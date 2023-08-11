Газзаев и Бородюк переиграли зенитовцев. У Севидова «хрустальный» дубль

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть четвертая.

Второй год минул, как кубковый турнир вернулся к истокам и был разыгран по классическим канонам: на всех стадиях соперники встречались по одному разу, а проигравший, в основное время или в дополнительное, выбывал из игры. Он вновь обрел первозданную привлекательность — динамизм, остроту, напряжение, бескомпромиссность и непредсказуемость: в одном матче, независимо от ранга и силы команд, могло случиться что угодно. И случалось, к большому удовольствию наблюдателей.

Со временем любители футбола, несмотря на перечисленные только что особенности кубковых соревнований, не скажу, что потеряли к ним интерес, но поостыли и не очень-то их жаловали. Почему?

Причины

Организаторы по-прежнему не проявляли к некогда популярнейшему турниру, второму в стране по значимости, уважения, какого он заслуживал. Три первых этапа (с момента вступления команд высшей лиги), с 1/16 по 1/4 финала, провели в спринтерском темпе, в течение двух недель, причем в студеную зимнюю пору — с 18 февраля по 3 марта. Часто на непригодных для игры в футбол полях, искалеченных, болотистых или заснеженных, с коркой льда, и малогабаритных стадионах, зияющих пустотами. Почти половина матчей (13 из 28) проходила преимущественно на черноморских курортах, фактически для участников нейтральных, что оставляло зрителей равнодушными.

Во время трех первых этапов, самое для футболистов неудобное, команды находились в тренировочном процессе, только обретали приемлемую для вхождения в сезон форму и для турниров союзного масштаба не созрели. Что тоже снижало к Кубку зрительский интерес. На 16 матчах 1/16 финала побывало в общей сложности 80 тысяч зрителей, в среднем — 5 тысяч человек на игре. А в девяти, сыгранных на нейтральных полях, и того меньше — около 4 тысяч.

Да и некоторые матчи с участием хозяев особого интереса не вызывали. В Киеве встреча местного СКА с динамовцами Тбилиси собрала всего 3 тысячи болельщиков. В Москве динамовцы играли под крышей куцего ЛФК ЦСКА с «Нистру» в присутствии 2700 зрителей. Пустовал и стадион «Пахтакор» в Ташкенте. Две тысячи поклонников, наблюдавших за игрой своей команды с воронежским «Факелом», растворились на 60-тысячной арене.

Это был единственный матч 16-й части финала, в коем представитель высшего дивизиона уступил младшему по статусу, команде первой лиги. Поле — хозяйское, погода — ближе к воронежской. На обычно теплый, солнечный Ташкент в середине февраля обрушилась зима, аборигены такую снежную и морозную припомнить не могли. Температура воздуха замерла на отметке минус пять, а снежный покров достиг 30 сантиметров. Двое суток работники стадиона, вооруженные лопатами, расчищали поле, готовили его к первому в городе официальному матчу. Гости победили благодаря голу 19-летнего Валерия Шмарова, форварда юношеской сборной СССР.

1/8 финала

Вновь не удалось показать на дверь единственному уцелевшему представителю первой лиги воронежскому «Факелу». Пытался погасить его «Жальгирис». Но пропущенный на 20 й минуте гол отыграть не сумел. Вратарь Юркус столк­нулся со своим защитником Каспаравичюсом, и отскочивший от них мяч закатил в пустые ворота Пимушин. Гол посчитали курьезным, случайным, так оно и было. А победу все еще пылающего «Факела» — закономерной. Воронежцы превзошли литовцев в атлетической готовности, активности и тактической грамотности. И, что не менее важно, страсти, неуемном желании победить.

Все матчи 1/8 части финала проявили кубковый характер — упорные, неуступчивые, близкие по счету: в шести встречах, завершившихся в основное время, победа одной из сторон досталась с минимальным преимуществом. В двух потребовалось дополнительное время, судьбу одной из них решили послематчевые пенальти. Я об игре в ленинградском Спортивно-концертном комплексе

«Зенит» — «Арарат»

25 тысяч зрителей стали свидетелями самой результативной встречи Кубка-1984, изобиловавшей острыми взаимными атаками и шестью забитыми мячами — 3:3. Некоторое игровое преимущество в первом тайме имели гости, а завершился он в пользу хозяев — 1:0. Ответил после перерыва капитан «Арарата» Хорен Оганесян. Гол его достоин описания. Комбинация — типически английская: фланговый проход с последующим навесом в штрафную и завершающий удар. Только совершил его Хорен не головой, а ногой. Вовремя откликнулся на передачу, поймал мяч в нужной точке и без промедления пробил с лета. Удар по техническому исполнению получился безупречным — 1:1.

В дополнительные полчаса вперед вышли уже ереванцы. А когда «зенитчики» ответили двумя голами, зрители, уверенные в успехе своих парней, потянулись к выходу. Вернул их на места неутомимый Оганесян — 3:3. Через несколько секунд московский судья Анатолий Кадетов остановил голео­пад и предложил соперникам сыграть в «рулетку». «Зенит оказался удачливее — 4:3.

Неожиданности на грани с сенсацией

Так где же, пусть не сенсации, но хотя бы неожиданности, коими кубковые соревнования щедро потчевали, иной раз перекармливая, болельщиков? Как выражались в Одессе — «их есть у меня». Главная — победа московского «Динамо», пятнадцатого, согласно прошлогоднему рейтингу, над чемпионом, «Днепром», к тому же на его до краев заполненном стадионе «Метеор». Победа москвичей (2:1) — не­ожиданность в особо крупном размере. По форме. По содержанию, по тому, как игра складывалась, исход специалисты признали закономерным.

Вторая неожиданность — матч ЦСКА с киевским «Динамо», сыгранный опять же в армейской «коробочке», с проплешинами на куцых трибунах. Киев и по составу, и по классу, тактической выучке выше армейского подразделения, но более на этом этапе физически подготовленного. Гости, не привыкшие играть в «ковровый» футбол, долго не могли к нему (ковру средненького качества) приноровиться.

Пропустив в первом тайме, киевляне во втором как-то приспособились и к покрытию, и к сопернику. Включив скорости, принудили хозяев к обороне и к 63-й минуте стараниями Бессонова и Заварова легко и непринужденно ответили двумя. Решив, что дело сделано, нажали на тормоза, и за две минуты до конца лучший в составе армейцев Александр Тарханов вынудил омского арбитра Владимира Кузнецова продлить время матча.

Динамовцы занервничали, участились ошибки, прежде всего в центре обороны, и хозяева незамедлительно их наказали — 4:2.

— Решили сыграть на удержание? — видимо, заранее зная ответ, спросил журналист киевского тренера.

— Ничего подобного! — услышал в ответ. — Задохнулись... Первый раз в этом году под крышей, не хватило движения.

Из матчей одной восьмой финала выделю еще один —

«Спартак» — СКА

Потому только, что жребий дал возможность «Спартаку» взять реванш у ростовчан за проигрыш в финале Кубка трехлетней давности — 0:1. В чемпионате «кровной мести» так долго обычно не ждут. Проиграл в первом круге — будет возможность отомстить во втором, в крайнем случае получишь две попытки в следующем.

В Кубке все от случая зависит, от жребия. Может отложить вендетту на неопределенный срок или вовсе не столкнуть с обидчиком на узенькой стежке-дорожке. Повезло «Спартаку» — столкнул, пусть спустя три года. Рана еще не зарубцевалась, из памяти обида не выветрилась, душа жаждала мести.

В Сочи, как и в 1981-м в Москве, «Спартак» имел заметное преимущество, но реализовал его один только раз — 1:0. Выиграл с тем же счетом, что и уступил в финале. На этом сходство не кончилось. Гол забит почти на той же минуте, что и пропущен от ростовчан. Тогда победный провел Сергей Андреев (он и в Сочи играл) на 84-й минуте. Теперь на 83 й ответил опять же участник финала-1981 Юрий Гаврилов.

Существует такое понятие — «классический хет-трик», когда все три гола футболист забивает в одном тайме. Здесь, можно сказать, «Спартак» взял классический реванш: выиграл с тем же счетом и гол практически забил на той же минуте.

В четвертьфинале только в одной паре, по мнению всезнающих экспертов, исход встречи был предрешен —

«Факел» — «Спартак »

Спартаковцы, самые успешные ловцы Кубка, владели им к тому времени девять раз. Последний — в уже далеком 1971-м, когда в повторной встрече с ростовским СКА вырвали у него победу — 1:0. Кстати, вопрос, кто у кого взял реванш, спорный. Выходит, сначала все же злопамятный СКА: он десять лет таил обиду и в 1981-м отомстил с тем же счетом. А потом уже «Спартак», о чем мы только что рассказали.

Три четвертьфинала сыграли в течение двух дней — 2 и 3 марта. Исхода четвертого, вынесенного в подзаголовок, пришлось по милости начальников ждать почти два месяца. Состоялся он 28 апреля в Воронеже. В нынешнем розыгрыше, в отличие от прошлых лет, поблажек участникам еврокубков не сделали, вынудили их пройти все круги турнира (насколько сил и умения хватит). «Спартаку», ему предстоял очень важный ответный матч с бельгийским «Андерлехтом», все же пошли навстречу, уважили просьбу руководства и перенесли встречу с «Факелом» на более поздний срок.

28 апреля — не красный день календаря, а в Воронеже он переливался всеми цветами радуги. В город пришел большой праздник — кубковый матч в двух шагах от финала, да еще с большим в этом деле специалистом, Его Величеством «Спартаком». И погода соответствовала приподнятому настроению горожан — сухо, тепло, солнечно. Жаль, стадион профсоюзов не смог разместить на 30-тысячных трибунах всех желающих посмотреть игру вживую. А желающих, судя по числу поступивших в администрацию стадиона заявок, было раз в десять больше.

Болельщики, 12-й игрок команды, не утихали все полтора часа. Они искренне любили своих парней и пользовались взаимностью (что может быть лучше!). Хозяева, получив мощную подпитку трибун, без устали носились по полю, играли страстно, самоотверженно, агрессивно (в лучшем смысле этого слова) с первых минут и до заключительной судейской трели и держали москвичей в черном теле.

Встреча двух лидеров («Факел» возглавлял турнирную таблицу первой лиги, «Спартак» — высшей) началась мощным залпом по московским воротам уже на 30-й секунде. Гости не придали тревожному сигналу серьезного значения. А зря. Спустя три минуты поплатились за самоуверенность. Проход по флангу, прострел и удар Мурашкинцева с лета, мощный, точный, в «паутину»! Все части воронежского механизма работали без сбоев, стройно, синхронно. Надежная и грамотная оборона «Факела» не позволила москвичам ни угрожать воротам, ни уберечь свои от града выстрелов из разных позиций и расстояний. Журналисты насчитали 22 удара в створ, «Спартак» первый произвел лишь на 27-й минуте (!), а за весь матч — всего пять или шесть.

За исключением 15 минут второго тайма, когда гости попытались сравнять счет, они не были на себя похожи, зрителей разочаровали, но не огорчили. Свой высокий авторитет подтвердил один Дасаев, предотвратив большую беду. Впрочем, размер беды значения не имел: пропустив на 88 й минуте второй гол, спартаковцы, не солоно хлебавши, покинули и Воронеж, и турнир. А победители под гром аплодисментов скрылись под трибунами. Рукоплескали зрители не рядовым футболистам, а уже мастерам спорта: по Положению все игроки за выход в полуфинал автоматически получали звание мастеров спорта.

Как ни крепился Кубок, не выдержал, сущность свою проявил, выдал сенсацию. Полноценную, без натяжек.

В отличие от воронежцев, ни одному победителю трех четвертьфиналов победа так легко не далась и не привлекла большого наплыва зрителей. Матчи минчан с ЦСКА, «Зенита» с «Торпедо» на черноморских стадионах и московского «Динамо» с «Черноморцем» под крышей ЛФК ЦСКА собрали в общей сложности всего 22 тысячи зрителей.

Только минчане, благодаря голу Гуриновича, управились с армейцами в отпущенные 90 минут. Динамовцам, чтобы оформить выход в полуфинал, понадобились дополнительные полчаса, в течение которых Бородюк дважды взял ворота «Черноморца» — 3:1. А «Зенит» продолжал играть на нервах — своих и болельщицких. Им и двух часов не хватило, все это время они с торпедовцами продержали на голодной диете девятитысячную аудиторию сочинского стадиона. Оживились зрители, когда сухумский арбитр Анатолий Мильченко, следуя регламенту, назначил по пять пенальти в каждую сторону. Маловато оказалось. Пробили, к удовольствию посетителей, вдвое больше — 20 раз. Забили на двоих всего 13 (65 процентов). По вине экзекуторов, конечно. А похвалу заслужили их жертвы. Правда, страж «зенитчиков» Бирюков, отразив три пенальти, таковым себя не считал. Победил «Зенит» — 7:6.

Полуфинальные пары играли два дня: 6 июня — в Ленинграде, 7-го — в Минске.

«Зенит» — «Факел »

Успешное выступление «Зенита» в чемпионате и близость кубкового финала раззадорили ленинградцев, и на трибунах стадиона имени С.М.Кирова собралось аж 73 тысячи болельщиков. А зрелищем команды угостили их скудным, пресным, малокалорийным. Близость финала сказалась — футболисты нервничали, допускали множество элементарных ошибок, орудия расчехляли редко. Территорией владели хозяева, но извлечь пользу не позволила «Зениту» крепкая оборона «Факела». А контратаки ему не удавались, «Зенит» легко их разрушал.

Второй тайм не изменил характера игры и не потревожил унылые нули на табло. Опять ленинградцы не уложились в нормальное игровое время. Правда, на этот раз обошлось без послематчевой нервотрепки. Гол, забитый хозяевами на второй минуте дополнительного времени, остался безответным. Брошин с угла поля нашел передачей Желудкова. Мяч у него с ноги срезался и отлетел в сторону поспешавшего в штрафную Брошина. Последовал удар, и мяч, коснувшись защитника Шашкина, путь в ворота все же нашел. Судьи посовещались и записали в протоколе мяч на защитника. Ныне в подобных случаях, когда игрок акцентированно бьет в створ, автогол исключается.

«Зенит» во второй раз достиг финала. Сначала — 40 лет тому назад. Тогда, обыграв ЦДКА, он впервые вывез кубок из Москвы и показал ему Ленинград. Не в лучшем состоянии, со следами артобстрелов и воздушных налетов, но гордый, мужественный, выдержавший 900-дневную блокаду и не покорившийся врагу.

Соперник определился на следующий день после матча одноклубников.

«Динамо» (Минск) — « Динамо » (Москва)

Играли в Минске при переполненных трибунах. Белоруссия предвкушала победу своих футболистов. Иного исхода, по логике предматчевого расклада, вроде как быть не могло: поле свое, зрительская поддержка обеспечена, состав... Ныне силу команд определяют просто — оптовой рыночной стоимостью товара, прошу простить меня, невежду, футболистов, конечно же. В то время были другие критерии — индивидуальным мастерством игроков. Преимущество минчан неоспоримо — недавние чемпионы и призеры чемпионата, чуть ли не полсостава приглашали в олимпийскую и национальную сборные. Соперники из разных «социальных слоев»: после одиннадцати сыгранных в первенстве туров Минск вращался в высших кругах, москвичи обитали в трущобах и делили два последних места (17-18 е) с «Пахтакором».

Логика в футболе (тем более в Кубке) — категория ненадежная. Вопреки приведенным давеча доводам и «железным аргументам», победили гости. Не просто победили, разгромили фаворита — 4:0. Характер игры — типичный для матчей чемпионата и еврокубков: хозяева (к тому же превосходящие соперника в мастерстве) нападают, гости, защищаясь, робко пытаются контратаковать.

Так и играли. Весь тайм минчане наступали, правда, не очень настойчиво. Были уверены — мяч знает, что надо делать, рано ли, поздно ли найдет дорогу в московские сети. Гости же провели первые 45 минут в обороне, организовали всего две вылазки к минским воротам. И обе успешные: на 4-й минуте забил Буланов, на 44-й — Газзаев.

Второй тайм. Время есть. Вопрос в другом — как им толково распорядиться. Угрожать стали чаще, Василевский из убойной позиции угодил в штангу, хотя в семиметровые ворота попасть было проще. Через несколько минут его примеру последовал Сокол. Теперь он, исполняя пенальти, потряс перекладину. Шла 66-я минута. Отличная возможность спасти игру упущена. Москвичи расценили два попадания в каркас как знак свыше — небеса, мол, на нашей стороне. Осмелели, сподобились еще на два контр­выпада, и оба довели до ума. Понесло вдруг на чужую территорию защитника Новикова, и он эффектно пробил головой. Минут за семь до конца Бородюк великолепно исполнил штрафной, и мяч в обход «стенки» влетел в «девятку» — 4:0.

Очевидное — невероятное. Необъяснимо? Почему же, местные журналисты объяснение нашли: заболели ключевые игроки Боровский и Пудышев, из-за этого нарушились отлаженные игровые связи... Не вдаваясь в детали, мы используем простое, универсальное: это футбол. Я добавил бы — это Кубок. Большой затейник, горазд на экстравагантные, порой шокирующие выходки. И в этом его привлекательность.

Финал

И вновь расклад очевиден: к гадалке не ходи, Кубок у «Зенита». Терпящие бедствие в чемпионате динамовцы прочно осели на дне, снизу уже не стучали: последнее (18-е) место за два тура до конца первого круга. Не соперники они «Зениту», не покидавшему группу лидеров. Огромная дистанция в турнирной табели объективно отражала расклад сил и сомнения в исходе финала исключала.

Но фоне легких, подвижных «зенитчиков», больших любителей атаковать и умеющих это делать, динамовцы выглядели инертными, несколько заторможенными. Омолодив ряды, команда все еще находилась в поиске оптимального состава и игры. Да и мотивация у «Зенита» выше. В СССР огромное значение (политическое, патриотическое, воспитательное) придавали юбилеям, торжественно и шумно их обставляли, во все трубы трубили. В 1984-м страна отсалютовала по случаю 40 й годовщины прорыва блокады Ленинграда. А «Зенит» отметил такого же масштаба памятную дату — 40 е победы в Кубке СССР. Никто не сомневался — команда достойно отметит с земляками два знаменательных события. Прошу меня извинить — три: 60 лет тому назад Петроград переименовали в Ленинград.

Предвкушая победу, на игру по маршруту Ленинград — Москва отправились воздушным и наземным транспортом, по информации газеты «Труд» (от 26 июня), 10 тысяч болельщиков «Зенита». В ложе прессы «Лужников» гостеприимно разместили 18 ленинградских журналистов.

Накануне игры, 23 июня, «Ленинградская правда» опубликовала небольшую заметку: «Остановись, мгновение...» Воспоминаниями о финале сорокалетней давности делился с читателями газеты подполковник в отставке Г.Браиловский. Во время боя в окоп свалился капитан Захаров с ликующим криком: «Победа!» Браиловский не понял, о чем это он. Через несколько дней узнал из радиопередачи, что «Зенит» победил ЦДКА и выиграл Кубок. В том же номере газеты напутствовал своих ребят ветеран, блестящий вратарь «Зенита» 1930-1950-х годов Леонид Иванов, участник финала-1944. Не сумев из-за болезни поехать в Москву, он пожелал землякам удачи.

Пресный обед украсил десерт

Праздник не удался. Скучное, будничное зрелище разочаровало десятки тысяч болельщиков. Динамовцы навязали гостям позиционную игру. Атаки «Зенита» увязали в неплохо выстроенной обороне москвичей. Выделялся в ней капитан Новиков, защитник жесткий, неуступчивый. Контр­атаки хозяевам не удавались: выдвинутый на передовую Газзаев поддержки от партнеров не получал. Первые 45 минут запомнились разве что выходом Желудкова на свидание с вратарем московским Прудниковым. Мяч пролетел выше перекладины.

После перерыва ничего не изменилось. Голевые моменты напрочь отсутствовали, обозреватели отметили несколько обоюдных (пользуюсь сегодняшним понятием) подходов к воротам, потенциально опасных, но столь же безрезультатных.

Опять дополнительное время — второе в этом розыгрыше у «Динамо» и четвертое (!), с двумя 11-метровыми сериями, у «Зенита». И два красивых гола в качестве компенсации за серое, невыразительное зрелище. Гол плюс пас записали на свой счет динамовские форварды. Сначала Бородюк забрел на левую бровку (приватизированную Газзае­вым), лихо двумя финтами ввел в заблуждение защитников и сделал нацеленную передачу на партнера. Валерий в прыжке технично подрезал мяч головой в нижний угол — 1:0. Минут за пять до конца Газзаев вернул долг товарищу. Пронесся по бровке, легко, как умел только он, оставил не у дел двоих защитников и угостил Бородюка «конфеткой» — выверенным до миллиметра пасом. Александр поспел к передаче в нужное время и, не дожидаясь, когда мяч коснется земли, пробил с хода, вогнав «ядро» в ворота впритирку со штангой — 2:0. Победа!

Финалисты полтора часа кормили зрителей несъедобным общепитовским обедом. А динамовцы побаловали посетителей вкуснятиной, изысканным (пальчики оближешь) десертом. Остались они довольны. Не все, конечно.

Четыре раза Александр Севидов выводил свои команды (только динамовские) в финал. В 1965-м с минским уступил в тяжелом двухдневном сражении «Спартаку» (0:0 и 1:2), в 1973-м с киевским, выигрывал у «Арарата», но за 40 секунд до конца Иштоян счет сравнял, а в дополнительной тридцатиминутке он же, забив победный гол, лишил работы Севидова и стал национальным героем Армении.

Только через четыре года, уже с «Динамо» московским, Александр Александрович получил хрустальную крюшонницу. Спустя семь лет сделал свой кубковый дубль. Для «Динамо» эта победа стала шестой.

«Динамо» (Москва) — «Зенит» — 2:0 (0:0)

Голы: Газзаев, 97 (1:0). Бородюк, 116 (2:0).

«Динамо» (Москва): Прудников, Буланов, Новиков (к), Фомичев, Головня, Ментюков, Атаулин, Молодцов (Хапсалис, 46), Каратаев (Милешкин, 107), Бородюк, Газзаев (Матюнин, 117).

«Зенит» (Ленинград): Бирюков (к), Давыдов, Степанов, Кузнецов, Веденеев, Тимофеев, Долгополов (Захариков, 46. Комаров, 109), Брошин, Чухлов, Желудков, Клементьев.

Наказания: Новиков, Головня; Тимофеев, Брошин (предупреждения).

Судьи: Юшка (Вильнюс). Тимошенко (Ростов-на-Дону), Кузнецов (Омск).

24 июня. Москва. Стадион им. В.И.Ленина. 43 500 зрителей.