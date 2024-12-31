Соболев в «Зените», дисквалификация Даку на Евро и еще 6 громких футбольных скандалов года

Это было мощно.

Уходящий 2024-й был как никогда богат на футбольные скандалы. Мы постарались вспомнить самые громкие и интересные, вызвавшие максимальный резонанс.

Начнем с того, что могло уже выветриться из памяти, и закончим тем, что обсуждают до сих пор. Вперед!

Футболистки сборных Канады и Новой Зеландии готовятся к матчу на Олимпийскийх играх — 2024. Фото Getty Images

Шпионский дрон сборной Канады на Олимпиаде

Женская сборная Канады по футболу приехала в Париж в статусе фаворита — за ними была победа в предыдущем розыгрыше. Но поездка едва не обернулась катастрофой. Официальные лица Олимпиады посадили какой-то дрон с камерой и быстро выявили оператора — оказалось, что это тренерский штаб канадцев шпионил за тренировками сборной Новой Зеландии.

Почти весь штаб отправили домой и дисквалифицировали на год, а со сборной сняли шесть очков. При этом Канада выиграла все три матча группы и даже вышла в плей-офф (правда, вылетели в первом же раунде) — новозеландцы оказались настолько хуже, что заняли последнее место.

После инцидента некоторые журналисты начали собственные расследования — например, Рик Уэстхед пришел к выводу, что в женском футболе в Канаде уже несколько лет подряд используют подобные шпионские методы. История тянется как минимум с 2016-го — уже тогда в тренерском штабе сборной обсуждали способы слежки за другими командами. Жуть!

Лукас Пакета. Фото Getty Images

Лукас Пакета и новый скандал со ставками

В мае 2024-го Лукасу Пакете были предъявлены обвинения в ставках на самого себя. Дело в том, что бразилец совершенно непонятным образом получал желтые карточки в ситуациях, где их можно было легко избежать. Он фолил в центре поля и спорил с судьями без видимой на то причины.

Позже стало ясно, что на предупреждения Пакеты кто-то «грузит» деньги. Причем делают это на его же родном острове — рядом с Рио-де-Жанейро. Забавно, что ставки на самом деле совсем смешные — от 200 до 1000 фунтов. Бразилец за один час зарабатывает в несколько раз больше!

В общем, в чем дело? Вероятно, на Пакету ставят (вернее, ставили) его родственники или друзья. Сам футболист все яростно отрицает и говорит, что сам жутко страдает от необоснованных обвинений. Дело до сих пор находится в разработке — официальные лица ищут железные доказательства, а Пакета продолжает играть как ни в чем не бывало. Исход может оказаться неприятным — бразильцу грозит от 2 до 10 лет дисквалификации. А еще точно известно, что этот инцидент сорвал переход игрока в «Манчестер Сити».

Мерих Демирал. Фото Global Look Press

Жест Демирала на Евро-2024

Матч против австрийцев на Евро-2024 стал для Демирала самым ярким моментом карьеры — защитник оформил дубль и вывел Турцию в четвертьфинал турнира. Скандал случился уже после финального свистка — футболист показал жест, за который расплатился дисквалификацией.

С виду здесь нет ничего криминального: Демирал просто показал «козу» двумя руками. Любитель рока, наверное... Но нет, это никакая не «коза», а жест «Серых волков» — националистической турецкой организации. Демирал пояснил, что его переполняла гордость и он хотел показать что-то турецкое.

В ФИФА аргумент не приняли и влепили футболисту двухматчевый бан. Без Демирала сборная Турции проиграла в четвертьфинале голландцам и отправилась домой. И стоило оно того?

Мирлинд Даку (№19) с товарищами по команде. Фото Getty Images

Бан Даку

Форвард «Рубина» тоже не забудет Евро-2024. В матче с Хорватией Мирлинд вышел на замену во втором тайме, а после финального свистка бурно отметил спасение Албании, которая вырвала ничью (2:2) в компенсированное время.

Празднуя перед фанатской трибуной, Даку взял микрофон и начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес македонцев. Болельщики тут же подхватили. «Вечеринка» стоила нападающему двухматчевой дисквалификации. А еще — тяжелого разговора по возвращении в Казань.

Дело в том, что с албанского сектора неслись оскорбления не только в адрес македонцев, но и сербов, что могло привести к конфликту в команде. Но обошлось. Даку тут же публично принес извинения, а в новогоднем ролике «Рубина» поблагодарил одноклубников за понимание и поддержку.

«Спасибо вам за этот год. И спасибо за то, что поддержали меня этим летом, когда мне было непросто. Я сделал нечто, что меня не красит, но это не повлияло на атмосферу в раздевалке. Я надеюсь, что в следующем году мы продолжим в том же духе. Если у нас будут какие-либо поражения, мы будем держаться вместе», — сказал футболист.

Поль Погба. Фото Getty Images

Дисквалификация Поля Погба

Француз был наказан еще в 2023-м, но по-настоящему активно это стали обсуждать только в этом году. Погба просочился даже в российское медиапространство, когда один клуб медиалиги сделал вброс о том, что готов приютить футболиста у себя.

Полю дали четырехлетний бан — максимальное наказание за допинг. Поначалу хавбек словно отчаялся: говорил в интервью, что «Поля Погба больше не существует». Все шло к тому, что игрок вот-вот завершит карьеру, но неожиданно суд принял апелляцию и смягчил наказание — игрок сможет вновь выйти на поле уже весной 2025-го.

За время дисквалификации Погба успел сняться в кино («4 нуля»), прийти на стрим к блогеру iShowSpeed и не перейти в российский медиаклуб. Неплохо для футболиста, который... не играет в футбол. Сейчас Погба — свободный агент, и его уже отправляют в «Манчестер Сити». Ждем продолжения!

Трофей Лиги чемпионов. Фото Global Look Press

Новый формат Лиги чемпионов

Самые бурные обсуждения среди любителей футбола вызвал ребрендинг еврокубков. Групповой турнир заменила единая таблица из 36 (!) команд, а главным аргументом ФИФА в пользу смены формата стало увеличение количества матчей между топ-клубами и рост прибыли. Все как у боссов Суперлиги!

Новинку встретили в штыки — формат был максимально непонятным и запутанным. Хотя на самом деле выглядит это не так плохо, ведь топ-афиш действительно стало больше! Новый формат уже принес невероятную интригу и забавные сюрпризы вроде кризиса «Реала», спада «ПСЖ» и вылета «Лейпцига».

Минусы, правда, тоже присутствуют. Например, команды проводят как минимум на два матча больше (а кто-то — на четыре), и за событиями в них сложнее уследить.

И все же получилось все намного лучше, чем мы ожидали.

Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трансфер Соболева в «Зенит»

Как же без российского футбола? РПЛ регулярно подвозит скандалы, но самым обсуждаемым событием года стал трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Забавно, но этот переход, похоже, оказался не нужен ни одной из сторон.

У «Зенита» и так была целая россыпь форвардов, к которым добавились Соболев (а за несколько дней до этого — и Лусиано). Фанаты питерского клуба вообще не ждали Александра — это понятно по реакциям в Telegram-канале команды и по кричалкам на трибунах. «Спартак» же словно остался в выигрыше — продал токсичный актив и разблокировал забивные способности Угальде. Болельщики, правда, теперь никогда в жизни не простят Соболеву этот переход.

А что сам Александр? Стал зарабатывать больше и... все. Он пока даже не отличился в РПЛ, а Сергей Семак ему почти перестал доверять. Вместо исправления ситуации и работы над собой форвард стал еще более активно проводить стримы и играть в игры. И зачем все это было?

Винисиус Жуниор. Фото Getty Images

«Реал» и бойкот «Золотого мяча»

Бойкот «Золотого мяча», по нашему мнению, заслуживает титула «скандал года». Дело было так: Винисиус Жуниор чуть ли не весь год считался главным фаворитом на победу в премии, но буквально за день до события все перевернулось: кто-то якобы слил «Реалу» информацию о том, что победителем станет Родри.

Поверив слухам, «Реал» решил вообще не ехать на церемонию. В полном составе! И это несмотря на то, что Анчелотти признали тренером года, а сам «Реал» — лучшим клубом. Все еще долго смеялись над тем, что Винисиус за день до этого праздновал свою победу и даже пообещал всем своим одноклубникам дорогие подарки. Никто в итоге ничего не получил.

К слову, Nike собиралась выдать Винисиусу золотые бутсы по случаю победы и даже планировал выкрасить магазин в Мадриде в золотые цвета. Наполеоновские планы компании пришлось свернуть. Бразилец позже получил свои бутсы (после победы в премии The Best от ФИФА), но и тут случился казус — Nike сделала их серебряными, словно подчеркнув, что футболист остался вторым.

А теперь представьте, что бы было, если бы Винисиус все-таки взял «Золотой мяч» в этом году, но... не явился бы на церемонию. В таком случае это уже вполне можно было бы назвать скандалом десятилетия.