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Жозе Моуринью: «Фергюсон требовал, что я подписал Алли во время работы в «МЮ»

08:25
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признался, что во время работы в «Манчестер Юнайтед» бывший тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон требовал подписать полузащитника «шпор» Деле Алли.

«Сейчас я часто вспоминаю советы Фергюсона, когда работаю с Алли. Деле — феноменальный игрок, сэр Алекс требовал, чтобы я его подписал еще в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Моуринью Goal.com.

В прошлом сезоне АПЛ 24-летний полузащитник провел в составе «Тоттенхэма» 25 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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