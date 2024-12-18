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Сегодня, 13:05

Звезды мирового и отечественного футбола выступят на «Кубке Легенд» — 2025 в Москве

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С 7 по 9 февраля 2025 года московский Дворец спорта «Мегаспорт» в 17-й раз примет международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. Событие традиционно объединит легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звезд этой игры.


В 2025 году за главный трофей «Кубка Легенд» поборются шесть команд: сборная мира, «Легенды Европы», «Легенды Африки», «Легенды Азии», «Легенды Латинской Америки» и «Легенды России».

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В числе планируемых участников этого года — чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр, Кубка Америки, обладатели «Золотого мяча», победители Лиги чемпионов и многих других международных турниров. «Кубок Легенд» — это праздник спорта, на котором за два игровых дня пройдут девять зрелищных матчей, автограф- и фотосессии со знаменитыми футболистами, розыгрыши призов от партнеров турнира и самих футболистов.

Программу «Кубка Легенд» традиционно откроет детский день «Наше будущее»: в пятницу, 7 февраля, состоится футбольный турнир среди детей из спортивных школ Москвы, а также инклюзивный турнир для детей с синдромом Дауна, в котором примут участие зарубежные и отечественные звезды футбола.

8 февраля, в первый игровой день «Кубка Легенд», состоятся отборочные игры. В этот день в двух группах всего будет сыграно шесть матчей, по результатам которых определятся участники финальных встреч второго игрового дня.

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9 февраля на поле «Мегаспорта» развернутся самые жаркие баталии за главный трофей «Кубка Легенд». Откроет день матч за пятое место среди команд, занявших в своих группах третьи места, и продолжится матчем за третье место — среди команд, занявших в группах вторые места. Завершится турнир грандиозным финалом, который разыграют победители групп.

«Кубок Легенд» — уникальный в своем формате проект, важный как для поколения легенд большого футбола, так и для юных футболистов, делающих свои первые шаги к спортивной славе. Такой обмен опытом и энергией приумножает великое наследие футбола и помогает воспитать достойную смену именитым игрокам», — заявил экс-нападающий «Динамо» и финалист Евро-2004 Кевин Кураньи.

Организаторами международного турнира выступят Департамент спорта города Москвы и международное спортивное агентство NewSport. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.

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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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