Савичевы — «Штутгарт» — 6:0. Торпедовцы выбили Клинсманна

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть пятнадцатая.

Первый еврокубковый тур преодолели три советских клуба, по одному в каждом турнире.

Кубок чемпионов

«Динамо» К — «Селтик»

Это вам не болгарская глубинка, а именитый, наградами отмеченный (выиграл однажды Кубок чемпионов) столичный шотландский клуб. Старый киевский знакомый. В 1965-м, в год дебюта советских команд в еврокубках, снял с дистанции киевлян в другом турнире — Кубке кубков: задачу решил дома (3:0), на выезде (в Тбилиси) довольствовался ничьей — 1:1. Спустя год — новая встреча, уже на высшем уровне, чемпионском. Выиграв турнир, «Селтик» считался фаворитом. Теперь Киев остановил его продвижение: 2:1 в Глазго и 1:1 в Киеве.

И вот новая встреча, третья. Двадцать лет с момента знакомства прошло, много воды с тех пор утекло. «Селтик» повзрослел, постарел, но силы в мышцах еще играли. В Европе и в мире — на вторых-третьих ролях, однако у себя — первый парень. Очередной чемпионат после затянувшейся паузы выиграл, и в новом сезоне в лидерах. В сборную ребят отпускает не так много, как прежде, и все же. На киевлянах возраст не сказывался, казалось, были моложе и крепче, чем прежде.

Глазго

Лобановский отнесся к выбору жребия серьезно. Играть в среду, 22 октября, а Валерий Васильевич отправился в Глазго дней за шесть до матча, чтобы в субботу на соперника в матче чемпионата посмотреть. Посмотрел, сделал выводы, план наметил и остался на месте в ожидании своих хлопцев.

Началась игра, и я понял, что в характеристике шотландского чемпиона, представив его чуть ли не клубом пенсионеров, переусердствовал (со мной такое бывает). Конечно, по наличию звезд, уровню мастерства, классу уступает тому, двадцатилетней давности, но гены-то, наследственность никуда не делись.

Парни — в соку, сил, энергии — сверх меры, скорость, напор, азарт все те же. Навязали нам жесткий прессинг, решительно вступали в не менее жесткие стыки: после игры многие наши ребята были в синяках и кровоточащих ссадинах. Моментами было тяжко, как в ситуации, когда Маккинли завершал фланговую атаку мощным выстрелом в... перекладину. Через несколько минут вышел на удобную позицию Макстей и мощно пробил. Мяч просвистел в сантиметрах от штанги.

Что несколько облегчило положение киевлян — стиль игры хозяев, традиционный, британский, врожденный: фланговые атаки с навесом в штрафную на рослых партнеров, у коих голова не только для шапки. Вести игру в предложенном темпе весь матч нереально. Минут через пятнадцать хозяева притормозили: то ли одышка появилась, то ли небольшой перекур устроили. Чем динамовцы и воспользовались. Не готовые, в том состоянии, в каком пребывали, состязаться с соперником в скорости, напоре и атлетизме, искали возможности в контр­атаках. Как только представилась, Евтушенко с Рацем накоротке разыграли двухходовку, и Евгений тонким пасом за спины защитников предоставил возможность Беланову поговорить с вратарем Боннером без свидетелей.

Разговора не получилось. Боннер, бросившись в ноги, сбил Игоря. «Пенальти!» Вскочили с мест наши обозреватели: Юлий Сегеневич, сидя у телевизора, Виктор Понедельник, глядя на поле с трибуны стадиона «Паркхэд». Испанский арбитр Аладрен придерживался иного мнения и указал на угловой. Демьяненко подал как-то замысловато: мяч взлетел вверх, затем стал резко снижаться, сбив с толку потерявшего ворота голкипера. А партнер Анатолия, Евтушенко, будто бы знал, когда и где спланирует. Там и ожидал. Дождавшись, легко переиграл стоявших в воротах защитников. Ведем — 1:0.

Неисповедимы пути Господни. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поставь судья пенальти, как знать, забили бы? А назначенный его решением угловой обернулся голом. Наши молодцы, держались достойно. Все (кроме физических кондиций с вытекающими последствиями) при них: характер, воля, мастерство, которое, как известно, не пропьешь. А счет победный не удержали, 12 минут не хватило. Забили шотландцы в своей традиционной манере. Последовала фланговая передача на воздушного аса Джонстона. На его удар «кувалдой» Чанов среагировал, на повторный — был не в состоянии. И товарищи не подстраховали — 1:1.

Игра, до самого конца яркая, боевитая, обоюдоострая, со взаимными шансами, держала всех, кто за ней наблюдал, в тонусе. Территория оставалась за хозяевами, но забить могли больше гости. Потому и не устроил результат Лобановского: «Моментов создали мы немало и должны были победить», — сказал журналистам.

А Понедельник, отвлекаясь от результата, восторгался процессом: «Временами чувствовал себя сидящим в партере театра на хорошем спектакле. Так всегда бывает, когда увидишь на сцене или на экране ансамбль прекрасно играющих артистов» («Футбол-Хоккей» № 43).

Как и с «Ботевым», все решится в повторной встрече дома.

Киев

В соревновании зрителей победили киевские болельщики убедительно. В Глазго игра привлекла 65 тысяч зрителей при вместимости стадиона, по официальным данным, 60 тысяч. Такое часто случается. Заполненный киевский Республиканский стадион, согласно справочникам, вмещал 100 тысяч. А сколько принимал во время матчей повышенного спроса, иди знай. Как бы то ни было, соревнование трибун мы выиграли. Как то на поле будет? Хотя сомнений быть не должно, поле свое, люди на трибунах родные. Главное — мы сильнее. Осталась самая малость — не словом, делом доказать.

Взялись доказывать с первым судейским свистком. Появление в основе после длительного перерыва Балтачи развязало руки Бессонову. Он чаще стал атаку поддерживать, рвался вперед, а когда его сбили недалеко от штрафной, динамовцы получили право на довольно перспективный стандарт. Блохин мастерски подкрутил мяч, и тот в обход тщательно установленной вратарем «стенки» летел по указанному адресу, в перекрестье штанги и перекладины. Боннер благодаря правильно выбранной позиции достал мяч. Через несколько минут, словно на съемке фильма, режиссер (в данном случае судья) своим свистком-микрофоном произнес: «Дубль два». Блохин примерно с той же точки пробил не в левый угол, куда ожидал Боннер, а в правый. Сигнал «режиссера»: «Кадр снят». 1:0.

Все. «Селтику» забивать два. Упрямых, решительно на матч настроенных шотландцев усложнение задачи лишь раззадорило. Взяли мяч в ноги, игру — в руки и понеслись. Если до гола (на 12-й минуте) динамовцы и пускали гостей на свою территорию, держали в прихожей, то теперь они нахально врывались в покои с целью нанесения материального ущерба. Охрана трудилась изо всех сил, в пиковых обстоятельствах выручал Чанов. Наши отвечали редкими и бесполезными контратаками.

После перерыва рисунок игры, начертанный гостями, не изменился, и уже на пятой минуте молниеносную трехходовку завершил Макги — 1:1. Напор шотландцев не ослабевал, киевская оборона потрескивала, но держалась. Хозяев вынудили действовать на контратаках. Одна, при активном участии Блохина, стала результативной. Приняв передачу от Олега, Яковенко переиграл Боннера. Стало легче, но тревога за исход, поскольку соперник все еще наращивал давление, оставалась: один пропущенный гол — и 2:2, уже в его пользу. До этого не дошло, на предпоследней минуте опять-таки Блохин дал шанс отличиться, теперь уже Евтушенко — 3:1. У Блохина — гол и две результативные передачи. Так он поздравил команду и преподнес подарок... себе самому: в этот день ему исполнилось 34 года. Показать в столь преклонном для футболиста возрасте колоссальную энергию, скорость, неуемную жажду гола, исполнительское мастерство удается далеко, далеко не каждому. С днем рождения Вас, Олег Владимирович.

Уж на что сдержан Лобановский (персонально он никого не выделял), а тут отступил от правила: «Нельзя не отметить Блохина». Хотя уже складывались с ним непростые отношения. Результатом тренер остался доволен, но команда показала не лучшую свою игру, претензии имел к отдельным футболистам. А шотландцев похвалил: «Показали они отличную атлетическую подготовку и завидную командную скорость. «Селтик» сыграл намного сильнее, чем в Глазго».

Кубок кубков

«Торпедо» — «Штутгарт»

Не лучший представитель одной из сильнейших в мире футбольных держав. С «Торпедо» встречался восемь лет тому назад в Кубке УЕФА и снял автозаводцев с дистанции — 1:2 и 2:0. Ныне под этим названием выступали другие футболисты. У москвичей — один, Пригода, и тренер Валентин Иванов. Козьмич не уверен в успехе: «Недавно мы были в лидирующей группе, а теперь оказались едва ли не в самом низу, — жаловался он корреспонденту «Советского спорта» (от 20 октября) Ивану Тимошкину. — Не хватает молодым игрокам техники, уверенности в своих силах».

Москва

Весь день лил дождь. Играли на вязком, скользком поле. Футболисты часто падали, комбинации, не успев завязаться, рвались. В таких условиях на первый план выходят атлетизм, характер, воля. Москвичи решительно вступали в единоборства, создали не очень много возможностей забить, но две использовали. В первом тайме забил Николай Савичев, во втором — его брат-близнец Юрий — 2:0. У немцев была одна реальная возможность взять наши ворота, Харин не позволил Клинсманну размочить сухой счет в мокрую погоду. Хватит ли двух мячей для конечного успеха: «Штутгарт» дома играет сильно. Так и случилось, забил нам три.

ФРГ

Все решилось довольно быстро. В первую четверть часа братья Савичевы повторили счет матча в Москве — 2:0. По сумме двух встреч — 4:0. Но играть еще 77 минут. Один на 17-й минуте отыграл Клинсманн.

После матча в Москве он объяснял журналистам, почему не смог победить Харина. «На таком грунте играть невозможно, я наносил удар, теряя равновесие. В Штутгарте своего шанса не упущу, так и передайте Харину».

Слово сдержал. Не поздновато? Если коротко: немцы атаковали, мы забивали. О том, что хозяева постараются отыграться, и ежику было понятно. Атаковали страстно, азартно, рискованно — в тылу ветер гулял. Но этим еще надо воспользоваться. Москвичи, на удивление своим и чужим, контратаковали с чувством, с толком и не все из созданного реализовали, всего-то пять. Соревнование братьев Савичевых, забивших «Штутгарту» шесть мячей из семи командных, завершилось вничью — 3:3. Причем и дома, и в гостях Николай забивал с передач Плотникова (однажды он долг вернул), Юрий пользовался услугами 18 летнего Чугунова. Молодых в составе автозаводцев немало: Харину и Чугунову — по 18, Муштруеву — 19, Савичевым — по 21.

Хозяева, как было сказано, забили три, но многовато пропустили — пять в матче и семь в поединке. Чемпионат торпедовцы проводили на жесткой диете: коэффициент — чуть больше гола за игру, а здесь расшалились — в среднем по 3,5 гола немцам отгрузили. Иванов светился счастьем: «Мы очень довольны, игра мне понравилась, особенно наши действия в атаке». Савичевы свирепствовали, шесть мячей из семи торпедовских «Штутгарту» положили. В раздевалке Николай предъявил претензии Чугунову: «Ты вот Юре отдаешь пасы, а мне — нет». И услышал в ответ: «Да я тебе дал один, а ты не побежал. Я передачи делаю только тем, кто бегает за мячом, как Юра».

Итак, киевляне и торпедовцы прорвались в весну. Очередь за «Спартаком».

«Спартак» — «Тулуза»

К элите французской «Тулуза» не относилась. Лучшее достижение — выигрыш в 1957-м Кубка страны. Влачила жалкое существование в низшем классе вплоть до 1982 года, когда вернулась в высший. Несколько лет была на положении бедного родственника. С приходом тренера Жака Сантини, в прошлом игрока «Тулузы», команда поползла вверх и в минувшем первенстве добралась до четвертого места, позволившего дебютировать в еврокубках. Первый блин не вышел комом: в 1/32 финала «Тулуза» показала на дверь «Наполи», в котором блистал Марадона.

Из футболистов знатных можно отметить 32-летнего вратаря Бержеро, дублера голкипера сборной Батса, форварда национальной команды Стопира и чемпиона мира 1978 года аргентинца Тарантини, игравшего на позиции либеро. «Спартак» куда выше статусом, в сборной больше народу. Все свои, с советским паспортом, серпастым-молоткастым. Натуралы, в стране родились и развивались. Это сейчас, будто своих талантов нехватка, натурализуем для сборной бразильцев, ограничивая дорогу молодым. В 1980-е и мыслей таких не возникало, обходились своими, доморощенными.

Перед игрой Константин Бесков был не в духе. Расстроила его команда, когда шанс на медали появился (при благоприятном раскладе — золотые), не смогла в Москве с «Металлистом» харьковским справиться — 0:0. «Вяло, безынициативно, с грубыми ошибками действовали даже игроки, входившие в различные сборные страны. Все еще не обретет своей лучшей спортивной формы Федор Черенков», — жаловался тренер корреспонденту «Советского спорта» (от 21 октября) А. Никонову.

Понятно, почему французские «разведчики» после игры «Спартака» с «Металлистом» покидали стадион в хорошем настроении. А нашим увидеть соперника в деле не позволили французские власти, не дали въездные визы. «Придется играть, как говорят музыканты, с листа», — мрачно пошутил Бесков.

Франция

Наши ослаблены отсутствием игроков сборной — Морозова, Бубнова и Черенкова. Бесков в авральном порядке перекроил защитную линию и подремонтировал среднюю. Как и ожидалось, игра началась штурмом спартаковских ворот. Сдержав его, гости отодвинули игру от своей штрафной и стали выходить на ударные позиции. Еременко и Хидиятуллин поддерживали атакующие порывы Кужлева и Родионова. Бержеро доказал, что не зря является вторым в стране вратарем. Игра, к удовольствию зрителей, больше напоминала теннис: удары попеременно следовали то в одну, то в другую сторону.

К середине тайма упущен верный шанс забить такой важный и нужный выездной гол. Родионов и часто помогавший ему в нападении Еременко разыграли две фирменные «стенки», вконец запутав соперников. Пятившийся назад Тарантини столкнулся с вратарем. Оба упали, а мяч отскочил к Кужлеву. Ну бей же! Чуть поразмыслив, Олег пробил. Однако мгновения было достаточно, чтобы Рюти как заправский хоккеист бросился под удар и спас товарищей от неминуемого гола.

У хозяев чрезмерно активен Пасси, не раз угрожал воротам Дасаева. Ринат до поры до времени справлялся, однажды с блеском отразил его удар головой в упор. А за минуту до конца тайма французы подавали угловой. Мяч принял Пасси. Наши защитники как завороженные смотрели за тем, как он ловко принял мяч на грудь, подправил под удобную ногу и беспрепятственно пробил в верхний угол.

На 50-й минуте Родионов счет сравнял. В последние полчаса «Спартак» подсел. Ближе к финишу сказалось напряжение советского чемпионата, хаотичного, утомительного, нервного. А французы, близкие к оптимальной форме, во вкус вошли, во всяком случае физически превосходили нас в оставшееся время заметно. А тут из-за повреждений покинули поле Митин и Кужлев. Заменившая их молодежь потерялась на поле. Французы взяли наших парней за горло и не отпускали до самого конца. Пасси не остановить. Сыграл, как сам признался, лучший свой матч и сделал первый в карьере хет-трик — 1:3.

Теоретически дома счет (с учетом гола на чужом поле) отыгрывается. Вот бы теорию в практику обратить.

Москва

До матча в Тулузе Бесков не имел возможности увидеть соперника в деле. Знакомился в ходе матча со «Спартаком». Французы, не беспокоясь о последствиях, любезно предоставили тренеру москвичей видеозапись встречи. Возвращаясь из Тулузы, Константин Иванович в аэропорту показал журналистам пленку со словами: «Вот здесь ключ к победе в Москве... Разберем все по косточкам, обсудим каждый маневр».

Видимо, что-то упустили, ибо уже на 7-й минуте гости, отразив стартовый наскок «Спартака», провели молниеносную контратаку с участием четырех игроков. Честь поставить точку предоставили Дюрану. Поставил жирную. По сумме двух встреч — 1:4. Горим. Теперь надо забивать (при условии, что не пропустим) три. И не откладывать в долгий ящик. Уже через две минуты Рудаков один забил — красиво, с лета, в верхний угол — 1:1. Осталось два.

Развить успех французы не позволили. В течение последующей пятиминутки Дасаев (вышел на игру, не залечив травму) четырежды отражал мячи после мощных ударов форвардов. Поняв, что Дасаев больше не пропустит, гости подрастерялись. Чем тут же воспользовался поймавший кураж Родионов — 2:1. Под угрозой упустить добытое в Тулузе преимущество французы нашли в себе силы перевести игру на нашу территорию. Эти тревожные минуты собранно, со знанием дела и присущим им мастерством провели Дасаев, вернувшийся в состав Бубнов, неопытный, но очень ответственный и старательный Шибаев, особенно Хидиятуллин. Он был хорош и в обороне, и в организации атакующих акций.

Когда в начале второго тайма Рудаков, забил третий, сравняв общий счет двух матчей, ожидали, что французы поднимут вверх лапки. Трибуны бесновались, 42 тысячи зрителей, пришедшие в «Лужники», несмотря на мороз и выпавший снежок, стали 12 м игроком: эмоционально поддерживали своих, гнали вперед и, если можно так сказать, с подачи болельщиков забили еще два гола. Минут за десять до конца грубо прервали в своей штрафной прорыв Родионова Лесарж с Тарантини. Пенальти. Кому бить в отсутствие штатного экзекутора Черенкова? После небольшого совещания товарищи оказали доверие Новикову.

«Я почувствовал, как по спине мурашки побежали, — признался после игры Новиков. — Не от холода, от волнения. Мяч тот мог решить все». Пробил уверенно. Обманув вратаря, отправил мяч в противоположный угол. Гол важный, но все еще не решающий, забьют гости — общая победа за ними.

Не позволили. Уже в неполных составах (итальянский арбитр удалил с поля французского гостя Беллона и нашего Хидиятуллина) Новиков, оставленный с глазу на глаз с Бержеро, легко его переиграл — 5:1. Блеск! Понурив головы, французы покидали поле, не желали общаться с прессой. В нашей раздевалке — праздник: радостные крики, объятия...

По-разному, что естественно, оценили итог встречи тренеры. В чем были единодушны, так это в идеальном состоянии поля для ноября и каверзах погоды.

«Спартаку» предстоял третий круг, самый для наших команд по времени неудобный. С домашними делами разобрался он 21ноября. Соперник не самый грозный из оставшихся и вполне съедобный. Будь на дворе, ну скажем, август, пусть даже октябрь, скушал бы его с аппетитом.

«Тироль»

Клуб средней сложности, но сильные футболисты в нем водились: югослав Ивкович (вратарь), известный футбольному миру немец Ханси Мюллер и свой — Пакульт. У нас — серьезные потери: дисквалифицирован Хидиятуллин, нет Морозова, Евгения Кузнецова и Черенкова. Первая игра — дома. Дом в такое время года, если можно так выразиться, выездной. Часто играли домашние матчи в Тбилиси, ныне своим стал

Кривой Рог

Интерес к матчу огромный, билеты достались далеко не всем желающим. Зато поле в приличном состоянии, температура воздуха плюсовая. Правда, настроение не оптимальное. Когда Николая Петровича Старостина спросили о настрое команды, ответил: «Настроение боевое, идем ко дну». Вроде как пошутил, но доля истине в этой шутке была.

Характер игры легко предсказуем: хозяева атакуют, гости защищаются. Однако проблемы в составе сказались на эффективности наступательных операций. Мячом и территорией овладели, но создать что-то путное не позволяла сверхплотная оборона соперника, дисциплинированная и самоотверженная. Долго не удавалось подобрать ключик к сооруженному австрийцами «железному занавесу». Оставалось палить издали, прицел сбился. И лишь один удар, направленный в створ, Ивкович перевел на угловой.

Получив мяч, австрийцы долго держали его, мусолили, но как только решались организовать контратаку, спартаковцы перестраивались. Еременко перехватил мяч и, увидев бегущего в свободную зону Рудакова, наградил его великолепной передачей по месту и времени. Удар с лета форварду удался, мяч послушно направился туда, куда его послали, — в дальний от вратаря угол.

Гости сунулись было отыграться, но вовремя спохватились, отошли назад и внимательно наблюдали за соперником, пытаясь понять, каков он в позиционном нападении. Поняв, что никакой, успокоились и принялись за старое. И все же недосмотрели за Родионовым. Догнали его вдвоем в своей штрафной и уронили на газон. По мнению арбитра, неаккуратно. Экзекуцию доверили Новикову, получившему в этом упражнении небольшой опыт в игре с «Тулузой». Ежели помните, удачный. В этот раз обмануть вратаря не смог. Ивкович среагировал, отбил мяч кончиками пальцев, и тот от штанги ушел от греха подальше за линию ворот. После игры югослав признался: «Не скрою, прыгал в правый угол наугад». Угадал, стало быть.

Во втором тайме моментов «Спартак» создал больше. Самый опасный похоронил Родионов, не сумел обыграть уверенно проведшего матч Ивковича. У его визави, Дасаева, выдался разгрузочный день. За всю игру парировал один более или менее приличный удар, а на выходе снял мяч с головы Рошера.

Уверенности в благоприятном исходе ответного матча счет не внушал. Бесков раздосадован: «Тощая победа», — бросил ожидавшим его журналистам. Коллега его, Феликас Латцке, назвал проигрыш своей команды обнадеживающим, но победного исхода не обещал, поскромничал: «Шансы — фифти-фифти».

Инсбрук

Ответная игра — через две недели. Чемпионат спартаковцы завершили, надо бы форму спортивную хоть как-то сохранить. Наклюнулась поездка в Италию. Три матча с командами «не первой свежести» сыграли в течение недели. Наши журналисты назвали их тренировками средней тяжести. Итог благоприятный: 5:0, 4:0 и 2:0. Какой от них толк? Проверим в Инсбруке. Из «госпиталя» выписали только Евгения Кузнецова.

Игра не удалась. Уже на 10-й минуте потеряли забивного Рудакова. Родионов остался впереди в одиночестве. «Спартак» инертен, со стороны казалось — безразличен к происходившему на поле. Словно приглашал австрийцев на свою территорию: мол, вам нужно, вы и забивайте. Сами не особо тревожили Ивковича.

В середине второго тайма москвичи, это было заметно невооруженным взглядом, подустали. Участились ошибки, технические и позиционные. Стоило чуть надавить на гостей — рухнут. Так и случилось. В течение двух минут (с 70 й по 72-ю) «Тироль» забил один за другим два гола. Второй — из-за грубой ошибки Каюмова: 0:2 в матче и 1:2 по итогам двух встреч. Один забитый выводил спартаковцев в следующий круг. Пытались, однако не в том состоянии была команда.

«Спартак», не покидая пьедестал в стране, стал завсегдатаем Кубка УЕФА, но только однажды, в розыгрыше-1983/84, преодолел зимний барьер и вышел в 1/4 финала. Что ж, весной 1987-го будем болеть за две советские команды: киевское «Динамо» и «Торпедо».