«Шахтер» — больше не «Шахтар». На «Донбасс Арене» подправили эмблему клуба
Что произошло?
На днях на донецком стадионе «Донбасс Арена» был переделан герб клуба, игравшего здесь до 2014 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк ДНР Алексей Кулемзин.
Сменили всего одну букву — украиноязычное название «Шахтар» превратилось в русскоязычное «Шахтер», которое местный клуб и носил изначально. Лишь в 2007 году, когда владельцы обновили эмблему, клуб стал именовать себя по-украински — «Шахтар».
Кто сейчас играет на «Донбасс Арене»?
Стадион, принимавший матчи Евро-2012, в том числе полуфинал Португалия — Испания, сейчас пустует. Последний на сегодня матч «Донбасс Арена» приняла больше 10 лет назад — 2 мая 2014 года, когда там встречались «Шахтер» и «Ильичевец». Затем игравшая здесь команда переехала, а сам стадион с тех пор неоднократно страдал от взрывов.
В 2021 году местный телеканал «Оплот ТВ» запустил спортивный проект, который записывался на студии, организованной прямо на «Донбасс Арене».
Как играет местный «Шахтер»?
В 2015 году на базе команды «Юный Новоросс» появился новый «Шахтер», который стал носить цвета, отличные от предшественника, — красно-черно-синие, как на флаге ДНР. Как признавался генеральный директор клуба Руслан Чередников, в идеологию клуба входит идея играть только местными футболистами.
В данный момент «Шахтер» играет в чемпионате «Содружество», который проходит в Евпатории с участием клубов из Херсонской, Запорожской и других областей.
Сменят ли герб полностью?
В Донецке задумались и над полноценной сменой эмблемы. В конце мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел встречу с руководством «Шахтера», на которой поднял вопрос о смене символики: «Разработан республиканский логотип, но есть идея вернуть в качестве эмблемы знаменитую черно-белую шестеренку с молоточками, с которой «Шахтер» более 30 лет выходил на футбольное поле», — написал он в своем Telegram-канале.
В планах у клуба вернуться на «Донбасс Арену», но сейчас там играть нельзя: сам Пушилин подчеркивает, что в настоящий момент ее использовать нецелесообразно, учитывая повреждения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4