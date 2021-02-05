Как при Романцеве и Хиддинке. Когда сборная России поднималась в топ-10 рейтинга ФИФА

Накануне переизбранный президент РФС Александр Дюков объявил задачу для сборной России: к 2030 году войти в топ-10 рейтинга ФИФА. Вспоминаем, когда наша команда входила в число лучших сборных мира, и как вообще у сборной России складывались отношения с рейтингом.

Топ-3 при Романцеве

ФИФА ввела свой рейтинг в самом конце 1992 году, когда самостоятельной сборной России было всего несколько месяцев. Наша страна стала правопреемницей СССР и СНГ и сходу заняла достаточно высокую восьмую строчку в первом рейтинге. Постепенно Россия начала опускаться в таблице, к ЧМ-94 откатившись на 20-ю позицию. После турнира в США сборную возглавил Олег Романцев, за чем последовал стремительный подъем: в 1996 году Россия занимала третью строчку в рейтинге ФИФА. Ни до, ни после такого не было.

Как удалось добиться такого результата? Очень просто: на протяжении полутора лет, с самого начала 1995 года и вплоть до Евро-96, сборная России не проиграла ни одного матча, товарищеского или официального. Команда практически безупречно прошла отборочный турнир к чемпионату Европы. Греция, Финляндия, Фареры и Сан-Марино были обыграны по два раза, а с шотландцами россияне дважды сыграли вничью. Не проигрывала сборная России и в товарищеских матчах.

Развить успех не Евро-96 сборной России не удалось. Жребий отправил наших в самую настоящую «группу смерти»: немцы и чехи в итоге дошли до финала, а неудачниками, которые вместе с Россией не вышли из группы, оказались сами итальянцы.

При Олеге Романцеве сборная России забиралась на максимальные высоты. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Взлет при Хиддинке

Следующее десятилетие получилось неудачным для сборной России. Наши пропустили два чемпионата мира и один чемпионат Европы, а на ЧМ в Японии и Корее и на ЧЕ в Португалии не выходили из группы. Все это сказывалось на положении в рейтинге ФИФА. Россия болталась где-то в третьем-четвертом десятке, а в 1998 году (когда сборная при Анатолии Бышовце проигрывала всем подряд) и вовсе опустилась на 40-е место. Долгое время это был антирекорд.

Значительно подняться и вернуться топ-10 сборной России удалось при Гусе Хиддинке. Наши не без приключений, но хорошо с точки зрения подсчета рейтинга, прошли отбор на Евро-2008. В Швейцарии и Австрии сборная России дошла до полуфинала, и в июльском рейтинге команда взлетела аж на 13 строчек, заняв 11 место. Восхождение продолжилось: в ноябре мы стали восьмыми (президент РФС Виталий Мутко тогда, кстати, говорил, что Россия всегда должна быть в топ-10), а хорошие результаты в отборе на ЧМ-2010 позволили к июлю 2009 года забраться на шестую строчку.

Следующие три года сборная России держалась неподалеку от десятки, а в начале 2012 года даже возвращалась в эту десятку. Но потом пошел спад, который перерос в настоящее падение, когда сборная начала готовиться к домашнему чемпионату мира и стала проводить исключительно товарищеские матчи.

Триуфм сборной при Гусе Хиддинке обеспечил стремительный взлет. Фото Reuters

Битва с системой

Система подсчета рейтинга менялась два раза. Первый — после ЧМ-2006, второй — после ЧМ-2018. Причем второй пересмотр подхода был инициирован как раз Россией и лично Виталием Мутко, который во время подготовки к чемпионату мира входил в совет ФИФА. Товарищеские матчи считались по коэффициенту 1, официальные — по коэффициенту 2. В итоге сборная России, которая и в товарищеских-то матчах особо не преуспевала, посыпалась вниз по рейтингу. Перед чемпионатом мира наши опустились на 70-ю строчку, ниже Гондураса, Мали и Гвинеи.

В итоге рейтинг был пересмотрен (о тонкостях нового подсчета «СЭ» писал летом 2018 года**), в частности, в отношении стран-организаторов ЧМ. Правда, получилась, что Россия старалась для будущих хозяев турниров. Если бы заявленные «равные условия» действительно коснулись бы сборной России, то перед турниром она была бы не 70-й, а 44-й. И успешный чемпионат мира поднял бы ее на 38-ю строчку, а не на 49-ю.

Сейчас сборная России занимает 39-ю строчку. Цель на ближайшее десятилетие — подняться на 30 позиций. И каким бы ни был подход к расчету рейтинга, двигаться наверх можно исключительно за счет побед. Все очень просто.