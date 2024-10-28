«Золотой мяч»: время начала онлайн-трансляции и где смотреть церемонию вручения

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 28 октября. Издание France Football будет вручать награды лучшим футболисту, футболистке, молодому игроку и вратарю. Мероприятие будет проходить в парижском театре «Шатле» и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире церемонию покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт» (по подписке, на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча»

Награждение лучших проводится по итогам сезона-2023/24, номинантов определяет голосование журналистов всего мира. Действующим обладателем и рекордсменом по количеству «Золотых мячей» является Лионель Месси. В этом году ни он, ни его соперник Криштиану Роналду не вошли в список номинантов премии.