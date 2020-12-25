Футбол под крышей

Летопись Акселя Вартаняна. 1980 год. Часть четвертая.

Прежде чем приступать к делу, необходимо договориться об условиях, правилах предприятия. Поскольку твердо намерен открыть сегодня 43-й футбольный чемпионат СССР, коротко напомню о регламенте турнира, положении, то есть.

Две новости

В целом — то же, что и в прошлом году. Циркуляция между лигами прежняя: высшая, элитная, без сожаления отдаст на перевоспитание двоих нерадивых своих членов, взамен получит стольких же абитуриентов, успешно выдержавших конкурсные экзамены лиги первой. Порядок распределения мест при равенстве очков и многое другое не изменились.

11 февраля начальник Управления футбола СССР Вячеслав Колосков в общих чертах ознакомил многомиллионную аудиторию главного печатного органа страны, газеты «Правда», со структурой Кубка, первенства СССР и планами сборной. Широкую общественность интересовала судьба лимита на ничьи. Сумеют ли спорткомитет и его футбольное управление если не покончить, то хоть как-то ограничить возможности «химиков», кои не один уже год искажают результаты матчей и влияют на распределение мест в турнирной таблице?

Для противников лимита у Вячеслава Ивановича было две новости. Начну с плохой. «Это временная мера способствовала обострению борьбы, атакующей игре, — вновь объяснил он непонятливым. — Однако следует добиться, чтобы в нашем футболе окончательно было покончено с разного рода «моделями» (так и не решился выдавить из себя табуированное словосочетание «договорные матчи». — Прим. А. В.), которые порой сводились к погоне за единственным очком». О способах борьбы с благотворителями, кои легко в определенных ситуациях одаривали остро нуждающихся двумя очками, не сказал. Вакцину не изобрели.

Новость хорошая: лимит расширен, отныне можно официально делить очки (в честной борьбе или по взаимному согласию, начальникам без разницы) уже не восемь, а десять раз. За каждую следующую ничью очки не начисляются.

Буря в стакане

Еще одна новость (забытая старая) прозвучала угрожающе: «Повышается спрос с футболистов. Вводятся нормативы по функциональной и технико-тактической подготовке, которые придется сдавать каждому игроку перед розыгрышем Кубка, чемпионата СССР и в середине сезона. Тем, кто не сможет их осилить, придется пропустить соответствующее число матчей, чтобы лучше подготовиться».

Похоже на переэкзаменовку. Это уже проходили. Затея бессмысленная и столь же нереальная. Начальникам нужна для галочки, для отчета перед вышестоящими товарищами: организовали, мол, и провели полезное мероприятие. Для остальных — нервотрепка. Кто вводил эти нормативы, каковы критерии? Неужто возможно определить ценность игрока по каким-то на глазок составленным нормативам? Не допускать к матчам футболиста техничного, умного, способного организовать атаку и завершить ее, только потому, что немного уступал в скорости «бегунку» или планку сбил на требуемой высоте? Нонсенс.

Затея пустая, никчемная, и отношение к ней было соответствующее. Тренеры к мероприятию относились прохладно, в своих тетрадях результаты (на случай проверки) фиксировали, а то и просто в турнирной суматохе игнорировали. Что до угроз, не помню случая, чтобы кого-нибудь из «двоечников» не допустили к играм. Так стоило ли создавать бурю в стакане?

Ни в одной газете не встретил отчетов об этом мероприятии, кроме ереванской. Первого марта местный «Комсомолец» рассказал о сдаче зачетов в Ереване перед началом отборочного кубкового турнира. Игроков шести команд испытывали в беговых видах. Дистанция 30, 400 и 3000 метров. Время в каждой дисциплине оценивалось по специальной шкале. Получившие менее 12 баллов не должны были допускаться к турниру. «Не должны» не значило, что не допустили.

В день открытия чемпионата «Советский спорт» традиционно посвятил этому радостному событию две полосы. В статье «Попутного ветра!» Виктор Понедельник, пожелав участникам успехов творческих и турнирных, выразил негативное отношение к увлечению, с его точки зрения, несерьезному. Именно — судить об эффективности игры команды по количеству выполненных в матче технико-тактических приемов. Некоторые добивались огромного, иногда неправдоподобно высокого процента точных передач. Виктор Владимирович посочувствовал зрителям: идут на футбол в надежде увидеть остроумные комбинации и забитые мячи, а видят лишь «бесконечные передачи мяча друг другу без продвижения вперед, причем преимущественно на своей половине поля».

Польза от технико-тактических приемов проверяется прежде всего в игре комбинационной, атакующей, скоростной, с быстро разыгранными комбинациями и передачами, преимущественно обостряющими, на разные расстояния переводами мяча с фланга на фланг (не без потерь, естественно), главное — результативными. Как это ни прозвучит парадоксально, снижение процента этих самых приемов, технических и тактических, способно повысить эффективность, выраженную в забитых мячах.

По разные стороны баррикад

В первом туре футбол команды выдали весенний — сырой, суетливый, «несмотрибельный», в коем много движений и мало достижений. Результативность для начала сезона нормальная, ниже «плинтуса». В среднем за игру забили по 1,4 гола: 13 мячей в девяти встречах, в четырех и вовсе без забитых мячей обошлись. А народу на стадионах собралось прилично, примерно по 33 тысячи на каждой игре присутствовало. Оно понятно: истосковались люди по футболу после четырехмесячной строгой диеты, вот и бросились на трибуны, как голодные хищники на мясо. А ко второму туру (матчи игрались в большинстве своем в тех же южных городах) поостыли, посещаемость снизилась до 25,1 тысячи. Не потому что насытились — пища не понравилась.

В день открытия особый интерес проявлен к двум встречам: «Черноморца» со «Спартаком» и киевского «Динамо» с ЦСКА. Новый тренер одесситов Никита Симонян вновь выступил против родной команды. В первый раз — в 1973-м, когда сделал с «Араратом» дубль, выиграв первенство и Кубок, и в 1974-м. Ереванцы из микродуэли со «Спартаком» вышли победителями: +2=1-1, 7-4. Теперь Симонян с «Черноморцем» устоял против «Спартака», прибывшего в Одессу в ранге чемпиона — 0:0. Кто устоял — большой вопрос. После примерно равного первого тайма, во втором, особенно в концовке, хозяева вынудили чемпиона отбиваться от яростного штурма.

В Ужгороде, где киевляне принимали армейцев, друзья-единомышленники, Лобановский и Базилевич, встретившись после четырехлетней разлуки, оказались по разные стороны баррикад. В поведении ЦСКА явно ощущалась рука Олега Петровича, прививавшего воспитанникам фирменную киевскую игру: жесткий прессинг, держание мяча, взрывные контратаки... Все так, но уровень мастерства исполнителей значительно уступал киевским умельцам, потому при внешней схожести ведения игры результат получился противоположный.

Динамовцы, как отмечала 5 апреля украинская «Спортивная газета», вели свою партию строго по написанной тренером партитуре, каждый игрок четко знал, где и в какой момент он должен находиться. Это и предопределило огромный перевес на поле и на табло — 3:0. Третий гол-вкусняшка так и напрашивается на комплимент. Что ж, заслужил. В шахматных аннотациях после сильных ходов ставят восклицательный знак, после очень сильных — несколько. Киевский гол можете оценить сами. Бессонов, оказавшись в районе центрального круга в окружении нескольких соперников, в долю секунды какими-то неуловимыми движениями избавился от их опеки и вырвался на простор. Хапсалис и Блохин, предлагая товарищу свои услуги, рванули в разные стороны — один вправо, другой влево. Товарищ, выдержав гениальную мхатовскую паузу, избрал третий вариант, оптимальный: отдал мяч выскочившему из засады Веремееву, и тот, не останавливаясь, с хода вогнал мяч в дальний угол.

Через три дня киевляне там же принимали «Зенит». Ленинградцы, уступив в стартовом матче «Кайрату», добирались до Ужгорода с двумя пересадками — через Минеральные Воды и Киев. Ни недавний проигрыш, ни усталость на их настроении не сказались: играли бодро, энергично и в начале второго тайма вели 2:0. Хозяева, видимо, недооценили «зенитчиков», а зря, пришлось напрячься, проявить волю. В итоге вынудили соперников подписать мир — 2:2. У обеих команд был повод и радоваться ничьей, и печалиться.

Не собираюсь описывать все киевские матчи от старта и до финиша. Но третьему, в Москве с «Динамо», несколько строк посвящу, станет он составной частью новой темы, бурно в прессе обсуждаемой.

Лобановский «против»

11 апреля произошло событие из ряда вон: впервые футбольный матч чемпионата СССР состоялся в закрытом помещении на искусственном газоне. В зале футбольно-легкоатлетического комплекса ЦСКА играли хозяева площадки — московские армейцы с донецким «Шахтером». В течение недели провели в тепличных условиях по распоряжению начальства девять встреч московских команд с иногородними. Реакция иногородцев, в основном украинцев, негативная.

Валерий Лобановский выразил недовольство сдержанно. После проигранной московскому «Динамо» встречи (0:1) сказал: «Футбол под крышей я бы назвал комнатным футболом. Мяч на жестком и довольно скользком искусственном газоне ведет себя не так, как на траве. Футболистам нелегко применять сложные технические приемы. А это делает игру менее интересной». Отметки игрокам в протоколе (обязательное для всех требование) выставлять отказался, причину объяснил: «Не хочу оценивать искаженную картину игровой деятельности футболистов».

Журналисты негодовали. Причину проигрыша «Карпат» «Спартаку» (0:3) «Спортивная газета» усмотрела исключительно в неблагоприятных условиях, в которых матч проводился: «Ничего подобного история наших чемпионатов не знала. Флаг открытия сезона в Москве не поднят по той причине, что в зале ЦСКА нет флагштока».

Это правда. Зал тесный, зрительских мест маловато, всего четыре с половиной тысячи. Ширина поля минимально допустимых размеров — 60 метров. Упрек организаторам, почему-то отказавшимся от более вместительного и просторного стадиона «Олимпийский», где успешно провели турнир «Недели».

Что же до поражения львовян, то в нормальных условиях, считал журналист, они могли не проиграть. Бодро начали, были активны в атаке, цепко оборонялись. Родин успешно справлялся с конструктором хозяев Гавриловым. Но на последних минутах тайма «стали задыхаться в условиях зала с ужасной циркуляцией воздуха, ошибка Родина привела к пропущенному голу.

Во втором тайме у футболистов стало темно в глазах из-за недостатка кислорода. Львовяне утратили контроль над мячом и действиями соперников, они не играли, а мучились. Поэтому Гаврилов, Ярцев, Черенков, Шавло и Родионов чувствовали себя у ворот «Карпат» привольно".

После победы «Спартака» над «Шахтером» (2:0) обвинили спортруководство — подыгрывает чемпиону. В двух первых турах на воздухе очко получил (0:0 — в Одессе и 1:2 в Ростове), а в зале обе встречи выиграл и ни разу не пропустил. В чем-то автор прав: негоже игру золотого и серебряного призеров прошлого года проводить в нестандартных условиях, что признавали люди, свободные от клубных пристрастий. Что и говорить — не тот отскок мяча, не то сцепление... Другой футбол, неполноценный.

Справедлив упрек М. Волобуева (киевское «Комсомольское знамя» от 15 апреля) в адрес Управления футбола СССР, вынудившего загонять футбол под крышу и проводить матчи чемпионата в непривычных для гостей условиях. Приходится, сменив бутсы на мягкую обувь, осваивать «тапочный» или «салонный» футбол. Ломается к тому же привычный тренировочный процесс, исключаются в игре широта маневра, длинные передачи... Нигде в мире, кроме США, официальные матчи не играют под крышей (только между нами: наконец мы хоть в чем-то ненавистных американцев догнали).

А. Новиков (киевская «Рабочая газета» от 19 апреля) изложил свою версию проигрыша «Шахтера» чемпиону: «Вновь спартаковцы продемонстрировали свой «салонный» искрометный футбол (а они мастера манежной игры), «Шахтер» ничего не мог противопоставить сопернику... Хотелось бы подчеркнуть, что манежный футбол не дает нам возможности определить истинное соотношение сил соперников. Вот ведь спартаковцы в двух поединках на открытых стадионах записали в свой актив всего очко — ничью с «Черноморцем» и проигрыш армейцам Ростова, зато под теплой крышей завоевали сразу четыре!»

Правы товарищи в одном: манежный футбол отличается от стадионного не в лучшую сторону. Но неудобства, как и нехватку кислорода, испытывали все команды. И объяснять неудачи гостей только этим обстоятельством не совсем корректно. «Спартак» в 1979-м, чемпионском, побеждал на открытых стадионах дома и в гостях (показал на выезде превосходный результат), в том числе «Шахтер» в «Лужниках» — 3:1.

В зале не все приезжие команды неудачно выступали. Киевляне выиграли у «Торпедо» (2:1), тот же «Шахтер» у ЦСКА (3:1). А «Карпаты», вернувшись в высшую лигу, часто проигрывали и на свежем воздухе.

Бесков «за»

Реакция москвичей не так экспрессивна, более взвешенна, а Константин Бесков доволен: «Игра под крышей вполне оправданна, пойдет на пользу. Впервые за многие годы футболисты уже на старте сезона получили возможность играть в нормальных условиях, а не на плохо подготовленных весенних полях».

Мнение комментатора Владимира Перетурина: «Для тех, кто обладает необходимым уровнем мастерства, кто умеет играть в футбол, необычность обстановки не явилась препятствием. Да и вообще, не слишком ли много уделяем внимания этой теме. Я считаю, что совсем неважно, где проводится матч. Важно другое — ИГРА. И только она определяет все остальное» («Спортивная Москва» от 17 апреля).

Два специалиста, к чьей помощи собираюсь прибегнуть, старались выразить свое мнение предельно объективно. Юлий Сегеневич писал в отчете об игре ЦСКА с «Шахтером»: «Искусственное покрытие, мы имели возможность в этом убедиться, вполне приемлемо, а возможно и необходимо в тренировочной работе. Но оно же отнимает многое у большого футбола: не тот отскок мяча, не то сцепление, жесткая, обжигающая при падении поверхность поля. Все эти обстоятельства и заставили вчера футболистов надеть тренировочную обувь и... практически отказаться от ударов издали, облачиться в рейтузы и... исключить из своего арсенала подкаты».

Но на результате эти обстоятельства никоим образом не сказались. «В манеже неплохо смотрятся команды, — продолжил автор, — склонные к игре накоротке и умело играющие в квадрате. Однако и донецкий «Шахтер» вчера тоже смотрелся: он выиграл в матче, в котором обе стороны имели едва ли не равное число голевых ситуаций... Гости лучше знали, с помощью каких средств они могут добиться успеха, лучше взаимодействовали, преодолевая сопротивление армейцев» («Советский спорт» от 12 апреля).

О том же писал в «Футболе-Хоккее» (№ 16) Александр Севидов. Он профессионально разобрал особенности игры под крышей, добавив к уже сказанному следующее: «На таком поле нельзя резко набрать скорость, круто развернуться. На земле шипы бутс входят в грунт, благодаря чему можно делать резкие развороты (а значит, применять финты), быстро набирать скорость и мгновенно тормозить, выше и дальше прыгать». К недостаткам отнес минимально допустимую ширину поля — 60 метров (на обыкновенных стадионах просторнее — в среднем от 69 до 75 метров), что ограничивает широту маневра и комбинационную игру. Обнаружил и плюсы: мяч далеко не улетает, стало быть, время матча увеличивается; мягкая обувь позволяет лучше, тоньше чувствовать мяч, применять более изящные технические приемы.

«Шахтер» похвалил. Преимущество армейцев несомненно — они более привычны к залу: в своем манеже часто тренируются, проводят спарринги и контрольные матчи, в последних числах января участвовали в зале комплекса «Олимпийский» в турнире «Недели». У «горняков» такого опыта неизмеримо меньше. Заслуга их в том, что они быстро приспособились к новым условиям, перестроились, отказались от привычной игры, неэффективных в зале длинных передач и уже с середины первого тайма и до конца встречи хозяев переиграли и заслуженно победили. За счет класса. Как и «Спартак» львовскую команду.

Может, лучше в зале?

«Карпаты», крупно проиграв чемпиону, попросили перенести следующую встречу, с «Локомотивом», на волю. Железнодорожники на правах хозяев избрали свою базу в Хосте. Там и сыграли. Привычные в весеннюю пору на черноморском побережье проливные дожди превратили футбольное поле в топь и не позволили вести сколь-нибудь осмысленную игру. «Карпаты» вновь проиграли с тем же счетом — 0:3. В зале они боялись умереть от недостатка кислорода, а в Хосте могли утонуть. Так какая разница, от чего погибать. Жаловаться на непотребные условия вряд ли стоило. Главный критерий, как считал Владимир Перетурин, уровень мастерства, умение хорошо играть в футбол.

В пользу зала, будь такая возможность, проголосовали бы и участники ленинградского матча «Зенит» — «Нефтчи». К первой в городе на Неве игре, состоявшейся 12 апреля, оба стадиона не были готовы, марафет наводили перед групповым футбольным турниром Олимпиады. Предоставили им куцый стадиончик завода «Кировец» с небольшой вместимостью. Проблема поля и здесь стояла остро. Администрация завода с помощью комсомольцев района в авральном порядке, как сообщила 13 апреля газета «Смена», «создали более или менее приемлемые условия для игры, очистили поле от снега и льда». А многочисленные лужи высушить не успели. «Украсили» они поляну и прилегающее к ним пространство, так что мальчишкам, подающим мячи, по сообщению той же газеты, «пришлось надеть резиновые сапоги». Футболисты такую роскошь позволить себе не могли. Так, может, лучше в зале мячик гонять? В этом и руководители убеждены, потому и гоняли вплоть до скончания СССР. И в России «салонный» футбол практиковали.

Омрачили светлый праздник

В двадцатых числах апреля зал армейский покинули и переключились на футбол нормальный, параллельно в теплых краях проводимый. Среди прочих уделю внимание старту тбилисцев, жертвам лимита, лишившего грузин серебряных наград. Начали непривычно инертно, вяло: в четырех первых играх — три ничьи. В день открытия чемпионата не смогли у себя минчан одолеть (0:0), а после убедительной победы над «Кайратом» (3:0) дважды уносили ноги из Краснодара и Еревана. Оба раза исполнил роль палочки-выручалочки Давид Кипиани. В Краснодаре в матче с дебютантом, «Кубанью», он спас товарищей на 86-й минуте (2:2), с «Араратом» — на последней (1:1).

Приехав домой, тбилисцы приняли промежуточного лидера, московских гостей из родственного общества «Динамо». За встречей одноклубников наблюдали не потерявшие интереса к футболу болельщики. Их не смутили потерянные любимцами очки. Ни одно из 75 тысяч мест на трибунах не пустовало. Играли в праздник, большой праздник. Страна, неравнодушная к юбилейным датам, особенно революционным (и пламенных революционеров), отмечала 22 апреля 110 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Светлый всенародный праздник омрачили гости.

Люди пришли футбол посмотреть, а увидели нечто иное. Москвичи ради результата принесли в жертву ИГРУ. Всеми средствами пытались увезти из Тбилиси очко и сохранить лидерство. Не имея иных, прибегли к самому эффективному, проверенному жизнью. Суть происходящего на поле передал Лев Филатов в распространенном ТАСС футбольном обозрении: «Иногда говорят: «Гол назревал». Здесь же следует выразиться иначе: «Назревал пенальти». Сложную вязь передач и дриблинга тбилисцев защитники москвичей то и дело прерывали с помощью грубой силы. Чрезмерно усердствовал Новиков, которому давно пора к быстроте и решительности прибавить чистоту приемов отбора мяча, без чего он делается опасным для своих ворот, не говоря уже о ногах форвардов. Гуцаев, выглядевший наиболее опасным среди тбилисцев, доиграть до конца не смог... Пенальти и «назрел», в конце концов он и принес тбилисцам победу».

Это случилось в конце первого тайма, когда Новиков вновь сыграл грубо, срубил Челебадзе, на сей раз в своей штрафной, и Реваз отомстил ему как мог — голом с белой точки.

Резюме Льва Филатова: «Мы получили печальный пример того, чем чреват оборонительный футбол. Это и большая вероятность поражения, и вынужденная примитивность, и однообразие игры как зрелища, и, наконец, потеря достоинства». Слова обидные, но справедливые.

С повязкой на глазах

Тбилисский корреспондент «Советского спорта» Гарун Акопов в оценке игры москвичей был деликатен: «События разворачивались с такой стремительностью, что гости то и дело вынуждены нарушать правила, и уже на восьмой минуте Никулин, опекавший Челебадзе, получил предупреждение... Оборона гостей играет на пределе, прибегая к тактике мелкого фола». Не такой уж фол мелкий, ежели Гуцаев и Челебадзе к середине второго тайма покинули поле, а Костава и Дараселия, поскольку обе замены тренер произвел, доигрывали встречу с серьезными травмами. Опасаясь худшего, грузины нажали на тормоза: «Хозяева поля, — продолжал Акопов, — не желая рисковать не только выигрышем, но и собственными ногами, снизили активность» («Советский спорт» от 23 апреля).

Как на это безобразие Фемида взирала... Вышла на игру в облике киевского судьи Константина Вихрова с повязкой на глазах. Тугая, плотная, она не позволила Вихрову видеть художества Новикова, оставшегося безнаказанным. Обычная в нашем футболе практика. Наши футболисты, избалованные добрыми, чуткими, сердобольными соотечественниками, сквозь пальцы взирающими на их шалости, получали ворох разноцветных карточек в поединках международных. Журналисты ежегодно об этом писали, говорили, криком исходили, призывали судить строго и справедливо. Высокое начальство, не столь экспрессивно, скорее по служебной обязанности, ровным голосом напоминало арбитрам перед началом сезона и по ходу, когда грубые проколы судейские общественность возмущали, о необходимости следовать букве и духу закона. Ничего не менялось: писатель пописывал, читатель почитывал.

Армейцев лечили скальпелем

Динамовцы Москвы, не сумев увезти из Тбилиси очко, все же сохранили за собой верхнюю строку в таблице. После разыгранного в апреле дебюта, первых пяти туров, по семь очков набрали все четыре динамовские команды. Москвичи, руководимые новым тренером, Евгением Горянским, лидировали по дополнительным показателям.

А тренеру-дебютанту ЦСКА Базилевичу гордиться нечем, его подопечные барахтались в хвосте, занимали «счастливую» 13-ю позицию, а по пропущенным мячам (10) — последнюю. Что не могло не беспокоить поклонников армейского клуба. Один из них, москвич Г. Бабаян, обратился в «Советский спорт» с вопросом: «Как расценивает игру команды руководство ЦСКА?» Руководство устами старшего тренера ответило 2 мая через ту же газету.

Причину столь печальной картины Базилевич объяснил «отсутствием у игроков должной тактической, технической, физической и моральной подготовки». То есть никакие собрались в ЦСКА футболисты — ноль-нуль. Обвинил их еще и в проявлении «потребительского подхода к футболу, непонимании таких важных вещей, как самоконтроль и самоподготовка... Не все игроки в ладах с режимом. Нынешние наши показатели — следствие все той же безответственности некоторых футболистов». Вот такую мрачную, на грани с безысходной, нарисовал картину.

От описательной части Олег Петрович приступил к деловой, на языке чиновников — к оргвыводам, и решительно заявил: «Мириться с таким положением мы просто не имеем права. По этой причине был освобожден недавно В. Астаповский. Надеюсь, это заставит задуматься о своей судьбе и еще кое-кого».

Задумались не все, и вскоре еще кое-кто команду покинул. Хирургическое вмешательство не всегда избавляет от недуга. Выдюжит ли армейский организм? Со временем узнаете.

Чемпионат отправился в дальнюю дорогу. Прибавит скорость, разгонится, наша задача — не отстать, следовать параллельным курсом, чтобы ничего важного, значимого, интересного не упустить.