Футбол
Российские турниры
Женский футбол
Международные турниры
Международные клубные турниры
Сборные
Зарубежные лиги
Остальное
Архив
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол

Коронавирус бьет по агентам: их доходы снизились на 150 миллионов долларов

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
2 декабря 2020, 13:30
ФИФА опубликовала ежегодный отчет о доходах посредников от международных трансферов. ФИФА опубликовала ежегодный отчет о доходах посредников от международных трансферов. Фото AFP Распределение услуг посредников между сторонами во время переговоров по международным трансферам. Сумма комиссионных выплат посредникам от клубов за международные трансферы. Выплаты комиссионных посредникам в 2020 году по странам (в скобках — число трансферов).
ФИФА опубликовала ежегодный отчет о доходах посредников от международных трансферов.
ФИФА опубликовала ежегодный отчет о доходах посредников от международных трансферов. Впервые за все время исследований аналитики зафиксировали уменьшение их прибыли.

Затянутые пояса

Каждый год во всех отчетах ФИФА и УЕФА отмечают увеличение трат клубов — деньги уходят на зарплаты, на трансферы, на комиссионные. Но 2020-й — исключительный год, серьезно ударивший по футбольной экономике.

Доклад ФИФА о посредниках всегда выходит в начале декабря, и в каждом фиксируется рост их прибыли. С 2014 года одни только клубы в сумме перевели агентам 3,07 миллиарда долларов (выплаты своим представителям от футболистов здесь не учтены). При этом в 2014-м посредники заработали в общей сложности 239 миллионов, а по итогам 2019-го — 654,7 миллиона долларов.

В 2020 году ФИФА впервые не зафиксирует обновление рекорда. Да, год еще не закончен, но аналитики подчеркивают: сумма вырастет незначительно. На 1 декабря совокупный заработок посредников от клубов составил 496,2 миллиона долларов — на 150 миллионов с лишним меньше, чем в 2019-м.

Сумма комиссионных выплат посредникам от клубов за международные трансферы.
Сумма комиссионных выплат посредникам от клубов за международные трансферы.

Посредников нанимают футболисты

Что не изменилось даже после начала пандемии, так это вовлеченность агентов в сделки. Посредников (ФИФА приравнивает к ним агентов) все так же часто нанимают для переговоров, и по традиции чаще всех это делают игроки.

В отчете ФИФА написано: «В 2020 году в мужском футболе было проведено 16 433 трансфера, из них только в 3346 сделок (20,4 процента) был вовлечен как минимум один посредник. При этом чаще всего агента для переговоров нанимают футболисты, примерно в два раза реже — клуб-покупатель, и только на последнем месте находится клуб-продавец. Лишь в 53 случаях посредник был у каждой из трех сторон.

Распределение услуг посредников между сторонами во время переговоров по международным трансферам.
Распределение услуг посредников между сторонами во время переговоров по международным трансферам.

Скандинавы платят агентам

ФИФА отмечает, что игроки нанимают посредников в зависимости от возраста. К примеру, футболисты старше 30 лет редко пользуются услугами агентов — 15,8 процента от общего числа игроков с посредниками. Чаще всего переговоры ведут от имени юношей — 23,5 процента футболистов младше 18 лет осуществляют трансферы с помощью своих представителей.

Интересно распределение по национальностям. Оказывается, футболисты из Скандинавии больше остальных предпочитают передавать обязанности по переговорам третьим лицам. На первом месте норвежцы (43,3 процента сделок с их участием), на втором идут исландцы (40,9 процента), а замыкают тройку датчане (40,7 процента). В десятке также чехи, голландцы, немцы, британцы, поляки, канадцы и ямайские футболисты.

Все деньги — в Европе, Россия — седьмая в мире

Это не новость, но масштабы все равно поражают. Клубы выплатили посредникам почти полмиллиарда долларов в уходящем году, причем подавляющее большинство пришлось на представителей УЕФА — 473,5 миллиона. Это 95,4 процента от общей суммы выплат комиссионных.

Не секрет, что основные деньги вертятся в топ-5 лиг, но в рейтинге самых прибыльных для посредников чемпионатов третье место занимает Португалия. Среди клубов-продавцов она далеко впереди — 40,5 миллиона долларов выплатили те, чьи команды в этом году расстались с футболистами. Это совсем не удивительно: «Бенфика», «Порту», «Спортинг» и остальные давно и успешно снабжают европейские лиги сильными игроками.

Выплаты комиссионных посредникам в 2020 году по странам (в скобках — число трансферов).
Выплаты комиссионных посредникам в 2020 году по странам (в скобках — число трансферов).

Любопытно, что на седьмом месте расположилась российская премьер-лига. Продают наши клубы за рубеж мало, отсюда и мизерные суммы выплат от нас (3,6 миллиона долларов), зато при покупках мы часто обращаемся к посредникам. 18 миллионов долларов заработали агенты на тех российских клубах, которые в этом году приобрели футболистов из-за границы. Для сравнения: по итогам 2019 года Россия была восьмой, хотя в сумме наши клубы тогда потратили на агентов больше примерно на 1,5 миллиона долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
9
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир