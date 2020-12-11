Не как у людей: дома уступаем, в гостях побеждаем

Летопись Акселя Вартаняна. 1980 год. Часть вторая

Среди прочих предсезонных тем центральное место займет сегодня поединок международный. Спортивным, прежде всего футбольным, контактам с иноземцами властители дум придавали первостепенное значение. Человек я зависимый, ведомый и обязан считаться с существовавшими тогда приоритетами. Но главному принципу, хронологическому, не изменю, изложу события по мере их поступления — обо всем по порядку.

Порядок обычный: в конце декабря — начале января наши команды, отгуляв отпуск, приступали к повседневной рутинной работе. На первых порах — в зале, в теплых краях — на воле. В 1960-е годы начальники, чтобы придать подготовке характер организованный, предложили им принять участие на добровольно-принудительных началах в зимнем турнире «Подснежник». Не прижился цветочек, очень скоро увял. Предпринятая вскоре вторая попытка —

Турнир «Недели» —

удалась. Оказался турнир более устойчивым. Уж больно тепличные создали ему условия, оранжерейные, под крышей нежился. Поскольку проводился в третьей декаде января, грубо вмешивался в тренерские планы, и не все наставники были готовы ради навязанной свыше затеи вносить коррективы в предсезонную подготовку. Но были и сторонники. Кто безоговорочно приветствовал новшество, так это болельщики. Как не воспользоваться возможностью увидеть своих любимцев в деле, узнать не по слухам, не по сарафанному радио о приобретениях, изменениях в составе, да и насладиться игрой, особенно на стадии мини-футбольной: динамичной, азартной, результативной, той, что уже давно не наблюдали в скучных, маловыразительных матчах чемпионата. Потому и проблема лишнего билетика, как прежде на «Динамо», позже — в «Лужниках», стала актуальной.

С введением в эксплуатацию крытых спортивных сооружений в Москве и Ленинграде мини-футбол вырос из детских штанишек и переселился в столичный дворец спортивных игр «Спартак» с искусственным покрытием, по размерам приближенный к стандартным футбольным полям. Единственный его недостаток — отсутствие зрителей. Проблему в какой-то мере решил сооруженный к 1980 году великолепный футбольно-легкоатлетический комплекс ЦСКА на Ленинградском проспекте, где поле нормальных размеров (60 на 110 метров) и, как охарактеризовал его не лишенный поэтического восприятия действительности журналист, «прекрасное и словно в яркий солнечный день освещенное». Что немаловажно, трибуны спорткомплекса способны принять более 7 тысяч посетителей.

Здесь и провели с 23 по 28 января матчи московской группы. Ленинградский, тоже превосходный, спорткомплекс «Юбилейный» не смог, в отличие от прошлых лет, принять гостей «по обстоятельствам, от администрации не зависящим». Так объяснили в прессе. Пришлось отсеять более десяти команд, изъявивших желание участвовать в турнире.

В Москве соревновались местные клубы: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо» (динамовцы готовились по собственному графику, в марте им предстояли еврокубковые матчи). Три иногородних — алма-атинский «Кайрат», ташкентский «Пахтакор» и львовские «Карпаты». Столько же иностранных. Это болгарский «Академик», завсегдатай зимнего турнира, к нам уже в четвертый раз пожаловал, лавров не снискал, однако тренеров спортивные результаты не особо огорчали, видимо, придерживались олимпийского принципа: победа — ничто, участие — все. Пожаловали к нам еще венгерский МТК и чемпион Финляндии — ОПС («Оулун Паллосеура»).

Разбили десятку на две подгруппы по пять команд в каждой. График тяжелый: игры ежедневно, в связи с нечетным числом участников кто-то поочередно получал день отдыха. Победители подгрупп вышли в финал, участь оставшихся вторыми — матч за третье место. Остальные — свободны.

Из иностранцев только венгры заняли второе место, но уступили ЦСКА (0:3) и остались вне призовой тройки. «Академик» и ОПС оказались в разных подгруппах, и было похоже, что они вели заочный спор за «звание худшей команды». Кто выиграл пари, ответить затрудняюсь: обе проиграли все встречи.

А победил, как и в прошлом году, наш чемпион, «Спартак». Одержал в финале волевую, можно сказать, историческую победу над «Торпедо». Дело в том, что в последний раз «Спартак» выиграл у автозаводцев 20 июля 1970 года 2:0. С тех пор на протяжении десяти (без малого) лет в 17 между ними единоборствах в чемпионате и пяти в Кубке СССР «Спартак» ни разу не сумел обыграть торпедовцев. В главном турнире он уступил землякам безоговорочно: +0=7-10, 11-29. Даже в прошлом году, золотом, чемпионском, красно-белые не смогли взять верх над аутсайдером («Торпедо», опустившись на 16-е место, едва не вылетело) — 1:1 и 0:1. Все пять кубковых поединков в тот период в основное и дополнительное время завершились вничью.

И финал турнира «Недели» не предвещал чемпиону ничего хорошего. В середине первого тайма торпедовец Васильев, получив мяч в центре поля, как на тренировке, обвел на пути к воротам троих соперников, а когда остался с глазу на глаз с Дасаевым, легко его переиграл. Сквитал счет на 56-й минуте молодой, давно обративший на себя внимание специалистов Черенков. Победный гол забил Ярцев — 2:1.

Это был пятый гол Ярцева на турнире, сделавший его самым метким стрелком. По мнению жюри, лучшими игроками турнира стали вратарь Дасаев («Спартак»), защитник Суслопаров («Карпаты»), полузащитник Васильев («Торпедо»), нападающий Гаврилов («Спартак»). Что-то уважаемые члены жюри напутали: вообще-то амплуа Васильева — нападающий, Гаврилов играл в полузащите, сейчас сказали бы — под нападающими. Специальный приз учредили для лучшего зарубежного футболиста. Достался он венгерскому форварду Тереку, игроку национальной сборной, участнику ЧМ-1978.

Загранкомандировки

В месячном промежутке между турниром «Недели» и групповым этапом Кубка СССР (начался в последний день зимы) клубы высшей лиги занимались привычным делом — старательно месили грязь на побережье Черного моря. Кому повезло, те некоторое время продолжали подготовку за рубежами родной отчизны. Счастливчиков в этот раз набралось немало — 11 команд из 18. Вмиг разлетелись в разные стороны. Направлений три. Первое, самое доступное, — ближнее зарубежье. Тогда под ним разумели страны социалистического содружества, скрепленные экономическими (СЭВ) и военными (Варшавский договор) узами. Самая среди них близкая по территории, языку, вероисповеданию — Болгария. Ее даже шестнадцатой советской республикой называли. Паломничество в братскую страну совершили семь команд и сыграли там 40 матчей из общего числа 57. Социализм строили и югославы, но ни в одну из названных организаций войти не пожелали. Хоть они и схожи по названным признакам с болгарами, но братской Югославию у нас не называли. Облюбовал ее для подготовки к сезону московский «Локомотив», ежегодно посещавший эту прекрасную страну.

Второе направление — пиренейское. В недружественной нам Испании и Португалии недолго гостили столичные «Торпедо» и «Динамо». Третье — дальнее зарубежье, очень дальнее. Тбилисцам, чтобы добраться до места, пришлось пересекать Атлантический океан. Не буду томить — Аргентина. В футбол играть там умели, да так здорово, что на ЧМ-1978 аргентинскую сборную короновали, признали сильнейшей на планете. И клубы толк в английской забаве с мячом знали. Отсюда и внимание в советских СМИ к заокеанскому турне тбилисцев. «Футбол-хоккей» (№ 8), когда вернулись, аж две полосы поездке динамовской уделил, интервью с игроками организовал.

Непросто пришлось тбилисцам. Перелет сложный, более двух суток до места добирались, акклиматизацию, особенно в первую неделю, перенесли тяжело, непривычная для начала февраля жара (+30), жесточайший график — пять игр за девять дней. Первую с одним из сильнейших в Аргентине клубов, «Бока Хуниорс», двукратным победителем Кубка чемпионов Южной Америки, завершили вничью, Два последовавших затем проигрыша с минимальным счетом (0:1 от «Велес Сарсфильд» и 2:3 от «Росарио») объяснили последствиями акклиматизации, отсутствием практики (до вылета в Аргентину не успели провести ни одного спарринга) и предвзятым судейством. А концовка удалась. На посошок крупно обыграли сборную провинции Мендоса (4:1) и клуб «Сан-Мартин» (5:2). При равном количестве побед и поражений по разности мячей (12-8) грузины аргентинцев превзошли. Учитывая смягчающие обстоятельства, результат на родине признали вполне приемлемым.

Делились впечатлениями от поездки игроки из группы атаки — капитан команды Манучар Мачаидзе, Кипиани и Гуцаев. Говорили больше о соперниках, восхищались мастерством южноамериканских виртуозов. В остальном... Посетовали на ужасные поля, не уступающие качеством советским. А пострадавший Гуцаев жаловался на откровенную грубость (с попустительства судей) защитников: его уже в первом матче «подковали, да так основательно, что на поле больше не вышел, лечился, а за матчами товарищей с трибуны наблюдал».

Через несколько дней уже в Тбилиси, в беседе с корреспондентом русскоязычной газеты «Заря Востока» (от 15 февраля), Мачаидзе подтвердил — две победы хозяев организовали свои судьи: «Мы играли с сильными командами и могли не проиграть, если бы местные арбитры судили объективно». Поразило его другое: «Мы были удивлены тем, что аргентинская пресса словно не замечала нашего приезда. Она была полностью поглощена восхвалением своих команд. Создавалось впечатление, что, кроме Аргентины, в других странах футбола не существует».

Все это присказка. Главное событие предсезонного периода матчи официальные. Защищать честь советского футбола на международной арене предстояло московскому «Динамо».

Еврокубковый сезон-1979/80, как мы знаем, сложился для наших клубов неудачно. Только столичные динамовцы, играя в Кубке кубков, дожили до весны. Со жребием повезло. Албанцы общаться с нами не пожелали, а посредственную португальскую «Боавишту», не сумев ее обыграть, прошли благодаря голу, на ее поле забитому, — 0:0 и 1:1. Так и добрели до четвертьфинала. Стадия серьезная, как и соперники, ее достигшие. Здесь и миланский «Ювентус», и лондонский «Арсенал», и «Барселона». Не приведи Господь. Если небеса все еще благоволят динамовцам, сведут с югославской «Риекой». Ни то ни другое — предложили французский

«Нант»

Непрост. Окреп, возмужал, в последние несколько лет на виду: в сезоне-1976/77 золото получил, третье по счету. Два следующих года вторым оставался, а ныне вновь на первое замахнулся. Во Франции в начале марта, перед встречей с «Динамо», чемпионат в разгаре, и соперник наш надежд на первенство не оставил (в итоге золото добыл).

Тренер, Жан Венсан, — человек знатный. На ЧМ-1958 был в основе сборной Франции, получившей первые медали на первенствах мира — бронзовые. Помогал ему Роберт Будзински, участник чемпионата мира 1966 года в Англии. В команде много молодежи, способной, талантливой. И игроки сборной водились. Вратарь Бертран-Деман и защитник Босси, лучший футболист страны 1979 года, оба играли в своей сборной на чемпионате мира-1978 в Аргентине. У Тиссо, Айаша, Бибара — им по 18-20 лет — все впереди, в 1986-м в Мексике медали за третье место получат вместе с тренером Анри Мишелем. А пока ветеран, 32-летний месье Мишель, их партнер по команде, — ее капитан. В общем, оппонент наш не подарок. Правда, могло быть хуже.

Первая игра — 5 марта в Тбилиси. Город для москвичей счастливый. Принимали их в это время года как своих, болели горячо. Динамовцы были признательны грузинам за поддержку, благодаря которой, как сами признавались, им сопутствовал успех. Напомню. Ранней весной 1978-го, обыграв здесь испанский «Бетис» (3:0), вышли в полуфинал Кубка кубков, в коем, тоже в Тбилиси, еще и венскую «Аустрию» одолели — 2:1.

Матчи во всех трех евротурнирах игрались в то время по средам. «Нант» прибыл в столицу Грузии заблаговременно, в воскресенье. Сопровождали ее три сотни болельщиков, более трех десятков журналистов и мэр города Ален Шенар с супругой. Тбилиси и Нант — города-побратимы. Встретили дорогих гостей, как и подобает городу с говорящим названием (в переводе с грузинского Тбилиси — «теплая вода»), тепло. Широко улыбалась им и погода: солнечно, температура +12. Такую и в день матча обещали. Верили метеослужбам разве что люди наивные или беспросветные оптимисты. Но вновь ввели их в заблуждение: накануне матча капал дождь, во время игры было сыро, мокро, температура, хоть и плюсовая, заметно в градусах потеряла.

Гости ходили на тренировки как на работу, ежедневно, по два раза на дню. Тренеры представление о соперниках имели: Будзински посмотрел на динамовцев 30 января в Лиссабоне, где москвичи проиграли «Бенфике» 1:2. А очередной динамовский тренер, недавно назначенный Евгений Горянский, слетал в Нант, чтобы оппонента в деле увидеть. Увидел, как он в матче французского чемпионата «Сент-Этьен», не особо себя утруждая, обыграл — 2:0. «Нант», рассказывал тренер по возвращении на родину журналистам, впечатлил: команда техничная, атакующая, играет по системе 4-3-3. Понравились Бертран-Деман, Рампийон, Амисс, а особенно — Мишель. Пожаловался на небогатую игровую практику. Помимо «Бенфики» провели три матча в Болгарии: победили в юморном Габрово (1:0), в городе Нова Загора разгромили аборигенов (8:0), а со сборной Болгарии сыграли вничью 1:1. На нашем черноморском юге уступили «Арарату» (2:3) и обыграли «Ротор» 3:0. С «физикой» порядок, об остальном говорить сложно, игра покажет. Главное — все здоровы.

«Динамо» — «Нант»

«Мы приехали в Тбилиси не только обороняться», — заверил Венсан на пресс-конференции журналистов. В том, что схема с тремя чистыми форвардами не просто слова, 30 тысяч зрителей стадиона «Динамо» и специалисты убедились, как только игра началась. Тройку нападающих постоянно поддерживала подвижная, мобильная средняя линия, фрагментами и крайние защитники. Изящное обращение с мячом, игра комбинационная, гармоничная, быстрый переход от обороны к атаке и наоборот в какой-то мере удовлетворили избалованного грузинского зрителя с высокоразвитым эстетическим вкусом.

В чем могли москвичи на равных конкурировать с гостями, так это в физической готовности, для марта вполне приличной. В остальном... Много технического брака, частые необоснованные потери мяча, неточность в передачах и ударах по воротам. Больше другое печалило: в действиях ребят сквозили равнодушие, апатия, играли слишком уж рассудочно, осторожно, наступали с оглядкой на тылы. Если и вспыхивали при поддержке темпераментных трибун, то ненадолго.

Пассивностью хозяев французы воспользовались во втором тайме. Причем не в контратаках, а в хорошо организованных наступательных операциях с участием осмелевших оборонцев. Сначала Тюссо в поисках партнеров, готовых принять от него мяч, преодолел на хорошей скорости большое расстояние. Поскольку их успели перекрыть, оставленный без внимания защитник беспрепятственно достиг границы штрафной площади и пробил. Мяч вонзился в нижний угол охраняемых Гонтарем ворот. Минут за пять до конца другой защитник, Бибар, только что вышедший на замену, пронесся по своему флангу и переадресовал мяч Пеку. Четкий удар форварда неотразим — 0:2. Ну и ну.

При таком раскладе ловить в Нанте нечего. Однако ехать туда надо, таковы требования УЕФА, подчиняться обязательно. Времени не очень много, но есть целые (правильнее — всего) две недели. Как с максимальной пользой их провести? А ведь в начале марта у нас первая фаза Кубка СССР в восьми зонах разыгрывалась. Динамовцы в восьмой оказались. Вот и возможность весьма кстати подвернулась сочетать приятное с полезным: и задачу местного значения решить, и соревновательную практику перед ответной встречей с «Нантом» получить. Иначе начальники наши решили (им ведь сверху виднее) и людям о своем решении через СМИ сообщили: в связи с участием московского «Динамо» в Кубке кубков для лучшей подготовки к ответственному международному турниру команду от зонального кастинга кубкового освободили, дали зеленый свет и без отбора обеспечили ей место в одной восьмой части финала.

Благо в скоротечном кубковом турнире промежуток между групповым этапом (проходил по круговой системе) и стадией плей-офф небольшой. 10 марта определились победители восьми зон. На скорую руку скомпоновали из них пары, и уже 15-го (за четыре дня до ответной встречи в Нанте) сошлись они в бескомпромиссных поединках за право пробиться в четвертьфинал. Поблажек динамовцам уже не делали, предложили поговорить по-мужски с одноклубниками из Минска. Распространяться об этом матче, поскольку подробный разговор о союзном Кубке нам предстоит, не стану. Скажу только: москвичи выиграли, в следующий круг прошли и пользу извлекли немалую — проверили себя в боевой обстановке, настроение себе подняли. Успели провести еще парочку контрольных матчей и отправились во Францию выполнять гражданский долг. Без особой надежды на успех — таково мнение широкой общественности.

«Нант» — «Динамо»

Приняли динамовцев как старых добрых друзей. Комфортно, со всеми удобствами разместили, желания вмиг выполняли. Потренироваться изволите? Нет проблем, пожалуйста, сколько угодно и где угодно. В вашем распоряжении восемь принадлежащих клубу полей. Выбирайте любое. Об их качестве рассказал сопровождавший команду Виктор Понедельник (с болью в сердце воспринял уход из жизни замечательного человека, прекрасного футболиста. Был с ним знаком, общался, больше по телефону. Мою навязчивость Виктор Владимирович переносил стойко, на многочисленные вопросы отвечал подробно, толково... Пусть земля будет ему пухом).

Пройдя, будучи футболистом, жестокие испытания отечественными полями, Понедельник, когда знакомился с зарубежными, описывал их (насколько позволяла предоставленная редакцией площадь), едва сдерживая восхищение. Видимо, в тот день редакторская рука прошлась по этой части его репортажа основательно. Но то, что осталось, суть увиденного передает: «Великолепные, удобные по всем параметрам зеленые поля, они не пустуют ни одного дня». Такого же качества и уровня, добавил, гостиница с медико-восстановительным центром.

Перед матчем Горянский (он тяжело пережил неудачу в Тбилиси) пришел в себя (время лечит), приободрился даже. Настолько, что, беседуя с ним, советские журналисты в голосе коуча уловили оптимистические нотки: «Мы не собираемся в Нанте быть в роли мальчиков для битья... У нас есть возможность исправить положение, доказать, что не все потеряно». Гарантию, конечно, не дал. Да никто не мог дать, даже государственный банк СССР. Все же небольшую надежду в людей, всегда верующих (несмотря на постоянные разочарования) в лучшее будущее, заронил.

Возрастала она с каждой минутой. Динамовцы, как и в выездном матче с «Боавиштой», преобразились. После отвратительной домашней игры показали, не побоюсь этого слова, неплохой класс, приправленный волевым настроем, жаждой борьбы и неистребимым желанием победить. Выдержав начальный порыв хозяев, они принялись выполнять атакующий тренерский план. К единственному номинальному форварду Газзаеву (самому активному в Тбилиси) товарищи присоединились охотно. Вместе с ним участвовали в наступательных операциях Максименков, Минаев, Петрушин, включенный в основу Колесов. А также фланговые защитники -Маховиков (его девиз — «нападение — лучшая защита»), Ловчев (совершил два затяжных, на 50-60 метров, рейда) и Бубнов, исполнивший в Нанте роль опорного хавбека.

Постоянно меняясь местами, они на приличной скорости плели сеть комбинаций и вынудили французов отступить на свою территорию. Вратаря и оборону, в коей выделялся Босси, напрягали сверх меры. «Это точно та команда, которая играла в Тбилиси?» — недоумевал обозреватель газеты L'Equipe, известный в Европе специалист Робер Вернь.

То, что должно было произойти, случилось в середине тайма. Маховиков совершил очередной набег на вражескую территорию, узрев свободного Газзаева, незамедлительно передал ему мяч. Валерий Георгиевич (тогда еще просто Валерий) без промедления продолжил путь мяча в штрафную, где его настиг Максименков и пробил в штангу. Первым к отскочившему мячу поспел Минаев и в невероятной толчее исполнил небольшой этюд: одним касанием укротил мяч, развернулся, ложным движением убрал защитника Рио и пробил мимо выбросившегося ему навстречу вратаря — 1:0. Все сделал быстро, четко, красиво.

По схожему сценарию развивалась еще одна результативная комбинация. Опять Маховиков бесцеремонно вторгся во владения хозяев и поделился мячом на сей раз с Максименковым. Многоокий хавбек (он видел все, что происходило вокруг) периферическим зрением или чрезмерно развитым шестым чувством заметил набравшего ход Газзаева и немедля «вырезал» ему идеальный пас. Форвард, опередив защитников и вратаря, выполнил свою прямую обязанность. 2:0 в матче и 2:2 в двухраундовом поединке. Надежда (ее собирались похоронить после первого матча там же, на поле тбилисского стадиона), словно пушкинская мертвая царевна, проявила признаки жизни: порозовели ланиты, заалели уста, участилось дыхание, приоткрылись очи... До конца тайма пять минут. Продержаться бы, а там посмотрим.

Не получилось. А все Мишель. Вездесущий капитан, либеро (по манере игры напоминал бесподобного Кайзера Франца Беккенбауэра), не раз дальними ударами (близко не подпускали) проверял боеспособность Пильгуя. Дальше угроз дело не шло, вратарь справлялся. Но капитан упорствовал и своего добился. Пристрелявшись, скорректировал прицел и ухнул что есть мочи: ядро вонзилось в «девятку». Пропустили буквально через две минуты после живительного гола Газзаева. Пропущенный гол значительно осложнил задачу. Опять надо забивать. Хватит сил поддержать принятый темп? На дворе все еще март.

Меткий выстрел Мишеля расстроил ребят. Французы встрепенулись, оживились притихшие было трибуны. Поняв, что самое страшное позади, хозяева почувствовали себя увереннее, игра пошла на встречных курсах со взаимными шансами. А первыми использовали его французы. Гол Туре, вновь восстановивший по сумме двух встреч комфортное для своих преимущество, погрузил нашу надежду в летаргический сон. Всем все стало ясно. К чести москвичей, белый флаг они не выбросили, продолжали бороться, и за две минуты до конца Колесов забил третий гол, обеспечив «Динамо» победу — 3:2. Вполне в этом матче заслуженную. Увы, общий счет (3:4) вывел в полуфинал «Нант». Впрочем, справедливо: в Тбилиси он был сильнее «Динамо».

Обидно. Обыграв в хорошем стиле сильную команду на его поле, в полной мере ощутили горечь от проигранного в Тбилиси матча. Что ж, как говорится, нет худа без добра, или баба с возу — кобыле легче. В том смысле, что теперь все внимание — делам внутренним. Кубок на носу. Дней через десять после возвращения из Франции с занятого в Сочи четвертьфинального плацдарма штурмовать надо будет. Соперник известен, серьезный — киевское «Динамо». Чемпионат вот-вот начнется. Так что будет возможность вновь прорубить окно в Европу. Используем? Не знаю, далековато все это, за линией горизонта, отсюда не видно. Сейчас у нас много других дел, не терпящих отлагательств. К ним в следующий раз и приступим.