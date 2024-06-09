Ибрагимович: «Играть за сборную — это самое большое, что может быть»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку.

Перед игрой с Сербией (0:3) состоялась церемония чествования экс-форварда.

«Надевать футболку сборной Швеции — это самое большое, что может быть. Я носил эту форму с гордостью и любовью. Мне также выпала честь быть капитаном команды. Вау, сейчас у меня мурашки по коже.

С первого дня вы дарили мне любовь, вы поддерживали меня, вы давали мне энергию, вы дарили мне много прекрасных воспоминаний, которые я никогда не забуду. Вы сделали возможным, чтобы я побил рекорд по голам. От всего сердца, большое спасибо», — сказал экс-нападающий.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом прошлого года. Его последним клубом стал «Милан». С 62 голами форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.