На стадионе спортивного комплекса «Алмаз-Антей» прошел международный турнир с участием команд из семи стран.

Любому футболисту важен международный опыт: невозможно развиваться, играя только с соперниками-соотечественниками. Особенно для юных игроков, которые находятся в начале длинного карьерного пути.

Поэтому трудно переоценить значимость таких турниров, как Кубок Льва Бурчалкина в Санкт-Петербурге. В 2024 году этот трофей разыгрывался уже в шестой раз, и сейчас соревнование получилось более чем представительным. В турнире приняли участие футболисты восьми команд U-13 из семи стран: «Црвена Звезда» (Сербия), «Сепахан» (Иран), «Фенербахче» (Турция), «Кайрат» (Казахстан), «Палмейрас» (Бразилия), «Динамо-Минск» (Белоруссия), а также местные «Зенит» и «Алмаз-Антей», на базе которого традиционно прошли все матчи.

Турнир не просто так назван в честь Льва Бурчалкина — прославленного советского бомбардира и известного в прошлом нападающего «Зенита». Он был воспитанником ленинградской школы «Большевик», которая сейчас носит название «Алмаз-Антей».

В этом году формат Кубка изменился и стал более увлекательным: число матчей для каждого из участников увеличилось с трех до пяти, зато сократилось время тайма — с 30 до 25 минут. Турнир проходил с 17 по 19 мая и привлек к себе внимание огромного числа зрителей — в финальный день на трибунах было сложно найти свободное место: настолько высоким был ажиотаж!

Момент матча «Палмейрас» — «Зенит». Фото VI Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина

Кубок Льва Бурчалкина давно вышел за рамки простого футбольного турнира. Доказательством этого служит специальная экологическая акция «Дерево дружбы», которая состоялась 17 мая накануне церемонии открытия. Впервые принимавшие участие в турнире футболисты «Динамо-Минск», «Фенербахче» и «Кайрата» посадили деревья на Аллее мира и дружбы неподалеку от места проведения состязаний — в саду «Спартак».

Матчи Кубка получились захватывающими и результативными. Качеству игр способствовала и погода: на прошлой неделе в Санкт-Петербург наконец-то пришла по-настоящему теплая и даже жаркая погода. Неудивительно, что футболисты «Палмейраса» после турнира обливали себя и своего главного тренера водой. Впрочем, обо всем по порядку.

После бескомпромиссного группового этапа зрителей ждал плей-офф, центральным событием которого стал полуфинал с участием двух местных команд: хозяева, «Алмаз-Антей», встречались с действующими победителями Кубка Бурчалкина — «Зенитом». Обуховцы открыли счет уже на 4-й минуте, но сине-бело-голубые переломили ход встречи и вышли в финал.

Арбитры с капитанами команд «Црвена Звезда» и «Алмаз-Антей». Фото VI Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина

Однако в матче за третье место «Алмаз-Антей» победил и впервые с 2017 года завоевал медали Кубка Бурчалкина. Матч с «Црвеной Звездой» вышел изнурительным, но хозяева все-таки одержали победу с минимальным счетом 1:0, а единственный гол забил Тимур Богданов. «В полуфинале могли зацепиться, но так получилось, — отметил заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников. — Думаю, у нас с «Зенитом» одинаковые возможности в плане подготовки и состава. Просто не повезло. Но мы довольны».

Финал выдался как более результативным, так и менее конкурентным. «Палмейрас» обыграл сине-бело-голубых со счетом 3:0, а голами отметились Майкон Винисьюс, Лукас Морайс и Гильерме Араужу. Кто знает, может быть, кто-то из них через несколько лет станет такой же крупной звездой, как Эндрик или Габриэл Жезус. «Мне очень понравился уровень организации соревнований, — отметил после финала главный тренер победителей Веллингтон Рамос. — Самое главное — гостеприимство. Я чувствовал себя здесь как дома. Ваша душевная теплота меня очень порадовала, в этом мы с вами похожи. Что касается соперников, то меня впечатлил «Алмаз-Антей», а также «Црвена Звезда» и «Зенит».

Юноши из «Зенита» взяли серебро на Кубке Льва Бурчалкина-2024. Фото VI Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина

Прямо во время интервью Рамоса атаковали его собственные футболисты, облившие тренера из большого контейнера водой под чемпионскую песню. Но Веллингтон, получивший приз лучшему наставнику соревнований, был этому только рад. Награды в этот день получили многие. В частности, лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Алмаз-Антея» Кирилл Шадрин, а лучшим игроком — нападающий «Палмейраса» Лукас Морайс.

Таким образом, бразильский клуб стал третьим обладателем Кубка Льва Бурчалкина. В первых четырех турнирах побеждал испанский «Вильярреал», год назад — «Зенит», а сейчас — «Палмейрас».

«Я хотел бы поблагодарить юных футболистов, особенно команды наших зарубежных партнеров из дружественных стран, за то, что приехали на наш турнир и приняли в нем участие, — подчеркнул Михаил Подвязников на торжественной церемонии закрытия Кубка Льва Бурчалкина. — Как и все зрители, я получил искреннее удовольствие от той игры, которая была показана на поле. Мы будем рады увидеть вас снова».