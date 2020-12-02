Коронавирус бьет по агентам: их доходы снизились на 150 миллионов долларов

ФИФА опубликовала ежегодный отчет о доходах посредников от международных трансферов. Впервые за все время исследований аналитики зафиксировали уменьшение их прибыли.

Затянутые пояса

Каждый год во всех отчетах ФИФА и УЕФА отмечают увеличение трат клубов — деньги уходят на зарплаты, на трансферы, на комиссионные. Но 2020-й — исключительный год, серьезно ударивший по футбольной экономике.

Доклад ФИФА о посредниках всегда выходит в начале декабря, и в каждом фиксируется рост их прибыли. С 2014 года одни только клубы в сумме перевели агентам 3,07 миллиарда долларов (выплаты своим представителям от футболистов здесь не учтены). При этом в 2014-м посредники заработали в общей сложности 239 миллионов, а по итогам 2019-го — 654,7 миллиона долларов.

В 2020 году ФИФА впервые не зафиксирует обновление рекорда. Да, год еще не закончен, но аналитики подчеркивают: сумма вырастет незначительно. На 1 декабря совокупный заработок посредников от клубов составил 496,2 миллиона долларов — на 150 миллионов с лишним меньше, чем в 2019-м.

Сумма комиссионных выплат посредникам от клубов за международные трансферы.

Посредников нанимают футболисты

Что не изменилось даже после начала пандемии, так это вовлеченность агентов в сделки. Посредников (ФИФА приравнивает к ним агентов) все так же часто нанимают для переговоров, и по традиции чаще всех это делают игроки.

В отчете ФИФА написано: «В 2020 году в мужском футболе было проведено 16 433 трансфера, из них только в 3346 сделок (20,4 процента) был вовлечен как минимум один посредник. При этом чаще всего агента для переговоров нанимают футболисты, примерно в два раза реже — клуб-покупатель, и только на последнем месте находится клуб-продавец. Лишь в 53 случаях посредник был у каждой из трех сторон.

Распределение услуг посредников между сторонами во время переговоров по международным трансферам.

Скандинавы платят агентам

ФИФА отмечает, что игроки нанимают посредников в зависимости от возраста. К примеру, футболисты старше 30 лет редко пользуются услугами агентов — 15,8 процента от общего числа игроков с посредниками. Чаще всего переговоры ведут от имени юношей — 23,5 процента футболистов младше 18 лет осуществляют трансферы с помощью своих представителей.

Интересно распределение по национальностям. Оказывается, футболисты из Скандинавии больше остальных предпочитают передавать обязанности по переговорам третьим лицам. На первом месте норвежцы (43,3 процента сделок с их участием), на втором идут исландцы (40,9 процента), а замыкают тройку датчане (40,7 процента). В десятке также чехи, голландцы, немцы, британцы, поляки, канадцы и ямайские футболисты.

Все деньги — в Европе, Россия — седьмая в мире

Это не новость, но масштабы все равно поражают. Клубы выплатили посредникам почти полмиллиарда долларов в уходящем году, причем подавляющее большинство пришлось на представителей УЕФА — 473,5 миллиона. Это 95,4 процента от общей суммы выплат комиссионных.

Не секрет, что основные деньги вертятся в топ-5 лиг, но в рейтинге самых прибыльных для посредников чемпионатов третье место занимает Португалия. Среди клубов-продавцов она далеко впереди — 40,5 миллиона долларов выплатили те, чьи команды в этом году расстались с футболистами. Это совсем не удивительно: «Бенфика», «Порту», «Спортинг» и остальные давно и успешно снабжают европейские лиги сильными игроками.

Выплаты комиссионных посредникам в 2020 году по странам (в скобках — число трансферов).

Любопытно, что на седьмом месте расположилась российская премьер-лига. Продают наши клубы за рубеж мало, отсюда и мизерные суммы выплат от нас (3,6 миллиона долларов), зато при покупках мы часто обращаемся к посредникам. 18 миллионов долларов заработали агенты на тех российских клубах, которые в этом году приобрели футболистов из-за границы. Для сравнения: по итогам 2019 года Россия была восьмой, хотя в сумме наши клубы тогда потратили на агентов больше примерно на 1,5 миллиона долларов.