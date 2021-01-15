Летопись Акселя Вартаняна. 1980 год. Часть пятая.

«Спартак»: бои на двух фронтах

Подготовительную работу перед открытием чемпионата вроде провели, о готовности всех структур и самих участников доложили, как и о небольших изменениях в Положении. Флаг серпасто-молоткастый на девяти стадионах, преимущественно южных, подняли и торжественные звуки гимна государственного выслушали, матчи первых туров обсудили... Ан нет. Не стану оправдываться, не имею такой привычки. И винить никого не буду. Так уж получилось, что учредитель приза

«Вместе с командой»

федерация футбола ДСО профсоюзов, внес дополнения в условия довольно сложного конкурса с некоторым опозданием. Счел необходимым ознакомить вас с новшествами, к тому же события в некоторых матчах имели к ним непосредственное отношение.

Если помните, баллы по специальной шкале начисляли с учетом посещаемости календарных матчей, поведения зрителей на трибунах и футболистов на поле. В связи со вступлением в строй похорошевших, обновленных, реконструированных к Олимпиаде стадионов Москвы, Ленинграда, Киева и Минска учредители обещали в каждом туре дополнительно премировать соискателей сотней баллов при условии, что на трибунах соберется от 20 до 50 тысяч зрителей. Ввели бонусы: за каждую тысячу посетителей стадионов сверх максимальной суммы премировали одним баллом. А за каждую недостающую тысячу от нижнего порога, двадцатитысячного, по одному баллу обещали снимать.

В матчах скандальных, с буйным поведением зрителей или футболистов, жюри (состояло из инспекторов, представителей федерации футбола, ДСО профсоюзов, общественности и журналистов) вовсе грозилось лишить очков команды хозяев поля. Болельщики «Карпат» и «Шахтера» то ли не знали о дополнениях, то ли не придали им значения, но клубы свои подвели.

Уже 7 апреля в игре второго тура «Карпаты» ? ЦСКА тбилисский арбитр Володи Миминошвили оставил в графе протокола «Поведение зрителей» такую запись: «Бурное. На 75-й мин со стороны южной трибуны в поле от боковой линии примерно три метра была брошена взрывчатка, по радио было объявлено о порядке на стадионе, что при повторении игра будет прекращена. Поблизости от места взрыва никто не пострадал».

В СМИ, в том числе в корреспонденции львовского корреспондента Румянцева в «Советском спорте», об инциденте никто не упомянул. Лишь через неделю, 15 апреля, «Комсомольская правда», находившаяся в интенсивной переписке с читателями, опубликовала отрывок из письма очевидца львовского матча. Пересказав содержание записи арбитра, он добавил подробностей: «На трибунах много пьяных людей, они изрыгали нецензурную брань». В каких выражениях, не указал. Что же до поведения львовских болельщиков, случай далеко не первый. Футбольная федерация и Спорткомитет СССР не раз предупреждали администрацию стадиона «Дружба» о последствиях в случае повторения беспорядков, вплоть до дисквалификации стадиона и перенесения домашних матчей «Карпат» в другие города. Дальше угроз, как обычно, дело не пошло.

В Донецке обеспечили и выпивкой, и закуской

Пошаливали, случалось, и на стадионах других городов. Не «искусство ради искусства», как ныне, мол, раз уж пришли, показать себя надо, позажигать (в прямом смысле слова), в кулачных боях с противной стороной схлестнуться, стенка на стенку... Отнюдь. В то время причина агрессивного поведения зрителей одна, не раз об этом говорил, ? недовольство судейством. Форма недовольства обычная ? нецензурная брань и, как отмечали судьи в протоколах, «бросание на поле посторонних предметов». Преимущественно использованной стеклотары ? пустые после употребления содержимого бутылки.

Недели через две, в матче тех же «Карпат», уже выездном, в Донецке, заполнившие трибуны зрители провели благотворительную акцию, что отразил в протоколе московский судья Александр Шевченко: «На 73-й минуте с трибуны полетели бутылки и стаканы». Коли стаканы бросали, надо полагать, в бутылках что-то оставалось, было что наливать. Позаботились болельщики о людях: не из горла ведь пить — некультурно, неэстетично и негигиенично. Так и приняли, не закусывая? Обижаете. Арбитр из-за ограниченного в протоколах места детали опустил, а журналисты донецкие отметили: «Полетели на поле стаканчики из-под мороженого и огрызки яблок». Негусто, но, как говорится, чем богаты. Главное ? от души. К тому же день праздничный, в прошлый раз его упоминал, правда, по другому случаю. 22 апреля страна праздновала 110-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Не отметить юбилейную дату великого атеиста ? большой грех.

С щедростью у донецких любителей не очень получилось. Судя по записи еще одного московского арбитра, Валерия Баскакова, и с точностью проблемы были. По окончании матча «Шахтер» ? «Кайрат» он заполнил соответствующую графу документа: «Направляясь в проход с поля, с трибуны в адрес судей была брошена бутылка, но не попала». И слава богу.

Работа с протоколами (через мои руки тысячи прошли), помимо пользы практической, информационной, еще и развлекуха. Сегодня, после встречи Нового года и в преддверии старого Нового (когда эти строки писались), можно немного расслабиться. Праздники, увы, кончились, настали трудовые будни.

Успешный дебют Евтушенко

Последний взгляд на таблицу мы бросили, когда участники чемпионата миновали пять начальных туров. На первых четырех местах с семью очками удобно расположились все имевшиеся в наличии динамовские команды ? Москвы, Киева, Тбилиси и Минска. В следующем, шестом, недруги и завистники порчу на них навели. Профессионально сработали ? на четверых лидеров очко жалкое, дохлое получили ? Киев из Алма-Аты увез (2:2). Остальные проиграли с одинаковым счетом ? 0:1. Тбилисцы в Одессе, минчане во Львове, москвичи уступили землякам-железнодорожникам. На авансцене тут же сменили декорации, теперь лидерство разделили по старой русской традиции на троих. Киеву компанию составили получившие по два очка «Спартак» и «Зенит».

О встрече киевлян в Алма-Ате чуть подробнее. Хозяева избрали вариант «от обороны», с шестью защитниками. Тактика трусливая, порочная. В первом тайме динамовцы наглядно продемонстрировали ее несостоятельность ? 2:1. Но во втором взялись за старое, сыграли на удержание и добровольно уступили инициативу «Кайрату». Тренер тут же поменял защитника Джуманова на нападающего Штромбергера, и хозяева с молчаливого согласия динамовцев усилили темп и создали уйму реальных возможностей, чтобы счет сравнять. То, что не удалось Стукашову, Штромбергеру, Гладилину, сделал за минуту до конца Пехлеваниди ? 2:2. Гости за весь второй тайм не сподобились даже на контратаки, ограничились парой дальних ударов метров с сорока.

Киевские издания недовольства не скрывали: «Кайрат» доказал, что ставка на удержание счета несостоятельна", ? писала 4 мая «Спортивная газета». Пожурил своих и корреспондент «Комсомольского знамени» М. Волобуев: «Негоже фавориту, добившемуся незначительного перевеса в счете, откатываться назад и топтаться большую часть второго тайма у собственных ворот... Наши земляки как бы сами предоставили сопернику шанс на спасение, и тот не преминул воспользоваться им».

Через неделю динамовцы реабилитировались во Львове, в хорошем стиле обыграв «Карпаты» ? 4:2. Один гол забил в своей манере, яркой, мастерской, Блохин. Обыграв на скорости троих защитников и вратаря, он закатил мяч в ворота. Но лучшим игроком встречи признали новичка киевского ? Вадима Евтушенко. Не потому что два гола забил, сыграл сильно, не по возрасту зрело. Дебютант киевлян обратил на себя внимание еще на предсезонных сборах, а после кубкового матча с «Днепром» «Комсомольское знамя» (от 7 марта) уделило Вадиму несколько строк: «Очень понравился новичок ? Евтушенко. Ни тени робости, четкое взаимодействие с партнерами, забил гол, может, не очень эффектный, но предвидеть ошибку соперника и суметь ею воспользоваться ? тоже немало».

Это была первая игра Евтушенко в стартовом составе. Ребята его приняли, тренер доверял. Еще бы ? парень легкий, техничный, игру неплохо «читал», черновой работы не чурался, на ворота нацелен, подыграть всегда готов, отдать вовремя, забить... В первый год вошел в тройку лучших киевских бомбардиров после Блохина и Буряка. Константин Бесков глаз на него положил и в сборную пригласил.

Сильнее ? не значит лучше

Через пять дней после встречи во Львове случилось то, что рано ли, поздно ли должно было случиться: матч со «Спартаком». Для киевлян это третья кряду выездная игра. Соперники подошли к очному поединку с десятью очками.

Суровому испытанию подвергла действующих лиц и зрителей погода: дождь обрушил на них водяные потоки, лил без перерыва. Даже добившись своего, превратив поле в нерабочее состояние, не угомонился, продолжал разрушительную работу. Скользкое поле и мокрый мяч затруднили привычную игру обеих команд. «Спартаку» было сложно созидать, разыгрывать фирменные скоростные комбинации с неожиданными хитрыми ходами, «стеночками», забеганиями, а киевляне лишились одного из главных козырей ? длинных передач, чреватых на таком газоне потерями мяча. Пришлось перестраиваться.

Вышли на поле команды собранные, предельно концентрированные. Настрой боевой. Это почувствовалось с первым свистком отлично отработавшего литовского судьи Ромуальдаса Юшки. Уже на первой минуте Буряк проверил бдительность и мастерство Дасаева. Со сложным, коварным ударом киевского гостя вратарь «Спартака» и сборной справился отменно, и вообще, когда надо было выручать, Ринат выручал, провел игру безошибочно. Как и его визави Роменский.

Киевляне не так уж часто создавали угрозы, но играли с настроением, азартно, применяли жесткий (в рамках правил) прессинг. В мощи, атлетизме, подвижности спартаковцев превосходили, были решительнее в противоборствах и, казалось, выглядели сильнее чемпиона, сумевшего разыграть несколько опасных и приятных глазу комбинаций.

«В футболе быть сильнее и быть лучше ? не одно и то же», ? авторитетно заявил, обозревая матчи очередного тура, Александр Севидов. Мысль развил, не понявшим ее объяснил. И нам не мешало бы послушать специалиста, посему цитату продолжу: «Когда встречаются две команды равного класса, получит преимущество и победит тот, кто лучше играет. Не сильнее, не мощнее, а именно лучше. Для того чтобы обыгрывать равных, необходимо уметь интересно, нестандартно, умно, изобретательно атаковать. Тогда-то команда и будет играть лучше, хотя соперник может выглядеть и более сильным» («Футбол-хоккей» № 21). Иллюстрацией к сказанному стал единственный в матче гол.

Случился на 35-й минуте, когда спартаковский «тыловик» Самохин рискнул, сделал длинную передачу на набравшего ход Сорокина. Мяч, счастливо миновав лужи, достиг адресата. Тот намеревался пробить, но был нейтрализован соперником. Сорокин неожиданно для защитника и спешивших на помощь ему товарищей изящно и хитро откинул мяч пяткой в центр штрафной. Гаврилов, словно ожидая передачу, несильно, но очень точно пробил в самый уголок ? 1:0.

Очень важная во многих отношениях победа сделала «Спартак» единоличным лидером. У него 12 очков. Очком меньше у тбилисцев, разгромивших «Зенит», ? 5:1. Киевляне вместе с «Зенитом» и ростовским СКА сформировали с 10 очками первую пятерку. «Спартак» опередил киевлян, а его тренер Бесков в принципиальном теоретическом споре с Валерием Лобановским вышел вперед ? 3:2. Проиграв в 1978-м обе игры, Константин Иванович одержал затем в чемпионате три подряд победы над оппонентом. Спор продолжится.

То в жар, то в холод

Продвигались киевляне по турнирной трассе в привычном ритме: домашние победы чередовались с очковыми потерями на выезде. После двух рядовых домашних выигрышей у «Нефтчи» (2:0) и «Кубани» (4:0) последовало поражение в Одессе ? 1:2, вызвавшее критику в киевских СМИ. Спортивный обозреватель «Комсомольского знамени» (от 11 июня) М. Волобуев упрекнул руководителей команды в нежелании поступиться принципами, некогда приносившими успех, за что в динамовский огород не бросал в последние годы камни разве что ленивый: «В который раз на полях соперников тактическое кредо киевского «Динамо» оказывается несостоятельным. «Выездная модель», базирующаяся на осторожности и оглядке на свои ворота, вновь подвела их. И хочется в связи с этим задать вопрос руководителям популярного клуба: когда же наконец перестанут делить встречи на «домашние» и «гостевые»? Негоже команде, обладающей высоким атакующим потенциалом, строить тактику на выжидании ошибок соперника, исповедовать принцип: ты меня не трогай, и я тебя не трону».

Высокий атакующий потенциал команда Лобановского с блеском продемонстрировала в следующей игре, домашней, разгромив серебряного призера прошлого года «Шахтер» ? 5:0. Эта победа вынудила журналистов изменить тон ? брюзжащий на восторженный. Хозяева атаковали непрерывно, достигнутым преимуществом не удовлетворились и довели счет до разгромного. Тот же Волобуев, сменив гнев на милость, своих похвалил: «Динамовцы провели встречу с первой до последней минуты на одном дыхании. Словно прислушались наконец к советам, в частности, к недавнему после проигрыша «Черноморцу». Автор заметки явно намекал на свою причастность к прекрасной игре динамовцев, к крупному их успеху.

Динамовцы удостоились комплиментов и от московского журналиста Сергея Шмитько: «К чести киевлян, надо сказать, что в отличие от прошлых лет они не успокоились даже тогда, когда в их активе было уже три забитых мяча. Это ли не лучшая реклама современному атакующему футболу» («Футбол-хоккей» № 25).

Следующая игра, в Ереване с «Араратом», должна была ответить на вопрос: действительно ли динамовцы Киева вняли совету, способны показать атакующий футбол и в гостях? Ответ был получен отрицательный. Судя по сообщению ереванского корреспондента «Советского спорта» (от 1 июля), динамовцы вновь прибегли к выездной модели: «Киевляне выставили шесть «чистых» защитников». Не помогло, быстрые техничные ереванцы легко просачивались сквозь киевскую оборону и после простых на первый взгляд комбинаций, «стеночек» в конце первого тайма и в начале второго забили по голу? 2:0. Счет вынудил гостей атаковать, что в их планы, видимо, не входило, создали всего два более или менее стоящих момента, ликвидированных вратарем Васильевым.

О том же писал 28 июня и ереванский «Комсомолец»: «Желание добыть «его величество очко» заставило Лобановского сделать ставку на оборону... Завладев территорией, «Арарат» атаковал беспрерывно при активном участии защитников. Они и показали, как, играя быстро, широко, в пас, можно взломать плотную оборону». Автор прав, первый гол забил Оганесян с подачи защитника Вартазяряна, второй ? его партнер по обороне Хачатрян. По утверждению журналиста, он «слаломным проходом дойдя до штрафной соперника и сыграв в «стенку» с Оганесяном, вышел один на один с вратарем».

Болельщиков киевской команды и журналистов бросало то в жар, то в холод.

Тут уж не выдержал не раз нами прежде цитируемый Вадим Мирский. Он часто менял место работы, на этот раз выступил 27 июня со страниц «Вечернего Киева». Находясь во власти эмоций, Мирский разрешился статьей «Может, привыкают к поражениям?». Небольшой из нее фрагмент: «Наших земляков охватил полный хаос. Писать такое неприятно. Читать тоже. Упрекая команду за плохую игру, спросим себя: а нет ли в этом нашей вины? Может быть, и наши претензии к команде не на должном уровне? Киевское «Динамо» на глазах из фаворита превратилось в рядового участника турнира».

Это уж слишком. Нервы. Поспешный вывод обозревателя киевляне опровергли в следующей игре, в Тбилиси, ? 1:0. Если говорить о качестве, матч разочаровал специалистов, миллионы телезрителей и непосредственных свидетелей, заполнивших трибуны вместительного тбилисского стадиона. Тому причина духота (32 градуса в тени) и отсутствие в обеих командах ведущих игроков: Конькова, Веремеева, Блохина у гостей, Чивадзе, Гуцаева, Кипиани, Хинчагашвили (Челебадзе появился во втором тайме) у хозяев. Киевляне держались увереннее, смело контратаковали. Расчет на быстрого, легкого и техничного Евтушенко себя оправдал. Он и забил победный гол. Этот успех сократил до минимума образовавшееся двумя турами ранее четырехочковое отставание от «Спартака» и подтвердил серьезность намерений вернуть после двухлетнего простоя утраченные позиции.

Лучший матч тура

Что мы все о Киеве да о Киеве. Пора бы уже и на чемпиона, между прочим, и лидера текущего внимание обратить. Продвигался он, пройдя треть дистанции, с опережением прошлогоднего графика на четыре очка, близко к себе никого не подпускал, а в двух последних перед месячным перерывом турах резко затормозил, но все еще оставался на самом верху.

Утомились ребята, утверждали специалисты, на двух направлениях трудятся. Бесков, приняв осенью прошлого года сборную, строил ее на спартаковском фундаменте. Отвлекаясь от внутренних турниров, Кубка и чемпионата, солидная группа спартаковцев тренировалась, в междусобойчиках, спаррингах, контрольных и товарищеских матчах с зарубежными клубами и сборными активно участвовала, по Европе и миру колесила, однажды аж в Бразилию занесло. И все же «желтую лидерскую майку» «Спартак» никому не уступал.

Лидеров критиковать не принято, но обозреватели мягко, ненавязчиво отмечали некоторые изменения в привлекательном почерке команды, своеобразном, ни на кого не похожем (кто-то в патриотическом раже едва ли не каллиграфическим его назвал). А статистики, взиравшие на мир сквозь сильно увеличивающие окуляры, заметили: в отличие от прошлого сезона, когда «Спартак» устраивал опустошительные набеги на чужие поля, ныне в пяти выездных матчах ни разу не победил ? проигрыш и три ничьи. Правда, в шестом... О нем подробнее, он того стоит.

Сыграть в грузинской столице вничью — проблема для любой команды. О двух, по крайней мере за пять последних лет, и речи не шло. Начиная с 1975 года динамовцы беспроигрышную домашнюю серию удлинили до 72 матчей! Всесоюзный рекорд. Только 19 июня 1980 года «Спартак» тбилисское поле расколдовал. Эту встречу комментаторы назвали лучшей в туре, украшением его ? не только по вывеске, броской афише, прежде всего по содержанию, качеству продукта. Хотя соперникам пришлось бороться не только друг с другом, но и с погодой, непрерывным, весь день лившим дождем и его последствиями ? многочисленными лужами и перевозбужденным, неуправляемым, непредсказуемым поведением мяча. То из рук вратарских выскочит, то в воде застрянет или обманет набравшего ход игрока, остановится вдруг, вынудит проскочить мимо...

Частые падения футболистов добавляли зрелищности, остроты и в без того насыщенную, щедрую на «предынфарктные» ситуации и обилие голов встречу. Гости начали с места в карьер и уже на первых минутах обрушили на ворота Габелии град ударов, в большинстве неточных, но один оказался результативным: по истечении пятой минуты Черенков попал в нижний угол. Он же незадолго до перерыва неотразимо пробил метров с пятнадцати. Во втором тайме хозяева предприняли серьезные попытки отыграться и дважды (Шенгелия и Кипиани) вынудили Дасаева капитулировать, но оба раза спартаковцы быстро восстанавливали разницу в счете. Сначала Гесс, а за минуту до конца Родионов подвели итог ? 4:2.

О Сергее Родионове, в недалеком будущем игроке именитом, «медаленосном», чуть подробнее. Воспитанник спартаковской школы. Настолько яркий, что Бесков уже в прошлом сезоне выпустил на поле 16-летнего юнца. В 1980-м Родионов уже футболист основного состава, участвовал в 30 матчах из 34 и стал лучшим в команде бомбардиром. Боевое крещение получил 16 апреля, когда открыл свой личный счет забитым в чемпионате голам. В 17 лет, восемнадцать исполнится в сентябре. С тех пор вплоть до завершения карьеры Родионов был причастен ко всем успехам «Спартака». Итак, лидер в первый раз в сезоне (и не в последний) выиграл в гостях, а его соперник, как было сказано, впервые с 1975 года проиграл на своем поле. (Проигрыш грузин у себя киевскому «Динамо», о котором только что поведал, случился двумя неделями позже описанного выше спартаковцам, так что прервал длинную, рекордную беспроигрышную серию тбилисцев все же «Спартак».)

Земляки не позволили уйти в отрыв

Из девяти красно-белых побед, что одержали перед объявленным на олимпийский турнир перерывом, отмечу победу над «Торпедо» (1:0), психологически важную. В первых главах, описывая турнир «Недели», где в финале встретились эти команды, я назвал победу «Спартака» над автозаводцами исторической, поскольку на протяжении десяти лет не удавалось ему обыграть «Торпедо» в играх Кубка и чемпионата. А теперь он снял «порчу» десятилетней давности именно в матче первенства. Случилось это 3 мая. Через полтора месяца «Спартак» расколдовал тбилисское поле. С такими способностями мог неплохо подзаработать в перестройку, когда неизмеримо возрос интерес к магам, колдунам и разного рода прорицателям. В 1980-м советская власть за подобного рода «нетрудовую деятельность» упекла бы куда следует.

Затормозили набранный «Спартаком» ход и безмятежное лидерство земляки из силовых структур ? «Динамо» и ЦСКА. Динамовцев к моменту встречи отнесло в экваториальные воды, но на игру с «заклятым другом» настроились, дали бой и за полчаса до конца вели 2:0. «Спартак» спасся на последних минутах благодаря забитому Мирзояном голу с пенальти ? 2:2. Следующий матч лидер проиграл армейцам ? 0:1. Не по игре. В футболе от несчастий не страхуют. Преимущество спартаковцы получили огромное, возможностей уйма. Армию спасал вратарь Новиков (неоднократно), штанги и перекладины (четыре раза) и нерасторопность футболистов, запоровших множество моментов, подпадавших под категорию голевых и даже «стопроцентных». Наказал лидера за расточительность Александр Тарханов, проходивший службу в армии. В перерывах между строевой и политической подготовкой он в футбол поигрывал и, как видите, голы забивал.

Неудачи в двух подряд дерби лидерства не лишили, «Спартак», набрав в 16 матчах 23 очка, все еще впереди. Однако прежнего спокойствия не испытывал: жарко дышал ему в затылок вплотную приблизившийся Киев с 22 очками. Впереди 18 туров, каждый (не говорю об очной встрече в Киеве) способен изменить ситуацию вмиг. Нас ожидают неповторимые ощущения. Наберитесь терпения.

План сегодняшний выполнил, главную задачу в основном решил ? чемпионат разогнал, в смысле придал скорости. Однако, как иногда со мной случается, увлекся, не сумел соблюсти разумные пропорции: уделил больше места двум лидерам, непримиримым соперникам-антагонистам (не в человеческом, ничего личного, исключительно в спортивном плане). В следующий раз исправлюсь. Обещаю. Расскажу и о других конкурентах на все три комплекта медалей. Помимо именитых поближе познакомимся и с другими персонажами, обычно скромными, на вторых-третьих ролях пребывавшими. И на массовку мельком, не задерживая взора, взглянем. И на «счастливчиков», коим режиссер позволил на сцене разок возникнуть и фразу единственную произнести: «Кушать подано».