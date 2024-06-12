Плеймейкер эпохи Возрождения. Андреа Пирло — самый умный игрок своего поколения

Самый заметный из незаметных лидеров.

В футболе лавры и популярность чаще всего достаются нападающим, особенно тем, кто ходит в лучших бомбардирах. Внимание публики и прессы, выгодные контракты, награды — посмотрите, сколько «Золотых мячей» на двоих выиграли Лео Месси и Криштиану Роналду. А ведь почти каждому забитому голу предшествует пас. Иногда такой, что никакого гола без него и не было бы — отдающий как будто заглядывает в будущее и предвидит, где окажется партнер.

Так происходит и в реальной жизни. Если внимательно рассмотреть истории стабильного финансового успеха, к каждой из них ведут пусть иногда маленькие, но регулярные шаги — своего рода голевые пасы в будущее. Сегодня эти шаги можно делать с помощью программы долгосрочных сбережений от НПФ «БУДУЩЕЕ», которая позволяет создавать накопления, используя уникальные преимущества, которых нет ни у одного другого финансового инструмента.

Полузащитники, даже самые выдающиеся, редко добираются до «Золотых мячей». Поразительно, но лучший, пожалуй, плеймейкер целого поколения Андреа Пирло за всю карьеру ни разу не попадал даже в тройку кандидатов на этот приз. А ведь играл на высочайшем уровне более десятка лет. И выигрывал со своими командами и золото чемпионата мира, и Лигу чемпионов. Несправедливо? Возможно. Делает ли это Пирло менее великим? Ни в коем случае.

Наследник Баджо

«Пирло — гений. Наряду с Роберто Баджо это лучшее, что произвел итальянский футбол за последние 30 лет», — так говорил об Андреа другой легендарный апеннинский игрок, вратарь Джанлуиджи Буффон. Удивительно, но двух великих плеймейкеров объединяет и то, что оба они в разные годы поиграли за три итальянских топ-клуба — «Милан», «Интер» и «Ювентус».

И не менее любопытно, что Пирло из этих команд наименьший след оставил в истории «Интера». Почему любопытно? Потому что именно за черно-синих он болел в детстве. Андреа появился на свет в городке Флеро неподалеку от Брешии. А значит — в регионе Ломбардия, столицей которого является Милан. Поэтому выбор у него был между красно-черными и черно-синими. А за «Интер» в те годы, когда Пирло только начинал играть в футбол, выступал Лотар Маттеус — именно его и, конечно, Баджо сам Андреа называл главными ориентирами в карьере.

Кстати, Пирло родом из очень обеспеченной семьи — его отец крупный бизнесмен, и сам он владеет долей в семейной компании. А еще у Андреа есть собственная винодельня, производящая около 20 тысяч бутылок в год, причем среди сортов есть и достаточно дорогие. Поэтому Пирло финансово независимый человек и ничего бы не потерял, если бы не стал профессиональным футболистом.

Возможность делать выбор окрыляет и дает свободу. Обрести ее позволяет уверенность в завтрашнем дне, в том числе финансовая. Программа долгосрочных сбережений позволяет создавать капитал, используя различные преимущества: налоговые вычеты, «разморозку» накопительной части пенсии, софинансирование от государства в течение трех лет после заключения договора. Более того, на ПМЭФ-2024 на самом высоком уровне было предложено проработать увеличение этого срока, как минимум, до 10 лет.

Пирло выбрал футбол и к 13 годам попал в академию «Брешии» — в то время юный Андреа обычно играл на позиции нападающего или оттянутого форварда. И уже в 16 он дебютировал в серии А, побив клубный рекорд. Между прочим, тогда клуб тренировал румын Мирча Луческу, который впоследствии поработает и в России. Следующего выхода на поле в элитном дивизионе пришлось ждать больше двух лет. За это время «Брешия» успела побывать в серии В, а Пирло — утвердиться там в качестве игрока стартового состава. И после возвращения в высший свет он провел уже полноценный сезон, заслужив приглашение в «Интер».

Но этот переход в любимую команду детства на деле оказался катастрофой. Пирло, к тому моменту переквалифицировавшийся из форварда в атакующего полузащитника, прочно присел на лавку. И свои шансы начал получать только во второй половине чемпионата, когда «Интер» возглавил... все тот же Луческу. На следующий сезон Андреа сдали в аренду «Реджине», и в Калабрии он окончательно утвердился в качестве одного из главных талантов Италии. Выиграв летом 2000-го молодежный Евро, Пирло вернулся в Милан и снова оказался в глубоком резерве. В декабре того же года его сдали в аренду родной «Брешии», и вот это возвращение стало для его карьеры определяющим.

Скрытая угроза

Дело в том, что в «Брешии» Пирло оказался в одной команде с кумиром своего детства Баджо. Помимо чисто психологической стороны, в этом была еще и чисто практическая. Хвостик был безоговорочным лидером команды и прочно занимал позицию атакующего хавбека. Поэтому штабу команды пришлось искать для Пирло другое место на поле.

Принято считать, что глубинным плеймейкером Андреа сделал в «Милане» Карло Анчелотти, который говорил: «Пирло может за долю секунды придумать пас, который другие игроки могут не увидеть, даже если у них на это будет вечность». Значение Анчелотти для карьеры Пирло сложно переоценить, но в центр полузащиты 21-летнего футболиста первым передвинул тренировавший «Брешию» Карло Маццоне.

Опытнейший специалист понимал, что для игры в нападении у Пирло не хватает ряда качеств — габаритов, роста, скорости. Он не был создан, чтобы бороться с защитниками, убегать в отрывы или блистать дриблингом на переднем краю. А для позиции опорника ему недоставало навыков игры в обороне, выносливости, способностей игры в отборе, если хотите, работоспособности. Но при этом у Пирло были другие достоинства. Прежде всего — футбольный интеллект, умение читать игру, потрясающие средний и длинный пасы, отличная техника, обработка мяча и креативность. Он мог одним движением создать себе пространство и соорудить голевой момент. «Пирло может заставить свои ноги делать все, что захочет голова. В этом и заключается гениальность», — такую характеристику итальянцу дал великий Йохан Кройф.

Передвинув Пирло в глубину, Маццоне сделал его постоянной скрытой угрозой и сорвал джек-пот. В апреле 2001-го одним из первых классических Пирло-моментов стал длиннющий голевой пас на Баджо, забившего победный гол «Ювентусу». «Андреа — потрясающий талант. У него всегда был дар предвидеть развитие событий на поле раньше, чем это делали остальные. Это, а также умение обращаться с мячом и воплощать задуманное и сделало и его суперзвездой», — вспоминал Баджо. «Брешия» финишировала седьмой в серии А и пробилась в еврокубки. А Пирло вернулся в «Интер», который продал его заклятым друзьям из «Милана».

Новое величие

Пирло стал частью сделки по обмену игроками между двумя миланскими клубами, в которую входили, например, Кристиан Брокки и Андреас Гульельминпьетро, он же просто Гули. И с этого момента, пожалуй, начался отсчет величия нового 21-го номера «Милана». Андреа попал в руки к Анчелотти, который со временем довел до совершенства заготовки Маццоне. И даже опустил Пирло еще чуть глубже в середине поля.

«Он изменил мою карьеру, поставив меня впереди защитных порядков. Вместе мы пережили незабываемые моменты. У нас потрясающее совместное прошлое», — говорил позже сам Пирло. В «Милане» он окончательно превратился в глубинного плеймейкера. В отдельные периоды на Пирло замыкалась вся созидательная игра команды. Как мастера эпохи Возрождения, он создавал новые стандарты игры. Дирижировал атаками красно-черных, исполнял почти все стандарты и унаследовал от Деметрио Альбертини прозвище Метроном — за то, что задавал ритм всей игре «Милана».

Пирло превратился в звезду мирового уровня и одного из лучших полузащитников планеты. Говорят, что короля играет свита, но это не тот случай. Хотя свита в разные годы у Пирло была действительно на зависть многим: от Руя Кошты до Кака, от Ривалдо до Дженнаро Гаттузо, от Кларенса Зеедорфа до Массимо Амброзини. Но главным в миланской полузащите все равно оставался Пирло. «Отдать ему мяч — все равно что спрятать в сейф», — говорил известный тренер Збигнев Бонек.

С «Миланом» Пирло дважды выигрывал серию А и столько же раз Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также собрал целую авоську личных трофеев внутри страны. Хотя были в его карьере и черные страницы — например, знаменитый стамбульский финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Хотя Андреа поучаствовал в двух из трех голов команды, он также смазал послематчевый 11-метровый — вновь пойдя по пути своего кумира Баджо.

Маэстро футбола

Впрочем, свой главный турнир Пирло выиграл за пределами клуба. В 2006-м со сборной Италии он стал чемпионом мира. «Пирло — наш молчаливый лидер. Он мало говорит, за него это делают его ноги», — вспоминал тренер триумфаторов Марчелло Липпи. В национальные команды Андреа начали приглашать еще в 15 лет. На том самом молодежном Евро-2000 он был капитаном чемпионской команды, в 2004-м выиграл бронзовые медали Олимпиады в Афинах.

А затем наступил ЧМ-2006, золотыми буквами вписанный в историю итальянского футбола. Пирло выходил в стартовом составе во всех матчах сборной на том турнире, в общей сложности проведя на поле 668 минут. Он забил первый гол «Скуадры адзурры» на чемпионате, поразив ворота Ганы, и в тот же вечер отдал результативный пас на Винченцо Яквинту, после чего был признан лучшим игроком встречи.

Во второй раз Пирло удостоился этой чести в полуфинале против Германии, где он отметился голевой передачей на Фабио Гроссо, забившего победный мяч в дополнительное время. В финале с Францией он подал угловой, с которого Марко Матерацци сравнял счет, и забил в серии послематчевых пенальти, получив третий приз лучшему игроку встречи. По итогам турнира он вошел в топ-3 игроков и был награжден «Бронзовым мячом». «Никакого давления перед финалом я не чувствовал. День игры в Берлине я провел за сном и игрой в приставку», — подчеркивал Пирло. Вот так и выглядит настоящее величие.

После этого в его карьере еще были финал Евро-2012 и третье место на Кубке конфедераций-2013. Переход в «Ювентус» и четыре скудетто подряд. Отъезд в МЛС и статус самого популярного игрока «Нью-Йорк Сити». А его прощальный матч, проведенный на «Сан-Сиро» в мае 2018-го, назвали «Ночь маэстро». Ведь он действительно был и остается маэстро футбола.

Маэстро, Метроном, Архитектор, Профессор, Моцарт — все эти прозвища красноречиво характеризуют стиль игры Пирло и его ценность для футбола. А свою автобиографию он назвал «Мыслю — следовательно, играю». С тренерской карьерой у Андреа пока не все складывается, но его место в истории у него уже никто не отнимет.