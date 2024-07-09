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ОТКРОЙ ГЛАЗА НА СВОЕ БУДУЩЕЕ

Сегодня, 11:00

«Универсального рецепта разбогатеть нет, нужно пробовать новое». Как правильно инвестировать в будущее

Антон Бабошин
Корреспондент
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Фото Анна Селина, Известия
Советы от эксперта.

Мало просто откладывать часть денег из своей зарплаты «на черный день». Если держать их дома в кубышке или даже на обычной банковской карте, то значительная часть суммы просто растворится по вине инфляции и других экономических факторов.

Деньги должны работать, и работать на вас. Как заставить их это сделать, мы попросили рассказать управляющего директора НПФ «Будущее» Дмитрия Ключника.

Не кладите все яйца в одну корзину

— Есть ли универсальный рецепт, как правильно инвестировать средства и не прогореть?

— Слава богу, такого рецепта еще никто не придумал — тем жизнь и интересна. Но что точно можно порекомендовать, так это пробовать что-то новое, хотя бы из интереса в безопасных для себя и своего кошелька пределах. Скажем, для удвоения средств по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за счет государства достаточно вложить 2 тысячи рублей. Потом, когда освоитесь, можно установить ежемесячный взнос.

— Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о программе.

— Это перспективный инструмент, запущенный в начале 2024 года. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) в негосударственные пенсионные фонды совмещает выгоду от участия в операциях на финансовом рынке, гарантии сохранности (в два раза больше, чем по вкладам, — 2,8 миллиона рублей), государственное софинансирование, налоговые вычеты, низкий порог входа и свободу в начале и приостановлении участия.

— Многие эксперты обращают внимание на необходимость диверсификации инвестиционного портфеля вне зависимости от сумм. Что нужно об этом знать?

Процесс управления инвестированием зависит от цели и желаемого срока пользования своими сбережениями. Конечно, нельзя все складывать воедино: нужно вкладывать и в семью, и в себя, и на краткосрочные цели, и на старость. Ведь популярный сегодня термин, диверсификация — это не только про инвестиционные портфели. И мы также рекомендуем распределять средства между этими важнейшими сферами жизни. Поэтому у программы долгосрочных сбережений доступный входной порог — всего две тысячи рублей. К сожалению, россияне до последнего времени о долгосрочности мало задумывались. Но мы надеемся на скорейшие изменения.

— Как правильно выбрать направление, в которое выгодно вложить деньги именно сейчас?

— Сейчас идет строительство новой экономики нашей страны. Обратите внимание, ставки по банковским вкладам высокие только на короткий срок, и зачастую их получение сопровождается массой условий. Да, та же недвижимость дорожает, но и входной порог туда высокий. Золото? Юани? Тут нужно слишком много времени, чтобы отслеживать их циклы, выискивать точки входа и выхода, следить за изменениями налоговых и других регуляторных правил. Если есть возможность регулярных небольших отчислений, либо желание совершить более крупное разовое вложение, рекомендую обратить внимание именно на упомянутую программу долгосрочных сбережений. Ведь размещенные в ней средства инвестируются профессиональными управляющими. Из-за того, что программа запущена именно в 2024 году, привлеченные средства фонды размещают сразу же, и поэтому участники получат наибольшую выгоду от текущих высоких ставок и дивидендов на фондовом рынке.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

ПДС не заморозят, как накопительную пенсию

— Давайте, раз уж речь зашла об НПФ, заодно напомним, что такое «замороженные пенсионные накопления» и почему они так называются.

— Начиная с 2014 года накопительная пенсия перестала пополняться за счет отчислений работодателей на ее формирование. Но средства, полученные с 2004-го, продолжают и по сей день прирастать за счет инвестдохода. Впрочем, кроме как при достижении пенсионного возраста эти деньги получить нельзя. Ну разве что их выплатят правопреемникам в случае, если застрахованному лицу еще не были назначены пенсионные выплаты. А вот в программе долгосрочных сбережений, запущенной с 1 января 2024 года, условия другие — переведя туда эти накопления, их можно забрать при особой жизненной ситуации (к примеру, человек тяжело заболел) или по истечении 15-летнего договора.

— Почему такая программа появилась именно сейчас?

— НПФ начали бороться за создание подобной системы сразу же после заморозки пенсионных накоплений в 2014 году. И НПФ, и государство хотели создать такой продукт, который действительно позволит накопить существенную сумму в долгосрочной перспективе.

— Как перевести деньги в программу?

— На данный момент до 1 декабря 2024 года подать заявление на перевод пенсионных накоплений можно на сайтах НПФ и в их офисах обслуживания. Тот же СФР не является оператором ПДС, поэтому там этого сделать нельзя. Также в скором времени будет запущен сервис подачи таких заявлений и на портале Госуслуг.

— А что если накопления по ПДС тоже заморозят?

— Это невозможно, так как ПДС регулируется по аналогии с банковским вкладом. То есть договорными отношениями клиент — НПФ. Именно поэтому настоятельно рекомендуется переводить в программу свои пенсионные накопления, так как они как раз регулировались государством и были заморожены.

— В случае срочной необходимости можно ли вытащить средства из программы? Почему у фондов есть так называемая выкупная сумма?

— Свое можно забрать всегда. Выкупная сумма — это как раз и есть досрочный возврат собственных вложений. Но важно помнить о том, что программа стимулируется таким количеством преимуществ именно в пользу долгосрочности. Поэтому при досрочном снятии средств есть риск лишиться этих преимуществ. При этом в особых жизненных ситуациях забрать можно все без исключений и убытков. Такая возможность закреплена законодательно.

Фото Алексей Майшев, Известия

У НПФ стабильная доходность

— Существует мнение, что высокая доходность всегда связана и с повышенными рисками, это так?

— Это действительно так и очень важно найти баланс. И это одна из причин частых вопросов о сравнительно низкой доходности НПФ. Главное не забывать, что речь идет только об инвестиционной доходности, которая является лишь одним из множества пунктов преимуществ программы долгосрочных сбережений.

— Тогда вопрос от обратного — у НПФ низкая доходность?

— Тут важно уточнить — в сравнении с чем? Например, в период низких процентных ставок у банков НПФ показывали хорошие результаты по доходности в сравнении с накопительными вкладами. Если же мы сравниваем с прямыми инвестициями, то в прошлом году, когда многие люди потеряли свои вложения, в том числе в результате блокирования зарубежных активов, НПФ также показали стабильную доходность. Не менее важно сравнивать суммарно все преимущества ПДС с другими продуктами, и тогда результаты будут совсем иные.

— Суммируя: три кратких главных совета тем, кто хочет создать «подушку безопасности» или приумножить свои накопления.

— Первое: Подушку безопасности надо начинать формировать уже сейчас. Зайдите на Госуслуги и получите справку о состоянии своих пенсионных прав, чтобы иметь понимание об их состоянии. Второе: сформируйте список целей на ближайшие, скажем, 15 лет. Что вы планируете иметь к этому моменту в сбережениях и сколько и на что тратить? Кто-то выберет покупку недвижимости, кто-то открытие бизнеса, а кто-то пожелает жить как рантье на регулярные выплаты со своих сбережений. Третье: на сайте НПФ БУДУЩЕЕ с помощью калькулятора долгосрочных сбережений рассчитайте свои планы — это очень просто. Вы сможете наглядно увидеть результаты своих накоплений. После заключите договор долгосрочных сбережений и внесите на него, для начала, хотя бы 2 тысячи рублей. Уверен, через 15 лет это на поверку станет одним из лучших инвестиционных решений.

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