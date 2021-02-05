Как при Романцеве и Хиддинке. Когда сборная России поднималась в топ-10 рейтинга ФИФА

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ФИФА ввела свой рейтинг в самом конце 1992 году, когда самостоятельной сборной России было всего несколько месяцев. Наша страна стала правопреемницей СССР и СНГ и сходу заняла достаточно высокую восьмую строчку в первом рейтинге. Постепенно Россия начала опускаться в таблице, к ЧМ-94 откатившись на 20-ю позицию. После турнира в США сборную возглавил Олег Романцев, за чем последовал стремительный подъем: в 1996 году Россия занимала третью строчку в рейтинге ФИФА. Ни до, ни после такого не было.
Как удалось добиться такого результата? Очень просто: на протяжении полутора лет, с самого начала 1995 года и вплоть до Евро-96, сборная России не проиграла ни одного матча, товарищеского или официального. Команда практически безупречно прошла отборочный турнир к чемпионату Европы. Греция, Финляндия, Фареры и Сан-Марино были обыграны по два раза, а с шотландцами россияне дважды сыграли вничью. Не проигрывала сборная России и в товарищеских матчах.
Развить успех не Евро-96 сборной России не удалось. Жребий отправил наших в самую настоящую «группу смерти»: немцы и чехи в итоге дошли до финала, а неудачниками, которые вместе с Россией не вышли из группы, оказались сами итальянцы.
Следующее десятилетие получилось неудачным для сборной России. Наши пропустили два чемпионата мира и один чемпионат Европы, а на ЧМ в Японии и Корее и на ЧЕ в Португалии не выходили из группы. Все это сказывалось на положении в рейтинге ФИФА. Россия болталась где-то в третьем-четвертом десятке, а в 1998 году (когда сборная при Анатолии Бышовце проигрывала всем подряд) и вовсе опустилась на 40-е место. Долгое время это был антирекорд.
Значительно подняться и вернуться топ-10 сборной России удалось при Гусе Хиддинке. Наши не без приключений, но хорошо с точки зрения подсчета рейтинга, прошли отбор на Евро-2008. В Швейцарии и Австрии сборная России дошла до полуфинала, и в июльском рейтинге команда взлетела аж на 13 строчек, заняв 11 место. Восхождение продолжилось: в ноябре мы стали восьмыми (президент РФС Виталий Мутко тогда, кстати, говорил, что Россия всегда должна быть в топ-10), а хорошие результаты в отборе на ЧМ-2010 позволили к июлю 2009 года забраться на шестую строчку.
Следующие три года сборная России держалась неподалеку от десятки, а в начале 2012 года даже возвращалась в эту десятку. Но потом пошел спад, который перерос в настоящее падение, когда сборная начала готовиться к домашнему чемпионату мира и стала проводить исключительно товарищеские матчи.
Система подсчета рейтинга менялась два раза. Первый — после ЧМ-2006, второй — после ЧМ-2018. Причем второй пересмотр подхода был инициирован как раз Россией и лично Виталием Мутко, который во время подготовки к чемпионату мира входил в совет ФИФА. Товарищеские матчи считались по коэффициенту 1, официальные — по коэффициенту 2. В итоге сборная России, которая и в товарищеских-то матчах особо не преуспевала, посыпалась вниз по рейтингу. Перед чемпионатом мира наши опустились на 70-ю строчку, ниже Гондураса, Мали и Гвинеи.
В итоге рейтинг был пересмотрен (о тонкостях нового подсчета «СЭ» писал летом 2018 года**), в частности, в отношении стран-организаторов ЧМ. Правда, получилась, что Россия старалась для будущих хозяев турниров. Если бы заявленные «равные условия» действительно коснулись бы сборной России, то перед турниром она была бы не 70-й, а 44-й. И успешный чемпионат мира поднял бы ее на 38-ю строчку, а не на 49-ю.
Сейчас сборная России занимает 39-ю строчку. Цель на ближайшее десятилетие — подняться на 30 позиций. И каким бы ни был подход к расчету рейтинга, двигаться наверх можно исключительно за счет побед. Все очень просто.