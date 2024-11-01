ЧП в Киеве: судья прибил минчан

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть тринадцатая.

Вновь придется раздваиваться: на повестке дня старт Кубка СССР и продолжение чемпионата. По возможности стараюсь следовать хронологии. Кубковый турнир с момента присоединения к нему клубов высшей лиги начался раньше, в июне, чемпионат продолжился в августе.

Две первые стадии мало чем напоминали по остроте, драматизму, боевитости, бескомпромиссности кубковые поединки в лучшие годы, когда влюбляли в себя миллионы болельщиков. Лишенные искорки, страсти, нынешние поединки не вызывали эмоций у зрителей и не располагали к многословию обозревателей. Посему буду сдержан, ограничу себя и вас короткой, сухой информацией.

1/16 финала

Высшая лига во встречах с младшими по классу потеряла едва ли не половину наличного состава. Сложили головы «Днепр» (проиграл запорожскому «Металлургу» — 1:2) и кубковый боец «Шахтер» (0:2 никопольскому «Колосу»). «Черноморец» уступил симферопольской «Таврии» (1:2), «Нефтчи» — «Химику» из Гродно (0:1), «Кайрат» — рижской «Даугаве» (1:2), «Арарат» — львовским СКА «Карпатам» (0:1). Тренеры кутаисского «Торпедо» повезли в Кировабад дублеров. Грузинская молодежь играла на равных с местным «Динамо» 120 минут. В 11-метровой перестрелке хозяева были точнее — 7:6.

Уцелевшие «Жальгирис» и минское «Динамо» побили младшеньких сильно: литовцы вывели из игры краснодарскую «Кубань (3:0), минчане — «Котайк» (Абовян) — 4:1. С одинаковым счетом (3:1) московское «Торпедо» обыграло саратовский «Сокол», столичные динамовцы — карагандинский «Шахтер», в московском дерби («Спартак» — ЦСКА) сильнее были спартаковцы — те же 3:1. Результат 2:0 зафиксирован в матчах «Зенита» с могилевским «Днепром» и тбилисцев с ростовским «Ростсельмашем». Харьковский «Металлист» в гостях принудил к сдаче батумское «Динамо» — 2:1. Киевские динамовцы, занятые в июне на ЧМ в Мексике, припозднились. Лишь 5 августа они на выезде, сломили сопротивление ставропольских одноклубников — 2:1. На этом этапе доминировали хозяева, выигравшие 11 матчей из 16.

1/8 финала

В поединках старшеклассников «Зенит» пал от руки минчан (0:1), «Спартак» — от «Металлиста» (0:1), «Торпедо» выбило из игры тбилисцев — 2:1. В противоборстве младших по классу «Таврия» обыграла «Химик» (4:3), «Колос» — «Металлург» (1:0). Единственный гол под конец забил отчисленный из «Жальгириса» Данисявичюс.

В «смешанных единоборствах» высшая лига потеряла «Жальгирис», уступил он львовянам: в основное время забили друг другу по мячу, а в серии пенальти Львов был удачливее — 3:2. В двух оставшихся поединках честь высшей лиги отстояли динамовские команды: москвичи не без труда обыграли «Даугаву». До середины второго тайма на табло горели «единички». Вывел своих в четвертую часть финала Бородюк. Два его гола установили окончательный счет — 3:1. Семь матчей из восьми состоялись 4 и 5 августа. В этом месяце киевлян мотало по зарубежным странам. Не до Кубка им было. Закрыли задолженность только 27 сентября. Изрядно попотели дома в матче с одноклубниками из Кировабада. Победный гол забил Олег Блохин — 2:1. И вновь солидное преимущество хозяев — семь побед в восьми матчах. Прощаться с Кубком рановато, скажем ему до свидания, до встречи весной 1987-го.

Вернемся к своим баранам, извините за выражение, никого не хотел обидеть, вы и сами поняли — к шагающему нетвердым шагом, часто по дороге перекуривая, чемпионату. Судейские скандалы, не столь частые, как ныне, возникали и в 1986-м.

Дела судейские

В последней декаде августа подбивали итоги работы арбитров в первом круге: ума не приложу, как им удалось сориентироваться в размытом вконец календаре и определить границы между кругами. Слово предоставили почтившему своим присутствием заседание Вячеславу Колоскову. Оценил начальник Управления работу арбитров положительно. «Качество судейства в подавляющем числе матчей было на требуемом уровне», — порадовал он аудиторию. Беспокоило его лишь «усреднение судейского класса».

Выступивший вслед за Колосковым председатель ВКС В. Зуев старался соответствовать данной шефом оценке и не снизить высоко поднятую планку. Вторя начальнику, Зуев с удовлетворением заявил, что грубых ошибок в сравнении с этим же отрезком прошлого года стало значительно меньше, как и претензий к арбитрам со стороны тренеров и руководителей клубов. Светлую радостную картину, приближенную к идеальной, подтвердили данные, озвученные председателем. В первом круге (условном) в высшей лиге арбитры получили, попрошу внимания, одну двойку (!), всего две тройки, остальные отсудили на четверки и пятерки.

Отметили и недостатки. Как сказано в официальном заявлении, «подвергли критике ошибочные действия судей, связанные с пропусками или неправильной фиксацией офсайда, либеральным отношением к грубости и недисциплинированности футболистов, особенно именитых команд с назначением и неназначением пенальти».

Все это квалифицируется как необъективное, а то и предвзятое судейство. И статистические показатели на сей предмет вопиют: из 34 пенальти (без учета четырех в московских дерби), назначенных к моменту совещания, 25 пробили в сторону гостей и только девять — в ворота хозяев. Без малого трехкратное преимущество. Удалили в чемпионате-1986 восьмерых футболистов. Поголовно гостей! И все по делу? Сказать не могу, приведенные здесь по моей инициативе цифры на совещании ВКС не анализировали.

Пожурили и судей-инспекторов. Отметили, что благоприятную в целом картину омрачили отдельные недостатки. По мелочи: редко, хотя были обязаны, проверяли размер шипов, их соответствие с установленными правилами, и т. д.

Очевидное — невероятное

Непосредственного контакта с читателями у меня нет. Связь односторонняя (что пишут в интернете, не знаю, человек я пещерный, интернетом не пользуюсь). Однако в некоторых случаях предугадать вопросы несложно. Один, касаемый сравнения качество работы судей в сезоне-1986 с прошлогодним, наверняка возник: «А как было в 1985-м?» Отвечу, ссылаясь на источник авторитетный. Первое лицо советского футбола Колосков, не скрывая удовлетворения, воссоздал картину, близкую к идеальной, на страницах журнала «Спортивные игры» (№ 2 за 1986 год). И факты изложил. Они таковы: в 1162 матчах прошлого года в высшей, первой и второй лигах (с учетом кубковых матчей) выставили судьям всего четыре двойки, 20 троек и 1138 «хор» и «отл».

Вот что смущает: одних двоек только в высшей лиге (сужу по отчетам в прессе) было куда больше. Свидетельство — объявленные в СМИ отстранения судей от работы за результативные ошибки. А уж что в первой лиге творилось, сказать не берусь, пользоваться слухами не хочу. О второй и не заикаюсь.

Если большой начальник судит о работе арбитров только по предоставленной ему помощниками информации, то он или наивен, или действительно не имеет представления о положении дел на важном участке вверенного ему хозяйства. Третий вариант (умышленно искажает факты и вводит людей в заблуждение) исключаю, дабы ненароком не обидеть уважаемого человека.

Благостную атмосферу, царившую на заседании, не решились омрачить упоминанием о скандальной игре, состоявшейся несколькими днями ранее.

«Динамо » К — «Динамо» Мн

16 августа провели в Киеве матч первого круга. Об их встрече второго круга, сыгранной восемнадцатью днями ранее (29 июля) в Минске, я вам не так давно рассказывал. Это была очередная шутка календаря. Его остроумием мы наслаждались не раз и еще насладимся. Обхохочемся. Так что же в Киеве стряслось? Играли жестко, ближе к концу страсти накалились, стыки ужесточились, а когда сухумский арбитр Анатолий Мильченко минут за восемь до конца (при счете 2:2, в итоге сыграли 3:2) наказал гостей пенальти, не в меру взбудораженные минчане бросились на судью. Хозяева пытались защитить его, возникло, буду осторожен в выражениях, выяснение отношений всех со всеми. Не масштаба бойни, случившейся несколько лет назад в Раменском в матче «Сатурна» с ЦСКА, или в сравнительно недавней невской битве «Зенита» со «Спартаком», вызвавших бурю эмоций, преимущественно положительных. «Вот это футбол!» — восхищались некоторые комментаторы, журналисты, даже руководитель клубный. — Вот это эмоции, украсившие игру». Цитирую не дословно, но по содержанию верно.

В далекие уже 1980-е нравственный климат в стране был иным, и на безобразия в киевском матче общественность отреагировала адекватно, поведение футболистов осудила. Экстренно созвали заседание СТК, куда председатель ее, М. Болотинский, пригласил судью-инспектора, рижского арбитра Микелиса Рубениса, главного арбитра Мильченко (не соизволил явиться), старших тренеров (прислали своих представителей) и проштрафившихся футболистов. Схлопотали они пять желтых карточек и две красные, для тех вегетарианских времен много, очень много. Предупреждения получили: киевлянин Заваров и минчане Курненин, Янушевский, Трухан, Гоцманов. Удалили только гостей — Гоцманова и Родненка. Главный арбитр собственноручно записал в протоколе матча, кого и за что наказал.

О неявке Мильченко высказался член СТК, он же спортивный обозреватель газеты «Труд» Юрий Ваньят. Не осуждал его, скорее сожалел: «Очень жаль! Поскольку Мильченко играл видную роль в матче, и его объяснения были просто необходимы».

Рубенис сообщил собравшимся, что недавняя игра этих команд в Минске проходила в весьма нервозной обстановке, что вынудило его перед матчем в Киеве провести профилактическую беседу со старшими тренерами и главным судьей.

В официальном коммюнике сказано: «Члены СТК всерьез озабочены вызывающим, прямо-таки беспардонным поведением большой группы минских футболистов, общим падением (так в тексте. — Прим. А.В.) порядка на поле, дисциплины, отсутствием уважения к зрителям, к соперникам, к арбитру со стороны обеих команд».

Несколько слов о реакции заинтересованных сторон на судейские решения, прежде всего правомерности назначения пенальти. Реакция ожидаемая, разумеется, противоположная. Украинские обозреватели едины в своем мнении. Пенальти был, потому как прорыв Заварова остановили в штрафной с нарушением правил. Белорусы с киевскими коллегами не согласны. Категорически.

Киевская газета «Молодая гвардия» (на украинском языке) ссылалась на авторитетное мнение инспектора матча: «Видеозапись подтвердила правильность пенальти. Но еще до его просмотра комиссар встречи, судья Микелис Рубенис сказал, что решение главного арбитра не вызывает сомнений». Сомнения в утверждении киевской газеты возникли после ознакомления с материалами заседания СТК. Как оказалось, видеозаписи и вовсе не было. Хозяев обвинили в нарушении пункта Положения, согласно которому принимающая сторона обязана предоставлять видеоматериалы по первому требованию. Выписка из документа: «Отсутствие видеозаписи на стадионе осложнило работу судьи-инспектора М. Рубениса по оценке арбитража и поведения футболистов».

В сложной ситуации оказался руководитель Украинского ЦС «Динамо» Б. Баула. «Впервые не сработал видеомагнитофон», — сообщил он. Об этом все уже знали.

Арбитром в этой истории я быть не могу. Сделал, что должен был: ознакомил вас с официальной точкой зрения и субъективной позицией заинтересованных сторон.

Что ж, «преступники» и совершенные ими преступления (о них чуть позже) установлены. Осталось вынести

Наказание

В чем же обвинили футболистов? Записи в сухих судейских протоколах, часто обтекаемые, допускают довольно широкий спектр толкований. Удаления. Запись сделана рукой Мильченко: «Гоцманов удален за толчок судьи в грудь». Возможны варианты: толчок (или удар), один (или несколько), в грудь (или в другие части тела). Ясно одно: Мильченко, по терминологии юристов, подвергся физическому воздействию.

Объяснение Гоцманова: «Кто-то толкнул меня в спину, и я по инерции наткнулся на судью. Хотел извиниться, но арбитр разговаривать со мной не хотел». Детский лепет.

Родненок: «Удален за грубый снос соперника — подножка».

Объяснение минского защитника: «Я технически еще слаб, и подкат у меня не всегда получается». Так за какие заслуги включали в состав слабо технически оснащенного футболиста?

Трухан получил желтую «за грубый прыжок на соперника сзади». Это же бандитизм, чуть ноги человеку не оторвал. Здесь — красная. Без вариантов. А арбитр «горчичником» его лечил. Красная досталась Родненку за элементарную, если верить записи, подножку. Браво, Мильченко!

Трухан еще в марте в игре с «Араратом» за тот же прием (скудный ассортимент) схлопотал предупреждение. После игры вступил он в прямой контакт с арбитром Александром Хохряковым (Йошкар-Ола): то ли «толкнул» его, то ли «наткнулся». Доигрался до пятиматчевой дисквалификации (отсидев четыре, освободили по УДО). С небольшим довеском — год условно. Мол, если еще когда-нибудь хоть что-нибудь... Пожалуйте, совершил. И что? Да ничего, доиграл сезон до конца. Прокуроры не возражали. А что с удаленными? СТК перенес вопрос на более поздний срок. Мотивация: «СТК согласна с предложением А.Еремина (начальник отдела ЦС «Динамо». — Прим. А.В.) передать вопрос о санкциях обществу «Динамо» и, получив его решение, вынести окончательный вердикт».

Странно. СТК вправе (на то и создана), даже обязана, принимать решения самостоятельно, никого не спрашивая, ни с кем не советуясь. Вероятно (лично я так думаю, хотя не уверен), чтобы не портить отношения с могущественным силовым ведомством. Здоровее будешь. Куда проще снять с себя ответственность. Пусть родители разбираются с нашкодившими детками. Родители были настроены решительно, ремень с генеральских брюк сняли, объект наказания обнажили, размахнулись и... Вмиг сменили гнев на милость. Родная кровь, как никак. Ограничились подзатыльниками: Родненку — два матча дисквалификации, Гоцманову — пять и год условно. Ни о чем.

А что с Мильченко?

С ним худо, хуже не бывает. На заседании отметили: в момент назначения пенальти он находился далеко от места нарушения (которого, как выяснили, не было). Бежал он чуть ли не с центра поля. Прибежав, решительно на белую точку показал. Для Мильченко киевский матч оказался последним. Не в сезоне — в карьере.

«Слишком уж большое внимание уделили вы этой игре». Не скажете, так подумаете. Вы правы, оправдываться не стану, но объяснить попытаюсь. Во-первых, такого калибра ошибки, попахивающие предвзятостью, случались в те годы не так уж часто. Отсюда и резонанс в обществе возник, не в меру эмоциональный. Оставить его без внимания я не мог. Во-вторых, дал вам возможность сравнить реакцию СТК на подобные инциденты с вердиктами российского КДК. В-третьих, по трусливому поведению спортивно-технической комиссии, на бумаге независимой, самостоятельной, стало понятно — таковой не являлась. Жесткость проявила только к арбитру.

Жизнь продолжается

В футбол играли и в других городах, на других стадионах. Поглядим, как на все происходящее таблица турнирная реагировала. При столь необычайной плотности — весьма чутко, скажу я вам. Каждое неосторожное движение — вздох, писк, чих — вносил изменения в расположение команд, иной раз существенные. Проиллюстрирую примерами.

На протяжении долгого турнирного пути динамовцам Киева прочили побуду в чемпионате. Но после трех потерянных очков, ничьей дома с московским «Торпедо» (0:0) и проигрыша в Алма-Ате (1:2), даже оптимисты язычки прикусили: разрыв в очках (потерянных) с главным соперником по этому показателю, с московским «Динамо», сократился до четырех. Известный журналист Александр Горбунов задался вопросом: «Кто знает, может быть, вынесенные в конец сезона (29 ноября и 7 декабря) встречи московских и киевских одноклубников станут своего рода финалом чемпионата?» («Футбол-Хоккей» № 36). Что ж, проверим пророческие способности журналиста.

На домашнюю игру с «Торпедо» киевляне явились позже гостей, ибо, победив на мини-турнире в Испании, прибыли в город родной, проведя немало часов в воздухе (Мадрид-Лиссабон-Москва) и еще более полусуток тряслись в пассажирском поезде Москва-Киев. Утомленные, с синяками и шишками. А Яремчук вышел из вагона с помощью товарищей на костылях, получил в Испании перелом малой берцовой кости. Сезон для Ивана завершился.

Помимо Яремчука не вышли на матч с автозаводцами Балтача, все еще проходил курс реабилитации (вернется в строй только 9 ноября), травмированный Бессонов и утомленный Блохин, тренеры дали ему отдохнуть. Заваров пропускал игру из-за перебора карточек. Все — игроки сборной.

Москвичи избрали оборонительный вариант. Задачу выполнили: сами не играли и динамовцам мешали. Забить хозяева могли не раз. Не срослось — 0:0. Через три дня — игра в Алма-Ате. Омский судья В. Кузнецов в течение первых десяти секунд свистнул дважды: после первого алмаатинцы ввели мяч в игру, вторым свистком зафиксировал гол. Пехлеваниди разыграл с Волгиным трехходовку: передал мяч из центрального круга партнеру, рванул что есть мочи, получил своевременно обратный пас и пробил — 1:0. На все про все — десять секунд. Это был самый быстрый гол в сезоне. Ответную атаку гостей предотвратил голкипер Убыкин.

Воодушевленные хозяева, словно забыв, с кем дело имеют, заиграли с настроением, атаковали на высоких скоростях, выиграли множество единоборств, первые полчаса провели на киевской территории. В одной из атак все тот же Волгин (вопреки запрету Положения, сыграл в сезоне за две команды) длинным пасом бросил в прорыв Салимова. Уже в пределах штрафной непочтительно обошелся с ним защитник Горилый. Яровенко пробил с 11 метров точно. На последней минуте тайма, другой киевский защитник, Кузнецов, сократил преимущество хозяев до минимума. Киевляне доигрывали встречу вдесятером (удален Горилый). Итог — 1:2.

«Спартак» — «Днепр»

Сравнительно легко победив «Днепр» в гостях, спартаковцы и дома имели (особенно во втором тайме) зримое преимущество. До перерыва прыть хозяев охладил недавний их коллега Гаврилов. Говорят, будто против своих футболисты играют с особым настроем и жаждой мести. Не знаю, как с Гавриловым, но гол товарищу своему недавнему забил он отменный. Игрок умный, творческий, держал нити игры в руках. Когда мяч у Юрия, жди неприятностей. «Днепр», был неплох в контратаках, затеял еще одну. Мяч у Гаврилова. Партнер в ожидании передачи открылся у бровки. Однако экс-спартаковец не торопился. Оценив обстановку, совершил вендетту: резаным ударом направил мяч в верхний угол защищаемых Дасаевым ворот. Ответный гол, столь же эффектный, забил Родионов: пробил метров с 35 неотразимо, мяч пулей вонзился в сетку в притирку со штангой — 1:1.

И опять о судействе. Арбитр Хохряков вынудил обратить на себя внимание. Не мое дело комментировать работу людей в черном, посему передаю слово судье всесоюзной категории Валерию Баскакову, автору отчета об игре: «На 72-й минуте в штрафной «Днепра» недозволенным приемом был остановлен Кужлев. Судья зафиксировал нарушение, но вместо того, чтобы показать на 11-метровую отметку, почему-то назначил штрафной... из-за пределов штрафной площади» («Советский спорт» от 2 сентября).

Сообщение описательное, информативное. Видимо, корпоративная этика не позволила Баскакову дать принципиальную оценку описанному им эпизоду. Кстати, практика в судейской среде в те годы нередкая. Грубейшая ошибка арбитра повлияла на результат. Начальники сделали вид, что не заметили ее. Не только не отстранили судью от работы, но и поощрили, назначили на два матча, ставшие фактически финальными, в которых решалась судьба золотых медалей.

К трем потерянным очкам в августе киевляне в сентябре добавили еще три: проиграли в Харькове «Металлисту», а в Донецке сгоняли ничейку с «Шахтером» — 3:3 (при случае об этой встрече расскажу подробно). Столичное «Торпедо», помните, не так давно возглавляло гонку, лихо неслось по трассе — 12 матчей без единой поломки. На вираже со «Спартаком» столкнулось — 0:2. «Спартаку» хоть бы хны, а у автозаводцев мотор сломался. Ремонтировали долго — 11 матчей без побед и всего три набранных очка (на этом отрезке еще один прямой в голову прилетел от красно-белых — 0:4). Глубокий нокдаун. С первой турнирной ступени скатились на двенадцатую. Оттуда и без оптических приборов зона вылета легко просматривалась.

Свято место пусто не бывает. Занял его, оправдывая свое название, «Зенит». Недолго красовался, до встречи со «Спартаком». Состоялась 7 сентября в Ленинграде на кировском стадионе в присутствии 39 тысяч зрителей. На глазах поклонников «Зенит» уступил — 0:1. Обиделись на ребят болельщики. Через четыре дня на игре с еще одним прямым конкурентом, московским «Динамо», трибуны ленинградского стотысячника выглядели сиротливо — что-то около 10 тысяч человек наблюдали за игрой. Унылая картина на трибунах и на табло — 0:0.

«Спартак» в тот же день, 11 сентября, оставил очко в Вильнюсе — 1:1. Спасибо Черенкову, отыграл пропущенный до перерыва гол. Общественность в панике. Через несколько дней стартуют еврокубки, а пять наших участников ни разу не победили. О киевлянах и спартаковцах вы знаете, сыграли вничью в Донецке и Вильнюсе. Минчане в Ереване не смогли ни победить, ни забить — 0:0. Дальше — хуже: «Днепр» проиграл «Металлисту» (0:1), а «Торпедо», о ужас, — твердым аутсайдерам, кутаисским одноклубникам, с тем же счетом. Кутаисцы давно уже облюбовали подвальное помещение, чувствовали себя комфортно и никого туда не подпускали.

С 12 сентября вновь (в который раз) остановили чемпионат. Не волнуйтесь, всего на три недели, точнее — на 23 дня. Перед перерывом еще раз окинем взглядом таблицу, верхнюю часть ее. К верхам — вы, конечно же, заметили — интерес у нас нездоровый.

Ну так что там делается? Элитные покои в коммуналку превратили. Четыре жильца теснились: «Спартак». Боже, месяца два назад последним был, 16-м. И вот тебе на — из грязи да в князи. Тут же «Зенит», «Шахтер», «Динамо» московское. У всех по 27 очков после... Долго перечислять. Короче, сыграли от 22 до 24 матчей. У тбилисцев 26 очков. Рядышком — Киев. Все еще развлекался, в догонялки играл. Матчей стало 19, очков — 24. Потерял меньше остальных, но уже тревожно стало, одноклубники столичные всего на три больше растеряли.

Юрий Ваньят (да только ли он) руки потирали: «Что-то будет ранней зимой, когда одноклубники дважды сойдутся в очных встречах». Что будет, узнаем не скоро. У нас ведь как, интересы сборной и клубов в международных турнирах выше личных. Ради них опять каникулы участникам первенства организовали.

Что ж. Чемпионат отдыхает, а мы, слава тебе Господи, без работы не останемся. В следующих главах займемся, выражусь высоким штилем, внешней политикой.