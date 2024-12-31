Соболев в «Зените», дисквалификация Даку на Евро и еще 6 громких футбольных скандалов года
Уходящий 2024-й был как никогда богат на футбольные скандалы. Мы постарались вспомнить самые громкие и интересные, вызвавшие максимальный резонанс.
Начнем с того, что могло уже выветриться из памяти, и закончим тем, что обсуждают до сих пор. Вперед!
Шпионский дрон сборной Канады на Олимпиаде
Женская сборная Канады по футболу приехала в Париж в статусе фаворита — за ними была победа в предыдущем розыгрыше. Но поездка едва не обернулась катастрофой. Официальные лица Олимпиады посадили какой-то дрон с камерой и быстро выявили оператора — оказалось, что это тренерский штаб канадцев шпионил за тренировками сборной Новой Зеландии.
Почти весь штаб отправили домой и дисквалифицировали на год, а со сборной сняли шесть очков. При этом Канада выиграла все три матча группы и даже вышла в плей-офф (правда, вылетели в первом же раунде) — новозеландцы оказались настолько хуже, что заняли последнее место.
После инцидента некоторые журналисты начали собственные расследования — например, Рик Уэстхед пришел к выводу, что в женском футболе в Канаде уже несколько лет подряд используют подобные шпионские методы. История тянется как минимум с 2016-го — уже тогда в тренерском штабе сборной обсуждали способы слежки за другими командами. Жуть!
Лукас Пакета и новый скандал со ставками
В мае 2024-го Лукасу Пакете были предъявлены обвинения в ставках на самого себя. Дело в том, что бразилец совершенно непонятным образом получал желтые карточки в ситуациях, где их можно было легко избежать. Он фолил в центре поля и спорил с судьями без видимой на то причины.
Позже стало ясно, что на предупреждения Пакеты кто-то «грузит» деньги. Причем делают это на его же родном острове — рядом с Рио-де-Жанейро. Забавно, что ставки на самом деле совсем смешные — от 200 до 1000 фунтов. Бразилец за один час зарабатывает в несколько раз больше!
В общем, в чем дело? Вероятно, на Пакету ставят (вернее, ставили) его родственники или друзья. Сам футболист все яростно отрицает и говорит, что сам жутко страдает от необоснованных обвинений. Дело до сих пор находится в разработке — официальные лица ищут железные доказательства, а Пакета продолжает играть как ни в чем не бывало. Исход может оказаться неприятным — бразильцу грозит от 2 до 10 лет дисквалификации. А еще точно известно, что этот инцидент сорвал переход игрока в «Манчестер Сити».
Жест Демирала на Евро-2024
Матч против австрийцев на Евро-2024 стал для Демирала самым ярким моментом карьеры — защитник оформил дубль и вывел Турцию в четвертьфинал турнира. Скандал случился уже после финального свистка — футболист показал жест, за который расплатился дисквалификацией.
С виду здесь нет ничего криминального: Демирал просто показал «козу» двумя руками. Любитель рока, наверное... Но нет, это никакая не «коза», а жест «Серых волков» — националистической турецкой организации. Демирал пояснил, что его переполняла гордость и он хотел показать что-то турецкое.
В ФИФА аргумент не приняли и влепили футболисту двухматчевый бан. Без Демирала сборная Турции проиграла в четвертьфинале голландцам и отправилась домой. И стоило оно того?
Бан Даку
Форвард «Рубина» тоже не забудет Евро-2024. В матче с Хорватией Мирлинд вышел на замену во втором тайме, а после финального свистка бурно отметил спасение Албании, которая вырвала ничью (2:2) в компенсированное время.
Празднуя перед фанатской трибуной, Даку взял микрофон и начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес македонцев. Болельщики тут же подхватили. «Вечеринка» стоила нападающему двухматчевой дисквалификации. А еще — тяжелого разговора по возвращении в Казань.
Дело в том, что с албанского сектора неслись оскорбления не только в адрес македонцев, но и сербов, что могло привести к конфликту в команде. Но обошлось. Даку тут же публично принес извинения, а в новогоднем ролике «Рубина» поблагодарил одноклубников за понимание и поддержку.
«Спасибо вам за этот год. И спасибо за то, что поддержали меня этим летом, когда мне было непросто. Я сделал нечто, что меня не красит, но это не повлияло на атмосферу в раздевалке. Я надеюсь, что в следующем году мы продолжим в том же духе. Если у нас будут какие-либо поражения, мы будем держаться вместе», — сказал футболист.
Дисквалификация Поля Погба
Француз был наказан еще в 2023-м, но по-настоящему активно это стали обсуждать только в этом году. Погба просочился даже в российское медиапространство, когда один клуб медиалиги сделал вброс о том, что готов приютить футболиста у себя.
Полю дали четырехлетний бан — максимальное наказание за допинг. Поначалу хавбек словно отчаялся: говорил в интервью, что «Поля Погба больше не существует». Все шло к тому, что игрок вот-вот завершит карьеру, но неожиданно суд принял апелляцию и смягчил наказание — игрок сможет вновь выйти на поле уже весной 2025-го.
За время дисквалификации Погба успел сняться в кино («4 нуля»), прийти на стрим к блогеру iShowSpeed и не перейти в российский медиаклуб. Неплохо для футболиста, который... не играет в футбол. Сейчас Погба — свободный агент, и его уже отправляют в «Манчестер Сити». Ждем продолжения!
Новый формат Лиги чемпионов
Самые бурные обсуждения среди любителей футбола вызвал ребрендинг еврокубков. Групповой турнир заменила единая таблица из 36 (!) команд, а главным аргументом ФИФА в пользу смены формата стало увеличение количества матчей между топ-клубами и рост прибыли. Все как у боссов Суперлиги!
Новинку встретили в штыки — формат был максимально непонятным и запутанным. Хотя на самом деле выглядит это не так плохо, ведь топ-афиш действительно стало больше! Новый формат уже принес невероятную интригу и забавные сюрпризы вроде кризиса «Реала», спада «ПСЖ» и вылета «Лейпцига».
Минусы, правда, тоже присутствуют. Например, команды проводят как минимум на два матча больше (а кто-то — на четыре), и за событиями в них сложнее уследить.
И все же получилось все намного лучше, чем мы ожидали.
Трансфер Соболева в «Зенит»
Как же без российского футбола? РПЛ регулярно подвозит скандалы, но самым обсуждаемым событием года стал трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Забавно, но этот переход, похоже, оказался не нужен ни одной из сторон.
У «Зенита» и так была целая россыпь форвардов, к которым добавились Соболев (а за несколько дней до этого — и Лусиано). Фанаты питерского клуба вообще не ждали Александра — это понятно по реакциям в Telegram-канале команды и по кричалкам на трибунах. «Спартак» же словно остался в выигрыше — продал токсичный актив и разблокировал забивные способности Угальде. Болельщики, правда, теперь никогда в жизни не простят Соболеву этот переход.
А что сам Александр? Стал зарабатывать больше и... все. Он пока даже не отличился в РПЛ, а Сергей Семак ему почти перестал доверять. Вместо исправления ситуации и работы над собой форвард стал еще более активно проводить стримы и играть в игры. И зачем все это было?
«Реал» и бойкот «Золотого мяча»
Бойкот «Золотого мяча», по нашему мнению, заслуживает титула «скандал года». Дело было так: Винисиус Жуниор чуть ли не весь год считался главным фаворитом на победу в премии, но буквально за день до события все перевернулось: кто-то якобы слил «Реалу» информацию о том, что победителем станет Родри.
Поверив слухам, «Реал» решил вообще не ехать на церемонию. В полном составе! И это несмотря на то, что Анчелотти признали тренером года, а сам «Реал» — лучшим клубом. Все еще долго смеялись над тем, что Винисиус за день до этого праздновал свою победу и даже пообещал всем своим одноклубникам дорогие подарки. Никто в итоге ничего не получил.
К слову, Nike собиралась выдать Винисиусу золотые бутсы по случаю победы и даже планировал выкрасить магазин в Мадриде в золотые цвета. Наполеоновские планы компании пришлось свернуть. Бразилец позже получил свои бутсы (после победы в премии The Best от ФИФА), но и тут случился казус — Nike сделала их серебряными, словно подчеркнув, что футболист остался вторым.
А теперь представьте, что бы было, если бы Винисиус все-таки взял «Золотой мяч» в этом году, но... не явился бы на церемонию. В таком случае это уже вполне можно было бы назвать скандалом десятилетия.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3