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ЧП в Киеве: судья прибил минчан

Аксель Вартанян
Историк/статистик
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Сухумский арбитр Анатолий Мильченко (второй слева) после игры в?Киеве был дисквалифицирован. Высшую лигу он больше не судил.
Фото Чохонелидзе Ираклий. Фотохроника ТАСС
Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть тринадцатая.

Вновь придется раздваиваться: на повестке дня старт Кубка СССР и продолжение чемпионата. По возможности стараюсь следовать хронологии. Кубковый турнир с момента присоединения к нему клубов высшей лиги начался раньше, в июне, чемпионат продолжился в августе.

Две первые стадии мало чем напоминали по остроте, драматизму, боевитости, бескомпромиссности кубковые поединки в лучшие годы, когда влюбляли в себя миллионы болельщиков. Лишенные искорки, страсти, нынешние поединки не вызывали эмоций у зрителей и не располагали к многословию обозревателей. Посему буду сдержан, ограничу себя и вас короткой, сухой информацией.

1/16 финала

Высшая лига во встречах с младшими по классу потеряла едва ли не половину наличного состава. Сложили головы «Днепр» (проиграл запорожскому «Металлургу» — 1:2) и кубковый боец «Шахтер» (0:2 никопольскому «Колосу»). «Черноморец» уступил симферопольской «Таврии» (1:2), «Нефтчи» — «Химику» из Гродно (0:1), «Кайрат» — рижской «Даугаве» (1:2), «Арарат» — львовским СКА «Карпатам» (0:1). Тренеры кутаисского «Торпедо» повезли в Кировабад дублеров. Грузинская молодежь играла на равных с местным «Динамо» 120 минут. В 11-метровой перестрелке хозяева были точнее — 7:6.

Уцелевшие «Жальгирис» и минское «Динамо» побили младшеньких сильно: литовцы вывели из игры краснодарскую «Кубань (3:0), минчане — «Котайк» (Абовян) — 4:1. С одинаковым счетом (3:1) московское «Торпедо» обыграло саратовский «Сокол», столичные динамовцы — карагандинский «Шахтер», в московском дерби («Спартак» — ЦСКА) сильнее были спартаковцы — те же 3:1. Результат 2:0 зафиксирован в матчах «Зенита» с могилевским «Днепром» и тбилисцев с ростовским «Ростсельмашем». Харьковский «Металлист» в гостях принудил к сдаче батумское «Динамо» — 2:1. Киевские динамовцы, занятые в июне на ЧМ в Мексике, припозднились. Лишь 5 августа они на выезде, сломили сопротивление ставропольских одноклубников — 2:1. На этом этапе доминировали хозяева, выигравшие 11 матчей из 16.

1/8 финала

В поединках старшеклассников «Зенит» пал от руки минчан (0:1), «Спартак» — от «Металлиста» (0:1), «Торпедо» выбило из игры тбилисцев — 2:1. В противоборстве младших по классу «Таврия» обыграла «Химик» (4:3), «Колос» — «Металлург» (1:0). Единственный гол под конец забил отчисленный из «Жальгириса» Данисявичюс.

В «смешанных единоборствах» высшая лига потеряла «Жальгирис», уступил он львовянам: в основное время забили друг другу по мячу, а в серии пенальти Львов был удачливее — 3:2. В двух оставшихся поединках честь высшей лиги отстояли динамовские команды: москвичи не без труда обыграли «Даугаву». До середины второго тайма на табло горели «единички». Вывел своих в четвертую часть финала Бородюк. Два его гола установили окончательный счет — 3:1. Семь матчей из восьми состоялись 4 и 5 августа. В этом месяце киевлян мотало по зарубежным странам. Не до Кубка им было. Закрыли задолженность только 27 сентября. Изрядно попотели дома в матче с одноклубниками из Кировабада. Победный гол забил Олег Блохин — 2:1. И вновь солидное преимущество хозяев — семь побед в восьми матчах. Прощаться с Кубком рановато, скажем ему до свидания, до встречи весной 1987-го.

Вернемся к своим баранам, извините за выражение, никого не хотел обидеть, вы и сами поняли — к шагающему нетвердым шагом, часто по дороге перекуривая, чемпионату. Судейские скандалы, не столь частые, как ныне, возникали и в 1986-м.

Дела судейские

В последней декаде августа подбивали итоги работы арбитров в первом круге: ума не приложу, как им удалось сориентироваться в размытом вконец календаре и определить границы между кругами. Слово предоставили почтившему своим присутствием заседание Вячеславу Колоскову. Оценил начальник Управления работу арбитров положительно. «Качество судейства в подавляющем числе матчей было на требуемом уровне», — порадовал он аудиторию. Беспокоило его лишь «усреднение судейского класса».

Выступивший вслед за Колосковым председатель ВКС В. Зуев старался соответствовать данной шефом оценке и не снизить высоко поднятую планку. Вторя начальнику, Зуев с удовлетворением заявил, что грубых ошибок в сравнении с этим же отрезком прошлого года стало значительно меньше, как и претензий к арбитрам со стороны тренеров и руководителей клубов. Светлую радостную картину, приближенную к идеальной, подтвердили данные, озвученные председателем. В первом круге (условном) в высшей лиге арбитры получили, попрошу внимания, одну двойку (!), всего две тройки, остальные отсудили на четверки и пятерки.

Отметили и недостатки. Как сказано в официальном заявлении, «подвергли критике ошибочные действия судей, связанные с пропусками или неправильной фиксацией офсайда, либеральным отношением к грубости и недисциплинированности футболистов, особенно именитых команд с назначением и неназначением пенальти».

Все это квалифицируется как необъективное, а то и предвзятое судейство. И статистические показатели на сей предмет вопиют: из 34 пенальти (без учета четырех в московских дерби), назначенных к моменту совещания, 25 пробили в сторону гостей и только девять — в ворота хозяев. Без малого трехкратное преимущество. Удалили в чемпионате-1986 восьмерых футболистов. Поголовно гостей! И все по делу? Сказать не могу, приведенные здесь по моей инициативе цифры на совещании ВКС не анализировали.

Пожурили и судей-инспекторов. Отметили, что благоприятную в целом картину омрачили отдельные недостатки. По мелочи: редко, хотя были обязаны, проверяли размер шипов, их соответствие с установленными правилами, и т. д.

Очевидное — невероятное

Непосредственного контакта с читателями у меня нет. Связь односторонняя (что пишут в интернете, не знаю, человек я пещерный, интернетом не пользуюсь). Однако в некоторых случаях предугадать вопросы несложно. Один, касаемый сравнения качество работы судей в сезоне-1986 с прошлогодним, наверняка возник: «А как было в 1985-м?» Отвечу, ссылаясь на источник авторитетный. Первое лицо советского футбола Колосков, не скрывая удовлетворения, воссоздал картину, близкую к идеальной, на страницах журнала «Спортивные игры» (№ 2 за 1986 год). И факты изложил. Они таковы: в 1162 матчах прошлого года в высшей, первой и второй лигах (с учетом кубковых матчей) выставили судьям всего четыре двойки, 20 троек и 1138 «хор» и «отл».

Вот что смущает: одних двоек только в высшей лиге (сужу по отчетам в прессе) было куда больше. Свидетельство — объявленные в СМИ отстранения судей от работы за результативные ошибки. А уж что в первой лиге творилось, сказать не берусь, пользоваться слухами не хочу. О второй и не заикаюсь.

Если большой начальник судит о работе арбитров только по предоставленной ему помощниками информации, то он или наивен, или действительно не имеет представления о положении дел на важном участке вверенного ему хозяйства. Третий вариант (умышленно искажает факты и вводит людей в заблуждение) исключаю, дабы ненароком не обидеть уважаемого человека.

Благостную атмосферу, царившую на заседании, не решились омрачить упоминанием о скандальной игре, состоявшейся несколькими днями ранее.

«Динамо» К — «Динамо» Мн

16 августа провели в Киеве матч первого круга. Об их встрече второго круга, сыгранной восемнадцатью днями ранее (29 июля) в Минске, я вам не так давно рассказывал. Это была очередная шутка календаря. Его остроумием мы наслаждались не раз и еще насладимся. Обхохочемся. Так что же в Киеве стряслось? Играли жестко, ближе к концу страсти накалились, стыки ужесточились, а когда сухумский арбитр Анатолий Мильченко минут за восемь до конца (при счете 2:2, в итоге сыграли 3:2) наказал гостей пенальти, не в меру взбудораженные минчане бросились на судью. Хозяева пытались защитить его, возникло, буду осторожен в выражениях, выяснение отношений всех со всеми. Не масштаба бойни, случившейся несколько лет назад в Раменском в матче «Сатурна» с ЦСКА, или в сравнительно недавней невской битве «Зенита» со «Спартаком», вызвавших бурю эмоций, преимущественно положительных. «Вот это футбол!» — восхищались некоторые комментаторы, журналисты, даже руководитель клубный. — Вот это эмоции, украсившие игру». Цитирую не дословно, но по содержанию верно.

В далекие уже 1980-е нравственный климат в стране был иным, и на безобразия в киевском матче общественность отреагировала адекватно, поведение футболистов осудила. Экстренно созвали заседание СТК, куда председатель ее, М. Болотинский, пригласил судью-инспектора, рижского арбитра Микелиса Рубениса, главного арбитра Мильченко (не соизволил явиться), старших тренеров (прислали своих представителей) и проштрафившихся футболистов. Схлопотали они пять желтых карточек и две красные, для тех вегетарианских времен много, очень много. Предупреждения получили: киевлянин Заваров и минчане Курненин, Янушевский, Трухан, Гоцманов. Удалили только гостей — Гоцманова и Родненка. Главный арбитр собственноручно записал в протоколе матча, кого и за что наказал.

О неявке Мильченко высказался член СТК, он же спортивный обозреватель газеты «Труд» Юрий Ваньят. Не осуждал его, скорее сожалел: «Очень жаль! Поскольку Мильченко играл видную роль в матче, и его объяснения были просто необходимы».

Рубенис сообщил собравшимся, что недавняя игра этих команд в Минске проходила в весьма нервозной обстановке, что вынудило его перед матчем в Киеве провести профилактическую беседу со старшими тренерами и главным судьей.

В официальном коммюнике сказано: «Члены СТК всерьез озабочены вызывающим, прямо-таки беспардонным поведением большой группы минских футболистов, общим падением (так в тексте. — Прим. А.В.) порядка на поле, дисциплины, отсутствием уважения к зрителям, к соперникам, к арбитру со стороны обеих команд».

Несколько слов о реакции заинтересованных сторон на судейские решения, прежде всего правомерности назначения пенальти. Реакция ожидаемая, разумеется, противоположная. Украинские обозреватели едины в своем мнении. Пенальти был, потому как прорыв Заварова остановили в штрафной с нарушением правил. Белорусы с киевскими коллегами не согласны. Категорически.

Киевская газета «Молодая гвардия» (на украинском языке) ссылалась на авторитетное мнение инспектора матча: «Видеозапись подтвердила правильность пенальти. Но еще до его просмотра комиссар встречи, судья Микелис Рубенис сказал, что решение главного арбитра не вызывает сомнений». Сомнения в утверждении киевской газеты возникли после ознакомления с материалами заседания СТК. Как оказалось, видеозаписи и вовсе не было. Хозяев обвинили в нарушении пункта Положения, согласно которому принимающая сторона обязана предоставлять видеоматериалы по первому требованию. Выписка из документа: «Отсутствие видеозаписи на стадионе осложнило работу судьи-инспектора М. Рубениса по оценке арбитража и поведения футболистов».

В сложной ситуации оказался руководитель Украинского ЦС «Динамо» Б. Баула. «Впервые не сработал видеомагнитофон», — сообщил он. Об этом все уже знали.

Арбитром в этой истории я быть не могу. Сделал, что должен был: ознакомил вас с официальной точкой зрения и субъективной позицией заинтересованных сторон.

Что ж, «преступники» и совершенные ими преступления (о них чуть позже) установлены. Осталось вынести

Наказание

В чем же обвинили футболистов? Записи в сухих судейских протоколах, часто обтекаемые, допускают довольно широкий спектр толкований. Удаления. Запись сделана рукой Мильченко: «Гоцманов удален за толчок судьи в грудь». Возможны варианты: толчок (или удар), один (или несколько), в грудь (или в другие части тела). Ясно одно: Мильченко, по терминологии юристов, подвергся физическому воздействию.

Объяснение Гоцманова: «Кто-то толкнул меня в спину, и я по инерции наткнулся на судью. Хотел извиниться, но арбитр разговаривать со мной не хотел». Детский лепет.

Родненок: «Удален за грубый снос соперника — подножка».

Объяснение минского защитника: «Я технически еще слаб, и подкат у меня не всегда получается». Так за какие заслуги включали в состав слабо технически оснащенного футболиста?

Трухан получил желтую «за грубый прыжок на соперника сзади». Это же бандитизм, чуть ноги человеку не оторвал. Здесь — красная. Без вариантов. А арбитр «горчичником» его лечил. Красная досталась Родненку за элементарную, если верить записи, подножку. Браво, Мильченко!

Трухан еще в марте в игре с «Араратом» за тот же прием (скудный ассортимент) схлопотал предупреждение. После игры вступил он в прямой контакт с арбитром Александром Хохряковым (Йошкар-Ола): то ли «толкнул» его, то ли «наткнулся». Доигрался до пятиматчевой дисквалификации (отсидев четыре, освободили по УДО). С небольшим довеском — год условно. Мол, если еще когда-нибудь хоть что-нибудь... Пожалуйте, совершил. И что? Да ничего, доиграл сезон до конца. Прокуроры не возражали. А что с удаленными? СТК перенес вопрос на более поздний срок. Мотивация: «СТК согласна с предложением А.Еремина (начальник отдела ЦС «Динамо». — Прим. А.В.) передать вопрос о санкциях обществу «Динамо» и, получив его решение, вынести окончательный вердикт».

Странно. СТК вправе (на то и создана), даже обязана, принимать решения самостоятельно, никого не спрашивая, ни с кем не советуясь. Вероятно (лично я так думаю, хотя не уверен), чтобы не портить отношения с могущественным силовым ведомством. Здоровее будешь. Куда проще снять с себя ответственность. Пусть родители разбираются с нашкодившими детками. Родители были настроены решительно, ремень с генеральских брюк сняли, объект наказания обнажили, размахнулись и... Вмиг сменили гнев на милость. Родная кровь, как никак. Ограничились подзатыльниками: Родненку — два матча дисквалификации, Гоцманову — пять и год условно. Ни о чем.

А что с Мильченко?

С ним худо, хуже не бывает. На заседании отметили: в момент назначения пенальти он находился далеко от места нарушения (которого, как выяснили, не было). Бежал он чуть ли не с центра поля. Прибежав, решительно на белую точку показал. Для Мильченко киевский матч оказался последним. Не в сезоне — в карьере.

«Слишком уж большое внимание уделили вы этой игре». Не скажете, так подумаете. Вы правы, оправдываться не стану, но объяснить попытаюсь. Во-первых, такого калибра ошибки, попахивающие предвзятостью, случались в те годы не так уж часто. Отсюда и резонанс в обществе возник, не в меру эмоциональный. Оставить его без внимания я не мог. Во-вторых, дал вам возможность сравнить реакцию СТК на подобные инциденты с вердиктами российского КДК. В-третьих, по трусливому поведению спортивно-технической комиссии, на бумаге независимой, самостоятельной, стало понятно — таковой не являлась. Жесткость проявила только к арбитру.

Жизнь продолжается

В футбол играли и в других городах, на других стадионах. Поглядим, как на все происходящее таблица турнирная реагировала. При столь необычайной плотности — весьма чутко, скажу я вам. Каждое неосторожное движение — вздох, писк, чих — вносил изменения в расположение команд, иной раз существенные. Проиллюстрирую примерами.

На протяжении долгого турнирного пути динамовцам Киева прочили побуду в чемпионате. Но после трех потерянных очков, ничьей дома с московским «Торпедо» (0:0) и проигрыша в Алма-Ате (1:2), даже оптимисты язычки прикусили: разрыв в очках (потерянных) с главным соперником по этому показателю, с московским «Динамо», сократился до четырех. Известный журналист Александр Горбунов задался вопросом: «Кто знает, может быть, вынесенные в конец сезона (29 ноября и 7 декабря) встречи московских и киевских одноклубников станут своего рода финалом чемпионата?» («Футбол-Хоккей» № 36). Что ж, проверим пророческие способности журналиста.

На домашнюю игру с «Торпедо» киевляне явились позже гостей, ибо, победив на мини-турнире в Испании, прибыли в город родной, проведя немало часов в воздухе (Мадрид-Лиссабон-Москва) и еще более полусуток тряслись в пассажирском поезде Москва-Киев. Утомленные, с синяками и шишками. А Яремчук вышел из вагона с помощью товарищей на костылях, получил в Испании перелом малой берцовой кости. Сезон для Ивана завершился.

Помимо Яремчука не вышли на матч с автозаводцами Балтача, все еще проходил курс реабилитации (вернется в строй только 9 ноября), травмированный Бессонов и утомленный Блохин, тренеры дали ему отдохнуть. Заваров пропускал игру из-за перебора карточек. Все — игроки сборной.

Москвичи избрали оборонительный вариант. Задачу выполнили: сами не играли и динамовцам мешали. Забить хозяева могли не раз. Не срослось — 0:0. Через три дня — игра в Алма-Ате. Омский судья В. Кузнецов в течение первых десяти секунд свистнул дважды: после первого алмаатинцы ввели мяч в игру, вторым свистком зафиксировал гол. Пехлеваниди разыграл с Волгиным трехходовку: передал мяч из центрального круга партнеру, рванул что есть мочи, получил своевременно обратный пас и пробил — 1:0. На все про все — десять секунд. Это был самый быстрый гол в сезоне. Ответную атаку гостей предотвратил голкипер Убыкин.

Воодушевленные хозяева, словно забыв, с кем дело имеют, заиграли с настроением, атаковали на высоких скоростях, выиграли множество единоборств, первые полчаса провели на киевской территории. В одной из атак все тот же Волгин (вопреки запрету Положения, сыграл в сезоне за две команды) длинным пасом бросил в прорыв Салимова. Уже в пределах штрафной непочтительно обошелся с ним защитник Горилый. Яровенко пробил с 11 метров точно. На последней минуте тайма, другой киевский защитник, Кузнецов, сократил преимущество хозяев до минимума. Киевляне доигрывали встречу вдесятером (удален Горилый). Итог — 1:2.

«Спартак» — «Днепр»

Сравнительно легко победив «Днепр» в гостях, спартаковцы и дома имели (особенно во втором тайме) зримое преимущество. До перерыва прыть хозяев охладил недавний их коллега Гаврилов. Говорят, будто против своих футболисты играют с особым настроем и жаждой мести. Не знаю, как с Гавриловым, но гол товарищу своему недавнему забил он отменный. Игрок умный, творческий, держал нити игры в руках. Когда мяч у Юрия, жди неприятностей. «Днепр», был неплох в контратаках, затеял еще одну. Мяч у Гаврилова. Партнер в ожидании передачи открылся у бровки. Однако экс-спартаковец не торопился. Оценив обстановку, совершил вендетту: резаным ударом направил мяч в верхний угол защищаемых Дасаевым ворот. Ответный гол, столь же эффектный, забил Родионов: пробил метров с 35 неотразимо, мяч пулей вонзился в сетку в притирку со штангой — 1:1.

И опять о судействе. Арбитр Хохряков вынудил обратить на себя внимание. Не мое дело комментировать работу людей в черном, посему передаю слово судье всесоюзной категории Валерию Баскакову, автору отчета об игре: «На 72-й минуте в штрафной «Днепра» недозволенным приемом был остановлен Кужлев. Судья зафиксировал нарушение, но вместо того, чтобы показать на 11-метровую отметку, почему-то назначил штрафной... из-за пределов штрафной площади» («Советский спорт» от 2 сентября).

Сообщение описательное, информативное. Видимо, корпоративная этика не позволила Баскакову дать принципиальную оценку описанному им эпизоду. Кстати, практика в судейской среде в те годы нередкая. Грубейшая ошибка арбитра повлияла на результат. Начальники сделали вид, что не заметили ее. Не только не отстранили судью от работы, но и поощрили, назначили на два матча, ставшие фактически финальными, в которых решалась судьба золотых медалей.

К трем потерянным очкам в августе киевляне в сентябре добавили еще три: проиграли в Харькове «Металлисту», а в Донецке сгоняли ничейку с «Шахтером» — 3:3 (при случае об этой встрече расскажу подробно). Столичное «Торпедо», помните, не так давно возглавляло гонку, лихо неслось по трассе — 12 матчей без единой поломки. На вираже со «Спартаком» столкнулось — 0:2. «Спартаку» хоть бы хны, а у автозаводцев мотор сломался. Ремонтировали долго — 11 матчей без побед и всего три набранных очка (на этом отрезке еще один прямой в голову прилетел от красно-белых — 0:4). Глубокий нокдаун. С первой турнирной ступени скатились на двенадцатую. Оттуда и без оптических приборов зона вылета легко просматривалась.

Свято место пусто не бывает. Занял его, оправдывая свое название, «Зенит». Недолго красовался, до встречи со «Спартаком». Состоялась 7 сентября в Ленинграде на кировском стадионе в присутствии 39 тысяч зрителей. На глазах поклонников «Зенит» уступил — 0:1. Обиделись на ребят болельщики. Через четыре дня на игре с еще одним прямым конкурентом, московским «Динамо», трибуны ленинградского стотысячника выглядели сиротливо — что-то около 10 тысяч человек наблюдали за игрой. Унылая картина на трибунах и на табло — 0:0.

«Спартак» в тот же день, 11 сентября, оставил очко в Вильнюсе — 1:1. Спасибо Черенкову, отыграл пропущенный до перерыва гол. Общественность в панике. Через несколько дней стартуют еврокубки, а пять наших участников ни разу не победили. О киевлянах и спартаковцах вы знаете, сыграли вничью в Донецке и Вильнюсе. Минчане в Ереване не смогли ни победить, ни забить — 0:0. Дальше — хуже: «Днепр» проиграл «Металлисту» (0:1), а «Торпедо», о ужас, — твердым аутсайдерам, кутаисским одноклубникам, с тем же счетом. Кутаисцы давно уже облюбовали подвальное помещение, чувствовали себя комфортно и никого туда не подпускали.

С 12 сентября вновь (в который раз) остановили чемпионат. Не волнуйтесь, всего на три недели, точнее — на 23 дня. Перед перерывом еще раз окинем взглядом таблицу, верхнюю часть ее. К верхам — вы, конечно же, заметили — интерес у нас нездоровый.

Ну так что там делается? Элитные покои в коммуналку превратили. Четыре жильца теснились: «Спартак». Боже, месяца два назад последним был, 16-м. И вот тебе на — из грязи да в князи. Тут же «Зенит», «Шахтер», «Динамо» московское. У всех по 27 очков после... Долго перечислять. Короче, сыграли от 22 до 24 матчей. У тбилисцев 26 очков. Рядышком — Киев. Все еще развлекался, в догонялки играл. Матчей стало 19, очков — 24. Потерял меньше остальных, но уже тревожно стало, одноклубники столичные всего на три больше растеряли.

Юрий Ваньят (да только ли он) руки потирали: «Что-то будет ранней зимой, когда одноклубники дважды сойдутся в очных встречах». Что будет, узнаем не скоро. У нас ведь как, интересы сборной и клубов в международных турнирах выше личных. Ради них опять каникулы участникам первенства организовали.

Что ж. Чемпионат отдыхает, а мы, слава тебе Господи, без работы не останемся. В следующих главах займемся, выражусь высоким штилем, внешней политикой.

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На медали претендовали 15 команд!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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