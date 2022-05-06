Печальный опыт. Только ли для футболистов?

Летопись Акселя Вартаняна. 1982 год. Часть шестая.

Сегодня проследим за выступлением двух наших команд в Европе — киевской и тбилисской.

В весенней еврокубковой стадии надеяться на легкую жизнь и доброжелательность жребия не приходится. Никто из пробившихся в четвертьфинал — не подарок. Нашему чемпиону досталась

«Астон Вилла»

Английские клубы — со знаком качества. Все так. Если не учитывать, в каком состоянии пребывают в конкретный период. «Астон Вилла» из Бирмингема, скажу честно, в плохом. К началу марта, перед первой встречей, располагалась на 15-й ступеньке (из 22).

Тренер Рон Саундерс, творец прошлогоднего успеха, самого крупного за последние 70 лет, создал коллектив боевой, жесткий, волевой, но несколько старомодный. Саундерс, сторонник британской школы, ставил игру, основанную на длинных передачах, фланговых проходах с навесами в штрафную на мощных, рослых, хорошо играющих головой форвардов. В новом сезоне не заладилось, команда скатилась вниз.

Причина стара как мир. Тренер объяснял журналистам: «Победа над чемпионом почетна и престижна. Каждый старается дать ему бой. Потому игроки испытывали не только большие физические, но и психологические нагрузки. Кое-кто снизил к себе требовательность, проявлял самоуверенность. Футбол такое не прощает».

Тренер потребовал от руководства укрепить состав, раскошелиться, купить добротных игроков. Понимания не нашел. Команда едва не достигла дна, опустилась на 18-е место. В Кубке чемпионов, одолев слабый исландский «Валюр», едва не поперхнулась берлинским «Динамо» (ГДР), прошла его за счет забитого в гостях мяча (2:1 и 0:1). Поняв, что просьбу его не удовлетворят, Саундерс хлопнул дверью и заявил журналистам: «Я тренер, а не мальчик для поручений. Мне мешают работать». И подал в отставку.

Команду принял его помощник Тони Бартон. «Вилла» постепенно стала выбираться из низов. До игры в Симферополе, где состоялся первый матч, соперник был согласен на ничью. Но обреченным себя не чувствовал, сдаваться не собирался. Английские команды в футболе, как и канадские в хоккее, как бы ни складывалась ситуация на поле и на льду, бьются до последней минуты. Британский обозреватель Брайан Мур предупредил: «Астон Вилла» потеряла шансы занять в чемпионате призовое место и выбыла из Кубка Англии. Поэтому матчи на Кубок чемпионов — единственная возможность поддержать престиж, и она будет драться до конца».

Валерий Лобановский, занятый и в сборной, выхлопотал командировку на острова для знакомства с соперником и посмотрел аж три игры с его участием. Впечатлениями от увиденного поделился с корреспондентом ТАСС в Лондоне В. Майсурадзе: «Бросилась в глаза высокая организация игры. Все футболисты строго придерживаются тренерских установок. Команда мобильная, уровень функциональной готовности игроков высок. Все матчи команда проводила в высоком темпе, показывая большую двигательную активность. Соперник серьезный, а некоторый спад в ее игре ни о чем не говорит».

Симферополь

Валерий Васильевич не перестраховывался, объективно оценил состояние оппонента и поставил диагноз. Зная о проблемах своей команды (травмы, недостаточная физическая готовность в начале марта), на легкую жизнь не рассчитывал, болельщиков не обнадеживал. Не было целостной подготовки к матчу: полкоманды, лучшие игроки, тренировались со сборной, остальные — под руководством Анатолия Пузача. С ним и в Швейцарию на три матча отправились. Без Блохина, травмированного во время зимних сборов в Испании. Долгое время не мог восстановиться Бессонов. Обоих в состав все же включили.

Лобановский, как и его британский коллега, тоже укрепил оборону: пропустить на своем поле — сильно осложнить задачу. Форвардов гостей киевляне взяли под строгий персональный контроль. На первых минутах нервничали, игра из-за частых потерь не клеилась. Привел их в чувство Блохин. Был, как обычно, агрессивен, настырен и уже на пятой минуте имел великолепную возможность забить. Сам ее и создал. На большой скорости устремился к цели, оставил не у дел двоих защитников, ловко ушел от подножки третьего, выманил из ворот голкипера Риммера и пробил по пустым воротам. Выручила гостей штанга. Пока не истощились силы, Олег угрожал воротам англичан и создавал возможности партнерам — Хлусу, Балю, Демьяненко... Били неточно, спасал Риммер, а единственная его ошибка осталась безнаказанной.

У Чанова работы меньше, когда возникала, действовал самоотверженно и дважды с блеском ворота защитил. На последних минутах первого тайма, когда в красивом броске перевел мяч на угловой после сильного прицельного удара Морли. И на 60-й. Морли прорвался по флангу и отпасовал Шоу. До ворот несколько метров. Форвард ударил неплохо и в самый угол. Но Чанов был в тот день безупречен. Играл превосходно и на линии, и на выходах.

Второй тайм начался с настойчивых атак хозяев. Приступ активности продолжался с четверть часа. Не сумев извлечь ничего путного, остепенились. Сказалась недостаточная физическая готовность. Сник и Блохин — 0:0. Ослабила динамовцев и потеря Бессонова — в середине первого тайма не смог продолжить игру и был заменен.

Лобановский веры в успех не терял: «За две недели до повторного матча уровень функциональной готовности наших игроков, несомненно, повысится. У нас не меньше шансов выйти в полуфинал, чем у «Астон Виллы». Бартон доволен, более того — счастлив, но эмоции сдерживал и скромно заявил: «Думаю, дома мы сыграем лучше».

Кто не сомневался в исходе ответного матча, так это британские СМИ. «Победа у нас в кармане», — самонадеянно заявила газета Guardian. Нашего чемпиона раскритиковали: «Игра киевского «Динамо» глубоко разочаровала, «Астон Вилла» показала самообладание, дисциплину и зрелость» (Times). Daily Mail удивила слабая поддержка симферопольской публикой своей команды: «Зрители стадиона «Локомотив» вели себя пассивно, молча взирая, как в течение долгого времени их футболисты предпринимали жалкие попытки забить гол». Газета Aberdeen Press, ссылаясь на тренера, обвинила хозяев в негостеприимности: «Бартон направил официальный протест в Федерацию футбола СССР в связи с тем, что команде отказали в заселении в шикарный отель Ялты и перевели в гостиницу похуже».

Бирмингем

Прибыла наша команда разбалансированной, футболисты — в разной степени готовности. Здесь ее ожидали неприятные сюрпризы. На разминке острую боль в спине почувствовал Буряк. В последнюю минуту включили вместо него защитника Лозинского. Надежда на выздоровление Бессонова не оправдалась, а Веремеев, вышедший на поле с недолеченной травмой, едва дотянул до 40-й минуты и был заменен. Команда осталась фактически без оперативного штаба, мозгового центра, если хотите, организатора и вдохновителя ее игры. У «Астон Виллы» — боекомплект. Все в строю.

Поле в Бирмингеме, сродни нашим черноморским, судьбой обиженное. Оно крепко подмочило безукоризненную репутацию английских полей. Приняв трехдневный небесный душ, поплыло. В прямом смысле этого слова. Находилось в столь плачевном состоянии, что комиссар матча был готов перенести игру. Авральные дренажные работы избавили газон от луж, и хозяева уговорили его изменить решение. Для верности поляну обильно посыпали песком, отчего стала вязкой и скользкой. Наверное, обе команды с ностальгией вспоминали симферопольское поле, тоже не лучшего качества.

В таких условиях преимущество получали игроки, лучше физически готовые. Так и случилось. Переполненные трибуны погнали своих вперед, и они с места в карьер ринулись на ворота Чанова. Блестяще сыгравший в Симферополе голкипер дрогнул. На роковой пятой минуте (той самой, на которой Блохин в первом матче потряс штангу) не смог справиться с несложным ударом Шоу с острого угла и пропустил мяч между ногами. Минуты за две до перерыва угловой у наших ворот. Как на пожар прибежали в штрафную защитники Эванс и Макнот. Всех своих киевские оборонцы разобрали, а пришельцы остались без охраны. До мяча Чанов не дотянулся и, уткнувшись в Эванса, упал, а Макнот безжалостно расстрелял опустевшие ворота. Вряд ли стоило обвинять голкипера в пропущенных мячах. Выручал, как и в Симферополе, не раз. Просто команда из-за причин, ранее упомянутых, к матчу не была готова.

«Равной борьбы в ответном матче не получилось, — подытожил «Футбол-Хоккей» (№ 10). — Динамовцы уступали соперникам во всех линиях и по всем статьям подготовки». Это правда. За исключением первых 15 минут второго тайма, когда наши ребята попытались спасти игру. Хозяева поля большую часть матча были и хозяевами положения, чаще стреляли по мишени, создали множество моментов, ими же загубленных. Но и двух голов хватило с избытком. Контрдоводов у киевских футболистов не оказалось. Били редко и неточно. Форварды Евтушенко и Блохин без подпитки средней линии оказались на строгой диете. В поисках «пищи» отходили назад. Сил реально угрожать воротам, да еще на таком поле, не хватило. Единственный шанс имел Блохин. Перехватив мяч у защитников, не смог им в выгодной ситуации распорядиться — 0:2.

«Ожидал большего от киевского «Динамо», — скажет после игры Т. Бартон. — Поволноваться нас киевляне заставили лишь в начале второй половины игры».

Не повезло нашему чемпиону, эпидемия травм ведущих игроков и невозможность провести целенаправленную подготовку (очень уж сборная отвлекала) повлияли на его готовность. Иначе, не моргнув, проглотил бы «Астон Виллу» в том состоянии, в каком тогда пребывала. Я так думаю.

А что же тбилисцы, последняя наша надежда? Досталась им варшавская

«Легия»

Грех на жребий жаловаться. Искреннее ему «мадлоба» (благодарность по-грузински). Мог и свинью нам подложить в образе «Тоттенхэма», «Барселоны» или «Порту». Вполне. А он возьми да «Легию» подкинь.

К грандам польского футбола не относилась: всего четыре победы в чемпионатах и семь — в Кубке. Европе показывалась более десяти раз, оставалась незамеченной, никого не удивила. А своих поклонников удивляла — неровной, с перепадами, игрой. То восхитит, то вдруг разочарует. Нынешний сезон «Легии» не удался, осеннюю часть чемпионата провалила — 13-е место. Большие надежды возлагали на приход Казимежа Гурски. С ним связаны наивысшие достижения в истории польского футбола. На ЧМ-1974 сборная Польши заняла третье место, а форвард Лято стал лучшим бомбардиром чемпионата. До того, в 1972-м, выиграла олимпийский турнир и выбила на пути к финалу сборную СССР — 2:1.

Варшава

Грузинские динамовцы, как и киевские (основные поставщики сборной), испытывали схожие трудности. Готовились к матчам порознь, без привлеченных в сборную футболистов, объединялись на несколько дней, когда отпускал их Бесков. И травмы докучали, правда, не в таком количестве, как у киевлян.

Гол, особо на выезде ценимый, забил на девятой минуте Сулаквелидзе. Получив передачу на своей половине поля, двинулся на чужую. Его забегу с мячом поляки не препятствовали, ждали, что дальше будет. Тенгиз ждать не стал и ухнул метров с 25. Мяч задел чью-то ногу, взмыл вверх и по замысловатой траектории спланировал за спину ничего не понявшего вратаря.

Во втором тайме, когда преимущество хозяев стало очевидным, наши сосредоточились на обороне, рассчитывая на контратаки. Но на такой поляне быстрые, шустрые Гуцаев и Шенгелия козырей своих достать не сумели: мяч застревал в лужах или, ударяясь о бугорки, менял направление.

С натиском «Легии», длительным, настойчивым, оборона (активно помогал ей Кипиани) в целом справлялась. Когда становилось тяжко, выручал Габелия. Это был его день. Отбивался, бросался в ноги, безошибочно сыграл на выходах... А под конец вытащил мяч, направленный Кусто в верхний угол. Однажды, когда вратарь не дотянулся до мяча, гостей спасла штанга — 1:0. Дома будет легче. Гурски трезво оценил ситуацию, сказал, что шансы на выход в полуфинал у его команды невелики, но благоприятного исхода все же не исключал.

Тбилиси

С первых минут решительно настроенные поляки взяли под персональный контроль тбилисских форвардов и при первой возможности угрожали воротам. Топольски из выгодной позиции пробил неточно, два вслед за тем угловых ни к чему не привели. Дабы не искушать судьбу, динамовцы усилили темп и к середине тайма организовали широкомасштабные наступательные операции с привлечением хавбеков и защитников. Попытку Сулаквелидзе повторить варшавский маневр гости ликвидировали. Через несколько минут столь же стремительный марш-бросок совершил защитник Муджири. Пробить ему не дали, но, оценив обстановку, он успел отпасовать партнеру. Шенгелия сыграл на опережение (его хлеб), на долю секунды коснулся мяча раньше соперника и протолкнул его в ворота — 1:0. После перерыва, имея два гола в запасе, грузины прибегли к «политике сдерживания». И своего добились.

Кто следующий? «Барселона»? Никак нет. Уже хорошо. Может, «Тоттенхэм»? Опять мимо. Неужто «Порту»?

Не угадали. Португальцев переехал

«Стандард»

из Льежа — 2:0 и 2:2. Удивляться нечему, бельгийский футбол — на подъеме. На ЧЕ-1980 сборная получила серебро. Что же до «Стандарда», клуб старейший, дедуля уже, родился в конце XIX века. Не самый титулованный в стране, трофеев все же собрал немало, в последний раз выиграл чемпионат в 1971-м.

В течение десяти последующих лет повторить успех не довелось. Надежды связывали с Раймоном Гуталсом, лет десять поработал со сборной. В Льеже усадили его в тренерское кресло в 1981 году. Перелопатил состав, пригласил голландского хавбека, двукратного вице-чемпиона мира Хаана. В нападении феерил игрок сборной Голландии Тахамата, из Швеции пригласили Вендта. Немало футболистов выступали за бельгийскую сборную — вратарь Прюдомм, защитники Геретс, Плессер, Меувс, полузащитник Вандерсмиссен... Результаты пошли в гору, и к моменту первой игры с тбилисцами «Стандард» лидировал в своем чемпионате.

Столица Грузии

Интерес к матчу в столице Грузии зашкаливал. Стадион «Динамо», часто заполненный, в день игры словно раздвинулся, и на 75-тысячных трибунах (по официальным данным) разместилось 88 400 зрителей! Помимо проблем, не позволивших провести цельную подготовку к матчу (повторяться не стану), возникли и с составом. Не смогли сыграть опытный защитник Хинчагашвили и его партнер по амплуа Муджири.

Гуцаев, способный разобрать на части любую оборону, из-за повреждения покинул поле уже на 20-й минуте. Встреча проходила под аккомпанемент дождя, пусть мелкого и нудного, но успевшего подпортить газон, сделать его скользким и тем самым ограничил эффективность скоростных атак хозяев.

Уже на третьей минуте перед зрителями (пожалуй, и футболистами) предстала картина непривычная. Кипиани бил штрафной. Осмотрелся, разбежался, замахнулся... И в этот момент большая группа бельгийцев, словно по чьему-то сигналу, синхронно двинулась вперед, и партнеры Кипиани, кому предназначалась передача, оказались в большом коллективном офсайде.

Этот нехитрый прием гости повторили к середине тайма, не только при стандартах, девять раз! Динамовцы не смогли подобрать ключик к непривычному для них маневру и каждый раз попадали в офсайдную ловушку.

Прием рискованный, необходимы организованность, синхронность действий. Важно уловить момент, когда соперник делает острую на партнера передачу и мгновенно выдвинуться вперед, чтобы оставить его не у дел. Малейшее промедление хотя бы одного игрока или судейская ошибка могли обернуться неприятностями. В тбилисском матче этого не случилось. Правда, однажды мяч от защитника отскочил к успевшему угодить в офсайд Шенгелии, но судья игру не остановил: от чужого «вне игры» не считается. Рамаз вышел в одиночестве на ворота и пробил. Мяч, «поцеловав» перекладину, пределы поля покинул.

В общем, владея преимуществом, тбилисцы практически ничего путного не создали. «Стандард», построив игру на подвижной обороне, редких и резких контратаках, преуспел. Только Тахамате позволил тренер не оттягиваться в защиту. Он барражировал в районе центрального круга. Незадолго до конца тайма ему последовала передача. Перед ним — два защитника. Одного обыграл, со вторым сближаться не стал, потому как заметил открывшегося в штрафной Дардена. Нацеленный пас, великолепный удар головой в самый угол цели достиг.

В перерыве Ахалкаци объяснил ребятам, что делать надо. Поняли, отказались от бесполезных обостряющих передач и пошли в обыгрыш. Сразу возникли моменты. Гости сориентировались, свистали всех назад. Сработали неплохо и числом, и умением. Заключительный 15-минутный штурм выдержали, счет сохранили и поставили динамовцев перед ответной встречей в сложное положение. Но не безнадежное. Гуталс это понимал и послематчевую пресс-конференцию завершил так: «Сегодня тбилисское «Динамо» не проявило всех своих возможностей, и это вынуждает нас серьезно готовиться к повторной встрече».

Льеж

За две недели, что отделяли встречи соперников, грузины не провели ни одного матча и отправились в Льеж двумя потоками: один прибыл из Союза, другой — из Аргентины. Когда советская группа приблизилась к отелю, увидела на балконе второго этажа шестерых товарищей, днем раньше прилетевших из Буэнос-Айреса. Это тбилисская диаспора в сборной. Ни в одной из двух делегаций не было Гуцаева, он продолжал зализывать раны в Тбилиси. Что тут говорить, разделенная на две части команда пребывала в разной степени тренированности, а «аргентинцы» явились из другого часового пояса и проходили акклиматизацию. Все это не могло не отразиться на игре команды, вынужденной обыгрывать непростого соперника на его поле.

Чуда не случилось. Бельгийцы отдали гостям мяч, позволили им порезвиться, изящные комбинации разыгрывать, но на подступах к штрафной легко их разрушали. За всю игру динамовцы получили единственный по-настоящему реальный шанс: с выстрелом Какилашвили в верхний угол не без труда справился Прюдомм. «Стандард» удивил гостей еще одной домашней заготовкой. Геретс вбрасывал мяч из-за боковой линии метров на 30-35 и сеял панику в грузинской штрафной. До поры до времени проносило, а в середине тайма заготовка сработала. Вендт головой скинул мяч на Дардена, и тот, тоже головой, забил. Два его гола, в гостях и дома, остановили нашу команду в шаге от финала. Голеадор имел возможность забить еще, если бы на его пути не встала штанга. А Вендту на позволил отличиться Габелия.

Нодар Ахалкаци, входивший в тренерский триумвират сборной, по прошествии некоторого времени объяснил причины проигрыша. О них я не уставал повторять: «Мы не сумели качественно подготовиться к матчам со «Стандардом», потому что почти полкоманды постоянно вызывали в сборную». Недовольства прямым текстом не выразил, но между строк слышался вопрос: стоило ли в непосредственной близости от финала, не исключено, и победы в престижном европейском турнире, отвлекать лучших игроков ради участия в товарищеских матчах сборной? Подобные чувства наверняка и Лобановский испытывал, но не счел нужным об этом говорить.

Между тем «Астон Вилла» набрала приличную форму, расправилась в полуфинале с «Андерлехтом», а в финале — с самой «Баварией». Формально она стала лучшей командой Европы. А «Стандард» уступил в заключительном поединке «Барселоне» — 1:2. Будь чиновники, зацикленные на сборной, разумнее в своих решениях, создали бы двум нашим клубам оптимальные условия для подготовки к весенней еврокубковой сессии. Глядишь, киевляне прошли бы сырых еще в середине марта англичан и титул чемпионский, набрав к маю приличную форму, сумели бы получить. Да и тбилисцам по силам было повторить прошлогодний успех в Кубке кубков. Утверждать, естественно, не возьмусь, но такой возможности не исключаю.

Функционеры и журналисты, конечно, разочарованы, я бы сказал раздражены, однако сдерживали себя: негоже перед главным футбольным событием четырехлетия травмировать игроков сборной (да и кто позволил бы), а оправдать неудачи смягчающими обстоятельствами, о них мы не раз упоминали, не сочли нужным. Все же некоторые СМИ, не найдя весомых аргументов, обвинили тбилисских футболистов в неподобающем поведении в Льеже.

Корреспондент АПН в Бельгии

О. Полищук завершил небольшую заметку в «Комсомольской правде» (от 23 апреля) такими словами: «Проявили они (тбилисцы. — Прим. А.В.) лишь нервозность да несдержанность, «заработав» три предупреждения». Развил тему в том же номере газеты

Н. Долгополов: «Единственное, на что хватило игроков, так это на бесконечные обращения к судье, на театральные жесты... Желтые карточки стали справедливым наказанием за чересчур жесткую, иногда невыдержанную и несвойственную команде игру». Эстафету подхватил «Советский спорт». Подробности опускаю.

Кто смотрел матч в Льеже, знает, что поводов для недовольства западногерманский арбитр Ределс предоставил тбилисцам немало. Нередко (скажу деликатно) ошибочно срывал атаки динамовцев, определяя положение «вне игры». А в жестких единоборствах (обоюдных) чаще наказывал гостей. Страсти в матче, в шаге от финала, накалялись, нервы натянуты, а предвзятые (прошу прощения — ошибочные) судейские решения градус повышали. Спорить с судьей — себе дороже: решения своего не изменит, а неприятностей не оберешься. Все это понимали. Но грузины — народ экспансивный, в пылу неудачно сложившегося матча ребята болезненно реагировали на несправедливые свистки арбитра. Не оправдываю их, объясняю.

Сергей Сальников, футболист экстра-класса и превосходный журналист, сосредоточился исключительно на игре тбилисцев, был предельно корректен, похвалил команду («В целом динамовцы выглядели лучше, чем дома») и вышедшего на поле после перерыва молодого Михаила Месхи, сына Месхи-старшего, уникального футболиста. Резервист, похожий манерой игры на отца, внес в действия динамовцев свежую струю и был замечен прессой благодаря, цитирую Сальникова, «манере дриблинга, в которой изящество органично сочеталось с дерзостью поиска».

Не повезло парню. Развернуться не позволил ему один из лучших в те годы в Европе защитник Геретс. Резюме Сальникова: «В данном случае горечь поражения может скрасить сознание того, что динамовцы уступили команде с достаточно высокой игровой культурой. К пользе же проигравших — опыт, хотя и печальный, но очень полезный, которым они вольны распорядиться по своему разумению» («Советский спорт» от 2 мая).

Извлекать уроки из поражений автор призвал футболистов. Мне кажется (уверен даже), не мешало бы сделать выводы из неудач и «безгрешным», всегда правым (таковыми себя считали) спортивным функционерам.