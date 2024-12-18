Звезды мирового и отечественного футбола выступят на «Кубке Легенд» — 2025 в Москве
С 7 по 9 февраля 2025 года московский Дворец спорта «Мегаспорт» в 17-й раз примет международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. Событие традиционно объединит легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звезд этой игры.
В 2025 году за главный трофей «Кубка Легенд» поборются шесть команд: сборная мира, «Легенды Европы», «Легенды Африки», «Легенды Азии», «Легенды Латинской Америки» и «Легенды России».
В числе планируемых участников этого года — чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр, Кубка Америки, обладатели «Золотого мяча», победители Лиги чемпионов и многих других международных турниров. «Кубок Легенд» — это праздник спорта, на котором за два игровых дня пройдут девять зрелищных матчей, автограф- и фотосессии со знаменитыми футболистами, розыгрыши призов от партнеров турнира и самих футболистов.
Программу «Кубка Легенд» традиционно откроет детский день «Наше будущее»: в пятницу, 7 февраля, состоится футбольный турнир среди детей из спортивных школ Москвы, а также инклюзивный турнир для детей с синдромом Дауна, в котором примут участие зарубежные и отечественные звезды футбола.
8 февраля, в первый игровой день «Кубка Легенд», состоятся отборочные игры. В этот день в двух группах всего будет сыграно шесть матчей, по результатам которых определятся участники финальных встреч второго игрового дня.
9 февраля на поле «Мегаспорта» развернутся самые жаркие баталии за главный трофей «Кубка Легенд». Откроет день матч за пятое место среди команд, занявших в своих группах третьи места, и продолжится матчем за третье место — среди команд, занявших в группах вторые места. Завершится турнир грандиозным финалом, который разыграют победители групп.
«Кубок Легенд» — уникальный в своем формате проект, важный как для поколения легенд большого футбола, так и для юных футболистов, делающих свои первые шаги к спортивной славе. Такой обмен опытом и энергией приумножает великое наследие футбола и помогает воспитать достойную смену именитым игрокам», — заявил экс-нападающий «Динамо» и финалист Евро-2004 Кевин Кураньи.
Организаторами международного турнира выступят Департамент спорта города Москвы и международное спортивное агентство NewSport. Вход на турнир будет осуществляться без Fan ID.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3