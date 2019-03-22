Жоау Фелиш: "Всегда мечтал играть в топ-клубе, но сейчас думаю только о Бенфике"

Полузащитник "Бенфики" Жоау Фелиш заявил, что пока не задумывался об уходе из команды.

– Сейчас я думаю исключительно о "Бенфике", – цитирует Фелиша Marca. – Впереди концовка сезона и крайне упорная борьба за титул. Я не должен отвлекаться на то, что происходит вокруг меня. Мечтаю играть за большие клубы в топ-чемпионатах, но я здесь и всем доволен в "Бенфике". Ее я тоже считаю топ-клубом Европы.

Отступные за меня составляют 120 миллионов евро? Возможно, это смешно. Но я не понимаю рынок, это проблема для президента и представителей. Я сосредоточен только на игре.

В этом сезоне на счету 19-летнего Жоау Фелиша 32 матча за "Бенфику" во всех турнирах, 12 забитых мячей и 6 результативных передач.