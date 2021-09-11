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Статьи   //    Футбол

«Лига универов» — будет еще интереснее. Новый уникальный турнир в студенческом футболе

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 18:35
В Москве стартует турнир «Лига универов». В Москве стартует турнир «Лига универов». В Москве стартует турнир «Лига универов». В Москве стартует турнир «Лига универов».
В Москве стартует турнир «Лига универов».
Теги:
В Москве стартует новое соревнование по футболу для студентов.

В конце сентября в столице начнутся игры «Лиги универов» — любительского турнира, организованного объединением Student Football совместно с компанией Nike. Этому партнерству уже пять лет, и оно выходит на новый уровень с запуском полноценной студенческой лиги.

Зарегистрироваться для участия в Лиге Универов

Стать участником очень просто — нужно собрать в своем вузе группу единомышленников, которые хотят на регулярной основе играть в футбол, и подать заявку на сайте лиги. По правилам в составе команды может быть от 8 до 15 игроков, являющихся студентами или аспирантами одного и того же вуза или ссуза в возрасте от 16 до 26 лет. При этом принадлежность к учебному заведению нужно будет документально подтвердить. Также в заявке не должно быть профессиональных игроков, имеющих действующий контракт с каким-либо клубом.

В Москве стартует турнир "Лига универов".
В Москве стартует турнир «Лига универов».

Дадим возможность любому выйти на поле

Зато самая приятная новость заключается в том, что участие в турнире совершенно бесплатное. Узнать, как это стало возможно, и уточнить другие детали мы решили у главы Student Football Александра Зуева.

— Студенческий спорт в нашей стране достаточно раздроблен, практически нет доступных лиг для студентов, — сказал Зуев «СЭ». — У многих ребят попросту нет возможности поиграть в футбол, потому что в их вузах отсутствует необходимая инфраструктура. Наше объединение Student Football при поддержке компании Nike давно развивает это направление, и в нынешнем году мы наконец пришли к решению запустить не просто турнир на вылет, как делали раньше, а полноценную лигу, совершенно бесплатную для студентов. В Лиге Универов они могут играть на протяжении почти всего учебного года. Осенний сезон продлится до конца ноября, потом перерыв на самое холодное время года и сессию. А в конце марта мы начнем весеннюю часть.

— В чем вам видится цель проведения «Лиги универов»?

— Поскольку это массовые соревнования, наша основная задача — дать ребятам возможность выходить на поле. Каждому, кто хочет поиграть. Конечно, мы выявляем лучших футболистов и лучшие команды, но социальная часть проекта важнее. Также очень важно, что у нас будет женский дивизион — мы очень рады видеть девушек на наших турнирах.

— Почему в регламенте состав команды ограничен студентами и аспирантами одного вуза? Мне кажется, что друзьям, учащимся в разных университетах, было бы проще собрать команду.

— Мы хотели, чтобы ребята в первую очередь начали искать единомышленников в стенах своего вуза и отстаивали честь своего учебного заведения. Если собрать вместе друзей, это превратится в еще одну локальную тусовку. А вот об успехах университетской команды узнают однокурсники, студсоветы, появятся болельщики, поддержка со стороны вуза. При этом мы никак не ограничиваем количество команд от одного учебного заведения.

— В заявке команд не может быть профессионалов — людей с действующими контрактами из любых российских и иностранных лиг. Почему?

— Наши соревнования прежде всего любительские и массовые. Кроме того, существуют спортивные вузы, и если они, например, начнут выставлять студентов-профи, то любительским командам будет крайне сложно с ними конкурировать. При этом у нас нет ограничений для бывших профессионалов — выпускников различных академий и тех, кто уже завершил карьеру.

— Участие в турнире бесплатное. А на чьих плечах организационные расходы? Откуда поле, мячи, манишки, все остальное?

— За это мы очень благодарны нашим партнерам из Nike — они, повторюсь, давно помогают студенческому спорту в Москве, проводят различные акции и мероприятия. И наш турнир стал возможным во многом благодаря поддержке и помощи этой компании, ее желанию поучаствовать в развитии спорта. Мы с Nike давно нашли друг друга, у них есть специальная программа, в рамках которой они поддерживают именно локальные сообщества, продвигающие здоровый образ жизни.

В Москве стартует турнир "Лига универов".
В Москве стартует турнир «Лига универов».

Планируем продвигать лигу в регионы

Планируется, что в «Лиге универов» будет восемь дивизионов по десять команд — при этом один из них, что особенно приятно, женский. В каждом из них будет проведен круговой турнир. Игры будут проводиться в формате «5 на 5» — четыре полевых и вратарь в каждой команде.

Матчи, состоящие из двух таймов по 25 минут, будут играться по вторникам, субботам и воскресеньям. Регистрация команд должна завершиться 17 сентября, а с 21 сентября по 28 ноября пройдут игры осеннего сезона.

В Москве стартует турнир "Лига универов".
В Москве стартует турнир «Лига универов».

— Обмен между дивизионами у нас запланирован на постоянной основе, — говорит Зуев. — Сейчас мы сформируем высший и два первых дивизиона по итогам предыдущих турниров, которые, к сожалению, из-за пандемии проходили еще в 2019 году. А состав четырех групп второго дивизиона будет определен жеребьевкой на специальном мероприятии в пространстве Nike Box MSK. Пока из-за длительного перерыва не до конца ясны силы команд, но постепенно они должны выстроиться по рангу. В будущем мы также планируем ввести рейтинг команд. Это позволит объективно оценивать силу команд, а также повысит интерес к матчам команд, идущих в середине турнирной таблицы.

— Как вы продвигаете свою лигу, откуда о ней узнают другие студенты?

— У нас есть аккаунты в соцсетях. Кроме того, мы много общаемся с ребятами из разных вузов. В нашем объединении много действующих студентов, я сам только в нынешнем году закончил магистратуру и поступаю в аспирантуру. Поэтому мы знаем инициативных ребят и руководство спортивных клубов различных университетов, а также организаторов различных локальных лиг, не обязательно студенческих.

— Интерес к «Лиге универов» большой?

— У нас активно растет число подписчиков, ребята приходят, регистрируются. Сейчас, после пандемийного года, есть проблема с коммуникацией между студентами, особенно у первокурсников и тех, кто в прошлом году много учился дистанционно. Не хватает социальных контактов, знакомств с однокурсниками. Тем не менее ребята справляются с задачей собрать команду. На данный момент дивизионы почти заполнены. В то же время мы по просьбам участников продлили регистрацию на неделю и сдвинули начало сезона — сейчас многие решают организационные вопросы, связанные с началом учебного года, и мы пошли им навстречу.

— Вы уже упоминали о желании шагнуть за пределы Москвы, развивать лигу. Когда это может произойти?

— Мы надеемся, что по итогам ближайших сезонов о нас узнают ребята во всех московских вузах, и появится повод расширить лигу. Я был бы этому только рад. И у нас действительно уже есть несколько запросов из других городов. Поэтому я надеюсь, что мы будем активно расширяться, мы не хотим оставаться в рамках одного города. Есть желание помогать студентам по всей России. В прошлом у нас уже были матчи между московскими и петербургскими командами, играли и парни, и девушки. Было очень интересно, и мы бы с удовольствием продолжили в том же духе.

Зарегистрироваться для участия в Лиге Универов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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25%

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Спартак 3
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