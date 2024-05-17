Сборная едет в Мексику. Результатом довольны, игрой — нет

Летопись Акселя Вартаняна. 1985 год. Часть четырнадцатая.

В сложном положении оказалась наша сборная после чувствительной оплеухи, полученной в Копенгагене — 2:4. Эта игра стала четвертой выездной, завершающей. Итог матчей на чужих полях удручающий: +0=2-2, 5-8. В соперниках, кроме набравшей силу Дании, середняки (с большой натяжкой) — Швейцария, Ирландия, Норвегия.

Ситуация в турнире перед тремя домашними матчами (один, со Швейцарией, сыграть успели — 4:0) оставалась тревожной. В лидерах — Дания с шестью очками после четырех игр, столько же, но после шести игр, у Ирландии и Швейцарии, в отстающих — СССР и Норвегия, по четыре очка в пяти матчах. И все же перспективы с учетом трех оставшихся домашних матчей у нашей команды я назвал бы обнадеживающими.

Даже проигрыш в Москве датчанам (вопреки мнению большинства специалистов) шансы на второе место, проходное, оставлял, поскольку при такой плотности в таблице выиграть дома у Ирландии и Норвегии были обязаны (иначе ехать в Мексику не имело смысла), а конкуренты глотки в оставшихся поединках друг другу перегрызут.

Дания

Но и в предстоящем 25 сентября матче с Данией шансы наши не так уж плохи. Во-первых, с момента катастрофы прошло около четырех месяцев, и под давлением свыше Эдуард Малофеев вернул в сборную сильнейших игроков, с которыми выиграл два контрольных матча — с Румынией (2:0) и ФРГ (1:0). Во-вторых, в сентябре наши футболисты достигают пика формы, датчане — лишь на пути к ней. Что и показал результат их контрольной встречи со шведами перед поездкой в Москву — 0:3.

Прибыли гости в столицу, решив возникшие проблемы: ударную силу (Элькьяра-Ларсена и Микаэля Лаудрупа) изъяли-таки из итальянских клубов, а внезапно госпитализированного тренера Зеппа Пьонтека вовремя выписали из больницы.

Предматчевый ажиотаж — запредельный. В последний раз людские массы переполнили чашу лужниковскую 13 мая 1972 года: сборная СССР в четвертьфинале чемпионата Европы принимала югославов. Хозяева настраивались на атаку, гости — на оборону, не пассивную, естественно, силы и возможности для ответных выпадов имелись. На домашней пресс-конференции перед поездкой в Москву Пьонтек заявил, что ждет от соперника начального штурма и к отражению готов. Что дальше, подскажет ситуация, во всяком случае, подготовил планы А, Б, понадобится — и В.

Штурма как такового не случилось. Правда, активность в первой пятиминутке наши проявили, итог ее — два угловых. И только. Игра, выражаясь языком шахматистов, приняла позиционный характер, разыграли закрытый вариант, что-то вроде староиндийской защиты. Гости создали плотный оборонительный заслон, вдвоем атаковали владеющего мячом, отобрав, сбивали темп, преобразуя монотонный темп в убаюкивающий. Ситуация в группе сдерживала порывы наших ребят, исключала риск.

Гости, обезопасив тылы, попытались контратаковать и в течение нескольких минут провели две. Первая имела для них же печальные последствия: на 15-й минуте Элькьяр завершил индивидуальный проход неточным ударом. Падая, получил травму, несовместимую с пребыванием на поле. Пробил мимо и Бертельсен. Позже и у нас захромавшего Ларионова заменил Заваров.

Защитные ряды перестроились. Вздохнул с облегчением персональный сторож Элькьяра Бубнов: их поединок проходил с переменным успехом. Бубнов переключился на Лаудрупа, несколько без партнера сникшего. А Морозов — ему поручили опекать Лаудрупа — превратился в свободного художника, эдакого министра без портфеля. Он чаще стал подключаться в нападение, что любил и умел делать. А Заваров привнес в игру нападающих больше стремительности и осмысленности, что сказалось уже в самом начале второго тайма. Подробно опишу единственную результативную комбинацию устами ее участников.

50-я минута. Заваров сделал то, на что не решались товарищи — смело пошел на защитника, обыграл его и был сбит. Штрафной. Анатолий Демьяненко: «Перед ударом посмотрел в штрафную и, заметив там в хорошей позиции Гену Морозова, сделал передачу на него». Геннадий Морозов: «Я попытался поймать мяч в прыжке, но удар не получился, срезка вышла».

Олег Протасов: «Уже набегал на ворота, и в тот момент, когда дотягивался до мяча, в?голове вдруг промелькнуло: «А если «вне игры» Подумать подумал, но ударил без колебаний, наверняка. Вижу, ребята бегут, поздравляют. Гол...»

Очень важный. Впереди сорок минут. Что делать, играть на удержание (есть что удерживать) или следовать эффективной, но не очень популярной рекомендации: «Нападение — лучшая защита». Не было времени и возможностей для глубокомысленных рассуждений и дискуссий. Воодушевленные, на эмоциональном подъеме, продолжали наступать. Короткие и многоходовые комбинации доводили до удара редко. Моментов, подходящих под формулировку «голевые», было маловато. Когда возникали, подводила концовка.

Гости выжидали. Оживились, когда наши, словно по команде «Отбой!», зачехлили оружие. Возникла, как это принято у джазовых исполнителей, небольшая пауза. Исполнив сольную партию, передали слово партнеру. Наступательные акции датчан, преимущественно индивидуальные, уверенно ликвидировала оборона. Цементировал ее либеро, Чивадзе, уверенный в себе, хладнокровный, безошибочный в выборе позиции и принятии решений.

Кому-то из журналистов показалось, что на протяжении всего матча Дасаев оставался без работы. Не совсем так, вернее, совсем не так. Ринат умело руководил обороной, своевременно выходил из ворот, прерывая навесы, дважды, после коварных ударов Мельбю и Бергреена, команду выручал. Ближе к концу стала сказываться усталость. Прежде всего физическая: многим нашим парням в небольшом временном промежутке пришлось участвовать в жестких боях на трех фронтах — союзном, еврокубковом и в матчах сборной. Потому попытки вернуть себе инициативу были неубедительны. Сняла напряжение приятная для слуха (нашего) заключительная судейская трель. Мы победили и еще на шаг приблизились к цели.

Не ожидавший такого исхода Пьонтек сказал после игры: «Советская команда была сильнее нас на один гол». И на 20 минут после гола, прокомментировал кто-то из журналистов слова датского тренера. Восторги, связанные с победой неожиданной и столь же желанной, с позиций турнирных значимой, в советских СМИ сдерживались. Хвалили, понятное дело, но и недостатков не скрывали. Отмечали слаженность обороны с возвращением Чивадзе, Бубнова и призванного в сборную Морозова. Вся команда, осознавая важность победы над лидером группы, играла с чувством высокой ответственности и огромным желанием выиграть. Но вопросы остались. Почему, вопрошал Юлий Сегеневич, в первые 45 минут не создали серьезных угроз воротам датчан? Чем вызвана нервозность, породившая множество ошибок в последние двадцать минут? В ряде эпизодов была заметна несогласованность между игроками... Резюме: у сборной есть еще немало нерешенных проблем, и было бы опрометчиво игру, показанную в матче с датчанами, принимать за искомую" («Советский спорт» от 2 октября).

Еще несколько фрагментов из отчетов прессы: «В прошлом году и нынешнем наша команда больше экспериментировала, чем находила. Пришло время, когда полагается предъявить, что искали». Или: «Следует укрепиться в игре, промелькнувшей в этом матче, сделать ее постоянной».

Веское слово со страниц «Известий» (от 26 сентября) произнес Лев Филатов: «Чувствовалось, что наша команда, как ей и пристало, стремится продиктовать свою волю. Но ее наступление разрозненно, атакующие маневры слишком откровенны, связи рвутся, боевое настроение не находит игрового выражения».

СССР 1 — ДАНИЯ 0

Гол: Протасов, 50.

СССР: Дасаев (к), Морозов, Чивадзе, Бубнов, Демьяненко, Ларионов (Заваров, 26), Алейников, Гоцманов, Черенков, Протасов, Блохин (Кондратьев, 79).

Дания: Расмуссен, Сивебак, Буск, М.Ольсен (к), Нильсен (Мельбю, 48), Лербю, Бертельсен, Арнесен, Берггреен, Элькьяр (Фриманн, 15), М.Лаудруп.

Предупреждение: Морозов.

Судьи: Вассарас. Вуцарос, Адамопулос (все — Греция).

25 сентября. Москва. Стадион им. В.И.Ленина.

100 000 зрителей.

Ирландия

Преимущество наше, конечно же, в классе и в поддержке трибун. Но в футболе необходимо доказывать превосходство только на поле.