1812 года: сделал со сборной Франции то, что Кутузов с армией Наполеона под Малоярославцем и Березиной.

В хозяйской раздевалке, понятное дело, тихо. То же и в нашей. Ребята выложились до конца, на вопросы журналистов отвечали односложно. «Трудно было?» — спросили Заварова. «Трудно было, — ответил тяжело дыша, — им». Позже, когда чуть оклемались, журналисты их разговорили. С французами трудности возникли серьезные. Общения с прессой избегали. Платини с группой товарищей покинул подтрибунное помещение через черный ход. Тигана от имени стоящих рядом игроков выдавил одну фразу: «Такое поражение не нуждается в комментариях». У не успевшего скрыться Айаша и вовсе слов не нашлось: «О-ля-ля». Что в вольном переводе на русский могло означать высшую степень изумления.

Мишель Идальго, триумфатор ЧЕ-1984, в восторге: «Советская команда смотрелась просто прекрасно. Что мне больше всего понравилось, так это быстрота маневра с вовлечением большой группы игроков». Очень хвалил, как и журналисты, Дасаева, Чивадзе, Кузнецова, особенно Заварова: «Прима!»

«Сменщик» Идальго на тренерском посту Анри Мишель, похвалив соперников, подчеркнул — за второй тайм. Тут же с ловкостью фокусника извлек откуда-то огромный букет роз и вручил Никите Симоняну: на следующий день Никите Павловичу исполнилось 60. Извинился, что несколько роз не хватило до шестидесяти.

В западных СМИ игра сборной СССР получила восторженные оценки. Ограничусь «шапкой» в газете L'Equipe: «Советская симфония в мажоре». О наших и говорить нечего.

Мы Валерия Васильевича не услышали. Удовлетворенный содеянным, Лобановский общался с прессой дольше обычного. Небольшие фрагменты из выступления тренера, довольного (что бывало редко) и формой, и содержанием, результатом и игрой команды: «Результат мог серьезно повлиять на решение главной задачи для обеих сторон. Поэтому игра проходила не в жесткой, в жестокой борьбе. В таких играх воспитывается характер, проявляются бойцовские качества». Удовлетворило его другое: «В Мексике мог быть спонтанный всплеск, который легко поставить под сомнение. В Париже сомнения были развеяны. Рад, что определенного уровня игра дала достойный результат».

Небольшое отступление. Лет двадцать живу с чувством вины перед читателями из-за проблем с «жилплощадью». Многое из того, что имею, недодаю вам. Как и сегодня. Нет худа без добра. Говорят, что из-за стола надо вставать полуголодным. Выходит, все эти годы мы вели с вами здоровый образ жизни.

ФРАНЦИЯ — СССР — 0:2

Голы: Беланов, 66 (0:1). Рац, 77 (0:2)

Франция: Батс, Аморос, Айаш, Боли (Веркрюисс, 85), Жанноль, Фернандес, Феррери, Тигана, Стопира, Платини (к), Папен (Беллон, 69).

СССР: Дасаев, Бессонов (Хидиятуллин, 31), Чивадзе, Кузнецов, Демьяненко (к), Алейников, Рац, Яковенко, Заваров, Беланов, Родионов (Блохин, 79).

Предупреждения: Боли; Рац, Кузнецов.

Судьи: Казарин. Лонги, Редини (все — Италия).

11 октября. Париж. Стадион «Парк-де-Пренс». 40 496 зрителей.

СССР — Норвегия

С гордо реющим красным флагом советский корабль вернулся в родные черноморские воды, в «порт» Симферополь, где с минуты на минуту ожидалось прибытие норвежского флота. Утомлять читателя подробностями не стану.

Как часто со мной случается, оказался в жесточайшем цейтноте и все же несколько ходов до падения флажка попытаюсь сделать. Оба тренера, Лобановский и Тор Ресте Фоссен, сетовали перед игрой на отсутствие по разным причинам (преимущественно из-за травм) игроков основы. Наши к 20-й минуте еще и Заварова потеряли. На соотношении сил это никоим образом не сказалось. Игра шла в одну калитку, норвежскую. Ко второму тайму вопросы (неужели у кого-то имелись?) отпали — 3:0. И после перерыва — движение по-прежнему одностороннее. Из множества моментов реализовали один. У гостей единственным шансом не воспользовался Ларсен-Экланд. Бил метров с 12 наверняка. В последний момент Бессонов выбил мяч с линии ворот на угловой. Все, что недосказал, доскажет «компот».