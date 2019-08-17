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Зинедин Зидан: «Бэйл остается в «Реале»

17 августа 2019, 22:43
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после завершения матча 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:1) рассказал, что собирается оставить нападающего Гарета Бэйла, несмотря на слухи об его уходе из команды.

«Бэйл остается. Все в команды настроены позитивно и у нас нет никаких проблем, — приводит слова Зидана Marca.

Я изначально планировал выпустить его в стартовом составе. И это никак не связано с травмой Эдена Азара.

Теперь нам надо сосредоточиться на сезоне и на том, чтобы добыть результат".

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